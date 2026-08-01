Unitas 今日價格

Unitas (UP) 今日實時價格為 NT$ 0.39868，過去 24 小時內變化了 1.42%。目前 UP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.39868 每 UP。

Unitas 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- UP。過去 24 小時內，UP 的交易價格在 NT$ 0.38887（低點）和 NT$ 0.43325（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，UP 在過去一小時內波動了 +1.41%，過去7 天內波動了 +20.54%。過去一天，總交易量達到 NT$ 78.48K。

Unitas（UP）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 78.48KNT$ 78.48K NT$ 78.48K 完全稀釋市值 NT$ 398.68MNT$ 398.68M NT$ 398.68M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Unitas 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 78.48K。UP 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 398.68M。