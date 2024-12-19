Burrow 圖標

Burrow 價格 (BRRR)

USD

Burrow (BRRR) 實時價格圖表

$0.00709405
$0.00709405$0.00709405
-8.60%(1D)

今天 Burrow (BRRR) 的價格

今天 Burrow (BRRR) 的實時價格爲 0.00709405 USD。目前其市值爲 $ 4.30M USD。BRRR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Burrow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.50K USD
- Burrow 當天價格變化爲 -8.69%
- 其循環供應量爲 606.22M USD

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Burrow (BRRR) 價格表現 USD

今天內，Burrow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000675344208544989
在過去30天內，Burrow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007846551
在過去60天內，Burrow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001720221
在過去90天內，Burrow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000407166797771276

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000675344208544989-8.69%
30天$ +0.0007846551+11.06%
60天$ -0.0001720221-2.42%
90天$ +0.000407166797771276+6.09%

Burrow (BRRR) 價格分析

Burrow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00698194
$ 0.00698194$ 0.00698194

$ 0.00789466
$ 0.00789466$ 0.00789466

$ 0.02004956
$ 0.02004956$ 0.02004956

-3.10%

-8.69%

-19.60%

Burrow (BRRR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

606.22M
606.22M 606.22M

什麼是Burrow (BRRR)

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Burrow (BRRR) 資源

官網

大家還在問：關於 Burrow (BRRR) 的其他問題

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BRRR 兌換爲當地貨幣

1 BRRR 兌換 AUD
A$0.01135048
1 BRRR 兌換 GBP
0.0056042995
1 BRRR 兌換 EUR
0.006810288
1 BRRR 兌換 USD
$0.00709405
1 BRRR 兌換 MYR
RM0.031923225
1 BRRR 兌換 TRY
0.2487883335
1 BRRR 兌換 JPY
¥1.112914564
1 BRRR 兌換 RUB
0.7351564015
1 BRRR 兌換 INR
0.603845536
1 BRRR 兌換 IDR
Rp116.295883032
1 BRRR 兌換 PHP
0.4189036525
1 BRRR 兌換 EGP
￡E.0.3611580855
1 BRRR 兌換 BRL
R$0.0447634555
1 BRRR 兌換 CAD
C$0.0101444915
1 BRRR 兌換 BDT
0.847738975
1 BRRR 兌換 NGN
11.03266656
1 BRRR 兌換 UAH
0.2977372785
1 BRRR 兌換 VES
Bs0.3547025
1 BRRR 兌換 PKR
Rs1.973848472
1 BRRR 兌換 KZT
3.7082727565
1 BRRR 兌換 THB
฿0.2446737845
1 BRRR 兌換 TWD
NT$0.231407911
1 BRRR 兌換 CHF
Fr0.0063137045
1 BRRR 兌換 HKD
HK$0.0551207685
1 BRRR 兌換 MAD
.د.م0.070798619