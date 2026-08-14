Stargate Finance實時價格 (STG)
Stargate Finance (STG) 今日實時價格為 NT$ 0.1401，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 STG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1401 每 STG。
Stargate Finance 目前市值在 NT$ 92.60M 排名第 #147，流通供應量為 660.95M STG。過去 24 小時內，STG 的交易價格在 NT$ 0.1385（低點）和 NT$ 0.1457（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 136.86883124771697705，而歷史最低價為 NT$ 3.246950682357983829。
短期表現方面，STG 在過去一小時內波動了 -1.27%，過去7 天內波動了 -2.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.98K。
No.147
66.09%
0.01%
BSC
Stargate Finance 的目前市值為 NT$ 92.60M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.98K。STG 的流通量為 660.95M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 140.10M。
-1.27%
-0.49%
-2.10%
-2.10%
跟蹤 Stargate Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.022041
|-0.49%
|30天
|NT$ -0.0004
|-0.29%
|60天
|NT$ -0.0845
|-37.63%
|90天
|NT$ -0.0595
|-29.81%
今天，STG 記錄了 NT$ -0.022041 (-0.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0004 (-0.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，STG 的變化為 NT$ -0.0845 (-37.63%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0595 (-29.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 STG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|中立
|K ≈ D（±1%）
|短線無明確方向，觀望。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
STG_USDT在4小時周期內運行於0.139價格位。價格位於S1樞紐點0.1391下方的微幅區間內，而樞軸中心則定位於0.1414。目前結構處於樞紐體系的下半部分，多空雙方在此狹窄區間內維持平衡狀態。 指標一致性顯示，短期均線組呈現買入信號排列；EMA組亦確認短期買盤動能存在。MACD形成金叉形態，RSI讀數處於中性區域，快慢指標出現分層現象，動能分布未呈現單邊集中的特徵。波動率維持在常規水平。 近端上方阻力位位於0.1414樞軸處，該價格距離現價約為1.7%。下方第一支撐位位於0.1376（S2），距離現價約為1.0%。遠端參考阻力位設於0.1429（R1），遠端參考支撐位則設於0.1452（R2），對應反向邏輯需結合更低層級的S3。 關鍵價格位清晰界定了當前震盪的邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Stargate Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
STG是一種在去中心化平台上運作的數位資產，為用戶提供了一種安全且高效的交易方式。它旨在以快速且成本效益的方式促進支付和轉賬，使其成為個人和企業的吸引人選擇。STG採用了權益證明共識機制，以其能源效率和可擴展性而聞名。該資產的供應模型是固定的，為其用戶提供了一定的可預測性和穩定性。在更廣泛的加密生態系統中，STG經常被用於點對點交易、匯款，以及在線市場的交換媒介。
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Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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