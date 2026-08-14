Stargate Finance 今日價格

Stargate Finance (STG) 今日實時價格為 NT$ 0.1401，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 STG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1401 每 STG。

Stargate Finance 目前市值在 NT$ 92.60M 排名第 #147，流通供應量為 660.95M STG。過去 24 小時內，STG 的交易價格在 NT$ 0.1385（低點）和 NT$ 0.1457（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 136.86883124771697705，而歷史最低價為 NT$ 3.246950682357983829。

短期表現方面，STG 在過去一小時內波動了 -1.27%，過去7 天內波動了 -2.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.98K。

Stargate Finance（STG）市場資訊

排名 No.147 市值 NT$ 92.60MNT$ 92.60M NT$ 92.60M 成交量（24H） NT$ 66.98KNT$ 66.98K NT$ 66.98K 完全稀釋市值 NT$ 140.10MNT$ 140.10M NT$ 140.10M 流通量 660.95M 660.95M 660.95M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 66.09% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 BSC

Stargate Finance 的目前市值為 NT$ 92.60M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.98K。STG 的流通量為 660.95M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 140.10M。