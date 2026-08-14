EverValue Coin 今日價格

EverValue Coin (EVA) 今日實時價格為 NT$ 32.93，過去 24 小時內變化了 1.81%。目前 EVA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 32.93 每 EVA。

EverValue Coin 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3869，流通供應量為 0.00 EVA。過去 24 小時內，EVA 的交易價格在 NT$ 32.17（低點）和 NT$ 34.01（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,369.0595492594974188，而歷史最低價為 NT$ 0.006385118111251695。

短期表現方面，EVA 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -3.66%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.52K。

EverValue Coin（EVA）市場資訊

排名 No.3869 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 116.52KNT$ 116.52K NT$ 116.52K 完全稀釋市值 NT$ 691.53MNT$ 691.53M NT$ 691.53M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 總供應量 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 流通率 0.00% 所屬公鏈 ARB

EverValue Coin 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.52K。EVA 的流通量為 0.00，總供應量是 18763122.83，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 691.53M。