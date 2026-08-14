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Stargate Finance 目前實時價格為 0.1401 TWD。STG 市值為 92,599,287.0771 TWD。追蹤台灣的 STG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Stargate Finance 目前實時價格為 0.1401 TWD。STG 市值為 92,599,287.0771 TWD。追蹤台灣的 STG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Stargate Finance 圖標

Stargate Finance實時價格 (STG)

1 STG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$4.476195
NT$4.476195NT$4.476195
-0.49%1D
TWD
Stargate Finance (STG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:48:58 (UTC+8)

Stargate Finance 今日價格

Stargate Finance (STG) 今日實時價格為 NT$ 0.1401，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 STG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1401 每 STG。

Stargate Finance 目前市值在 NT$ 92.60M 排名第 #147，流通供應量為 660.95M STG。過去 24 小時內，STG 的交易價格在 NT$ 0.1385（低點）和 NT$ 0.1457（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 136.86883124771697705，而歷史最低價為 NT$ 3.246950682357983829

短期表現方面，STG 在過去一小時內波動了 -1.27%，過去7 天內波動了 -2.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 66.98K

Stargate Finance（STG）市場資訊

No.147

NT$ 92.60M
NT$ 92.60MNT$ 92.60M

NT$ 66.98K
NT$ 66.98KNT$ 66.98K

NT$ 140.10M
NT$ 140.10MNT$ 140.10M

660.95M
660.95M 660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.09%

0.01%

BSC

Stargate Finance 的目前市值為 NT$ 92.60M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 66.98K。STG 的流通量為 660.95M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 140.10M

Stargate Finance 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1385
NT$ 0.1385NT$ 0.1385
24H最低價
NT$ 0.1457
NT$ 0.1457NT$ 0.1457
24H最高價

NT$ 0.1385
NT$ 0.1385NT$ 0.1385

NT$ 0.1457
NT$ 0.1457NT$ 0.1457

NT$ 136.86883124771697705
NT$ 136.86883124771697705NT$ 136.86883124771697705

NT$ 3.246950682357983829
NT$ 3.246950682357983829NT$ 3.246950682357983829

-1.27%

-0.49%

-2.10%

-2.10%

Stargate Finance（STG）價格歷史 TWD

跟蹤 Stargate Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.022041-0.49%
30天NT$ -0.0004-0.29%
60天NT$ -0.0845-37.63%
90天NT$ -0.0595-29.81%
Stargate Finance 今日價格變化

今天，STG 記錄了 NT$ -0.022041 (-0.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Stargate Finance 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0004 (-0.29%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Stargate Finance 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，STG 的變化為 NT$ -0.0845 (-37.63%)，從而更廣泛地了解其表現。

Stargate Finance 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0595 (-29.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Stargate Finance（STG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Stargate Finance 價格歷史頁面

Stargate Finance 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Stargate Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Stargate Finance 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 STG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ中立K ≈ D（±1%）短線無明確方向，觀望。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

STG_USDT在4小時周期內運行於0.139價格位。價格位於S1樞紐點0.1391下方的微幅區間內，而樞軸中心則定位於0.1414。目前結構處於樞紐體系的下半部分，多空雙方在此狹窄區間內維持平衡狀態。 指標一致性顯示，短期均線組呈現買入信號排列；EMA組亦確認短期買盤動能存在。MACD形成金叉形態，RSI讀數處於中性區域，快慢指標出現分層現象，動能分布未呈現單邊集中的特徵。波動率維持在常規水平。 近端上方阻力位位於0.1414樞軸處，該價格距離現價約為1.7%。下方第一支撐位位於0.1376（S2），距離現價約為1.0%。遠端參考阻力位設於0.1429（R1），遠端參考支撐位則設於0.1452（R2），對應反向邏輯需結合更低層級的S3。 關鍵價格位清晰界定了當前震盪的邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Stargate Finance 的價格？

STG代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 總鎖倉價值（TVL）——更高的流動性存款會提升代幣的實用性與需求。
2. 跨鏈橋接交易量——更多的交易將為代幣持有者帶來更多手續費收入。
3. DeFi市場情緒——整體去中心化金融趨勢會對其採用率產生影響。
4. 代幣實用性與質押獎勵——包括治理權限以及農場收益的激勵措施。
5. 其他橋接協議的競爭——市場佔有率將直接影響其估值。
6. 技術發展與合作夥伴關係——協議升級與整合進展。
7. DeFi的監管環境——政策變化會影響用戶信心。
8. 整體加密貨幣市場狀況——比特幣與以太坊的價格走勢會產生相關效應。

為什麼人們想知道 Stargate Finance 今天的價格？

人們希望了解 Stargate Finance (STG) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、進行市場分析，以及把握買賣時機。由於 STG 是一種 DeFi 協議代幣，可實現跨鏈流動性轉移，因此追蹤價格有助於投資人評估市場情緒、衡量投資績效，並在不斷演進的跨鏈生態系統中發現潛在的投資機會。

Stargate Finance 的價格預測

Stargate Finance（STG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，STG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Stargate Finance (STG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Stargate Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Stargate Finance 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Stargate Finance 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 STG 2026–2027 年價格的預測。

關於 Stargate Finance

STG是一種在去中心化平台上運作的數位資產，為用戶提供了一種安全且高效的交易方式。它旨在以快速且成本效益的方式促進支付和轉賬，使其成為個人和企業的吸引人選擇。STG採用了權益證明共識機制，以其能源效率和可擴展性而聞名。該資產的供應模型是固定的，為其用戶提供了一定的可預測性和穩定性。在更廣泛的加密生態系統中，STG經常被用於點對點交易、匯款，以及在線市場的交換媒介。

如何在台灣購買和投資 Stargate Finance

準備好開始使用 Stargate Finance 了嗎？在 MEXC 購買 STG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Stargate Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Stargate Finance (STG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Stargate Finance 將立即存入您的錢包。
Stargate Finance (STG) 購買教程

Stargate Finance 能做什麼？

擁有 Stargate Finance 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Stargate Finance (STG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance資源

要更深入地瞭解 Stargate Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Stargate Finance網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

人們還問：關於Stargate Finance的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:48:58 (UTC+8)

Stargate Finance（STG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Stargate Finance 的更多資訊

STGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 STG。在 MEXC 上探索 STGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Stargate Finance (STG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Stargate Finance 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
STG/USDT
NT$4.476195
NT$4.476195NT$4.476195
-0.63%
471.47K (USDT)

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NT$2.4451335
NT$2.4451335NT$2.4451335

+302.78%

utility token

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NT$0.1775781
NT$0.1775781NT$0.1775781

-5.84%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.475416
NT$0.475416NT$0.475416

-22.90%

up

up

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NT$9.217575
NT$9.217575NT$9.217575

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DAPPOS

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NT$8.9111745
NT$8.9111745NT$8.9111745

+0.21%

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KiiChain

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KII

NT$2.4451335
NT$2.4451335NT$2.4451335

+302.78%

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NT$8.7750675
NT$8.7750675NT$8.7750675

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NT$0.360904005NT$0.360904005

+73.01%

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VELVET

NT$30.146742
NT$30.146742NT$30.146742

+33.49%

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Cap

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NT$2.227554
NT$2.227554NT$2.227554

+28.56%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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