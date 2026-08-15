Ampleforth Governance 今日價格

Ampleforth Governance (FORTH) 今日實時價格為 $ 0.176239，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 FORTH 兌 USD 的匯率為 $ 0.176239 每 FORTH。

Ampleforth Governance 目前市值在 $ 1,886,399 排名第 #-，流通供應量為 10.70M FORTH。過去 24 小時內，FORTH 的交易價格在 $ 0.167234（低點）和 $ 0.187274（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 180.47，而歷史最低價為 $ 0.153377。

短期表現方面，FORTH 在過去一小時內波動了 +4.70%，過去7 天內波動了 -10.99%。過去一天，總交易量達到 $ 62.58K。

Ampleforth Governance（FORTH）市場資訊

市值 $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M 成交量（24H） $ 62.58K$ 62.58K $ 62.58K 完全稀釋市值 $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M 流通量 10.70M 10.70M 10.70M 總供應量 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

Ampleforth Governance 的目前市值為 $ 1.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 62.58K。FORTH 的流通量為 10.70M，總供應量是 15297897.14455933，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.70M。