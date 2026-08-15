CapIX Protocol 今日價格

CapIX Protocol (CPX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.31%。目前 CPX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CPX。

CapIX Protocol 目前市值在 $ 12,794.4 排名第 #-，流通供應量為 535.36M CPX。過去 24 小時內，CPX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00250919，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CPX 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -96.69%。過去一天，總交易量達到 --。

CapIX Protocol（CPX）市場資訊

市值 $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.38K$ 22.38K $ 22.38K 流通量 535.36M 535.36M 535.36M 總供應量 999,983,924.578065 999,983,924.578065 999,983,924.578065

CapIX Protocol 的目前市值為 $ 12.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CPX 的流通量為 535.36M，總供應量是 999983924.578065，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.38K。