買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Unitas 目前實時價格為 0.39868 TWD。UP 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 UP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Unitas 目前實時價格為 0.39868 TWD。UP 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 UP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 UP

UP 價格資訊

UP 介紹

UP 白皮書

UP 幣種官網

UP 代幣經濟

UP 價格預測

UP 價格歷史

UP 購買指南

UP 兌換法幣計算

UP 現貨

UP U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Unitas 圖標

Unitas實時價格 (UP)

1 UP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$12.7657336
NT$12.7657336NT$12.7657336
+1.42%1D
TWD
Unitas (UP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:21:42 (UTC+8)

Unitas 今日價格

Unitas (UP) 今日實時價格為 NT$ 0.39868，過去 24 小時內變化了 1.42%。目前 UP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.39868 每 UP。

Unitas 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- UP。過去 24 小時內，UP 的交易價格在 NT$ 0.38887（低點）和 NT$ 0.43325（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，UP 在過去一小時內波動了 +1.41%，過去7 天內波動了 +20.54%。過去一天，總交易量達到 NT$ 78.48K

Unitas（UP）市場資訊

--
----

NT$ 78.48K
NT$ 78.48KNT$ 78.48K

NT$ 398.68M
NT$ 398.68MNT$ 398.68M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Unitas 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 78.48K。UP 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 398.68M

Unitas 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.38887
NT$ 0.38887NT$ 0.38887
24H最低價
NT$ 0.43325
NT$ 0.43325NT$ 0.43325
24H最高價

NT$ 0.38887
NT$ 0.38887NT$ 0.38887

NT$ 0.43325
NT$ 0.43325NT$ 0.43325

--
----

--
----

+1.41%

+1.42%

+20.54%

+20.54%

Unitas（UP）價格歷史 TWD

跟蹤 Unitas 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.1787354+1.42%
30天NT$ +0.06861+20.78%
60天NT$ +0.08816+28.39%
90天NT$ +0.1759+78.95%
Unitas 今日價格變化

今天，UP 記錄了 NT$ +0.1787354 (+1.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Unitas 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.06861 (+20.78%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Unitas 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UP 的變化為 NT$ +0.08816 (+28.39%)，從而更廣泛地了解其表現。

Unitas 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.1759 (+78.95%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Unitas（UP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Unitas 價格歷史頁面

Unitas 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Unitas 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Unitas 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 UP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)超買> 70漲得稍快，短線可能歇腳。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

UP_USDT在4小時周期運行於0.39198，處於S2樞紐點下方。價格偏離中枢0.4029，位於下行區間低位。MA與EMA組呈現買入信號，結構指標則出現分歧。當前價位尚未穩固站上短期支撐帶，市場處於震盪整理層級。 MACD錄得死叉，動能方向轉為向下。RSI處於超買區域，高位修正壓力顯現。快慢指標呈現分層狀態，短期動能與中期趨勢出現背離。波動率維持收斂形態，多空雙方交投意願分散，缺乏單邊突破的驅動力。 近端關鍵阻力位於0.3952（S2），距離現價+0.82%。上方強阻力位0.3994（S1），距離現價+1.89%。近端支撐參考0.39198現價位置。遠端下行則參考樞紐點0.4029的反向驗證位。若價格無法收復0.3952，將延續在當前區間的盤整態勢。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Unitas 的價格預測

Unitas（UP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，UP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Unitas (UP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Unitas 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Unitas 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Unitas 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 UP 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Unitas

準備好開始使用 Unitas 了嗎？在 MEXC 購買 UP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Unitas 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Unitas (UP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Unitas 將立即存入您的錢包。
Unitas (UP) 購買教程

Unitas 能做什麼？

擁有 Unitas 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Unitas (UP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Unitas (UP)

Unitas 正在建立全球數位資產儲蓄層，使用戶能夠透過市場中性策略獲得透明的美元計價收益。該協議將資金部署於流動性提供、衍生性商品對沖和融資市場，以在鏈上產生delta中性回報。

Unitas資源

要更深入地瞭解 Unitas，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Unitas網站
區塊查詢

類別 :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

人們還問：關於Unitas的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:21:42 (UTC+8)

Unitas（UP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Unitas 的更多資訊

UPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 UP。在 MEXC 上探索 UPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Unitas (UP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Unitas 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
UP/USDT
NT$12.7644528
NT$12.7644528NT$12.7644528
+1.42%
197.17K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1443794
NT$2.1443794NT$2.1443794

+252.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.13938306
NT$0.13938306NT$0.13938306

-12.44%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.473896
NT$0.473896NT$0.473896

-4.57%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.140734
NT$10.140734NT$10.140734

+3.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.6985532
NT$8.6985532NT$8.6985532

-4.78%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1443794
NT$2.1443794NT$2.1443794

+252.47%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002443126
NT$0.002443126NT$0.002443126

+52.60%

Talus

Talus

US

NT$0.5469016
NT$0.5469016NT$0.5469016

+21.04%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.360071
NT$10.360071NT$10.360071

+16.70%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0787384
NT$2.0787384NT$2.0787384

+8.41%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

UP 兌 TWD 計算器

數量

UP
UP
TWD
TWD

1 UP = 12.7657336 TWD