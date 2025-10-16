BluWhale AI 目前實時價格為 0.02257 USD。跟蹤 BLUAI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLUAI 價格趨勢。BluWhale AI 目前實時價格為 0.02257 USD。跟蹤 BLUAI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLUAI 價格趨勢。

BluWhale AI 圖標

BluWhale AI實時價格 (BLUAI)

1 BLUAI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02255
$0.02255$0.02255
-0.22%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:23:29 (UTC+8)

BluWhale AI（BLUAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24H最低價
$ 0.03338
$ 0.03338$ 0.03338
24H最高價

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 0.03338
$ 0.03338$ 0.03338

--
----

--
----

+1.16%

-0.22%

+351.40%

+351.40%

BluWhale AI（BLUAI）目前實時價格為 $ 0.02257。過去 24 小時內，BLUAI 的交易價格在 $ 0.022$ 0.03338 之間波動，市場活躍度顯著。BLUAI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BLUAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.16%，過去 24 小時內變動為 -0.22%，過去 7 天內累計變動為 +351.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BluWhale AI（BLUAI）市場資訊

--
----

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

$ 225.70M
$ 225.70M$ 225.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

BluWhale AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.41M。BLUAI 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 225.70M

BluWhale AI（BLUAI）價格歷史 USD

跟蹤 BluWhale AI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000497-0.22%
30天$ +0.01757+351.40%
60天$ +0.01757+351.40%
90天$ +0.01757+351.40%
BluWhale AI 今日價格變化

今天，BLUAI 記錄了 $ -0.0000497 (-0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BluWhale AI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.01757 (+351.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BluWhale AI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BLUAI 的變化為 $ +0.01757 (+351.40%)，從而更廣泛地了解其表現。

BluWhale AI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.01757 (+351.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BluWhale AI（BLUAI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BluWhale AI 價格歷史頁面

什麼是BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale 是 Web3 的智慧層（Intelligence Layer），透過資源編排與模型上下文協議（Model Context Protocol），為智慧應用程式、AI 代理和模型提供動能，並實現鏈上擴展。在過去幾年中，BluWhale 已將其 AI 網路（雙邊市場）發展至 4,780 個企業帳號與 超過 3,500,000 個獨立錢包，同時將 8 億以上的錢包處理為橫跨 37 條鏈的通用圖結構。雖然 The Graph、OriginTrail 與 MindNetwork 也設計了類似的基礎設施，但它們在 AI 擴展性上嚴重受限，原因在於子圖能夠鑄造與運作的節點數量與速度有限。

BluWhale AI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BluWhale AI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BLUAI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 BluWhale AI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 BluWhale AI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

BluWhale AI 價格預測 (USD)

BluWhale AI（BLUAI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BluWhale AI（BLUAI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BluWhale AI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 BluWhale AI 價格預測

BluWhale AI（BLUAI）代幣經濟

了解 BluWhale AI（BLUAI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLUAI 代幣的完整經濟學

如何購買BluWhale AI (BLUAI)

正在尋找如何購買 BluWhale AI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BluWhale AI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BLUAI 兌換為當地貨幣

1 BluWhale AI（BLUAI）至 VND
593.92955
1 BluWhale AI（BLUAI）至 AUD
A$0.0343064
1 BluWhale AI（BLUAI）至 GBP
0.0167018
1 BluWhale AI（BLUAI）至 EUR
0.0191845
1 BluWhale AI（BLUAI）至 USD
$0.02257
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MYR
RM0.094794
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TRY
0.9459087
1 BluWhale AI（BLUAI）至 JPY
¥3.43064
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ARS
ARS$31.8783194
1 BluWhale AI（BLUAI）至 RUB
1.7884468
1 BluWhale AI（BLUAI）至 INR
1.9913511
1 BluWhale AI（BLUAI）至 IDR
Rp376.1665162
1 BluWhale AI（BLUAI）至 PHP
1.3289216
1 BluWhale AI（BLUAI）至 EGP
￡E.1.0707208
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BRL
R$0.1212009
1 BluWhale AI（BLUAI）至 CAD
C$0.0313723
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BDT
2.7621166
1 BluWhale AI（BLUAI）至 NGN
32.9007404
1 BluWhale AI（BLUAI）至 COP
$86.8076055
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ZAR
R.0.3888811
1 BluWhale AI（BLUAI）至 UAH
0.9506484
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TZS
T.Sh.55.7282641
1 BluWhale AI（BLUAI）至 VES
Bs4.80741
1 BluWhale AI（BLUAI）至 CLP
$21.2158
1 BluWhale AI（BLUAI）至 PKR
Rs6.3414929
1 BluWhale AI（BLUAI）至 KZT
12.1408544
1 BluWhale AI（BLUAI）至 THB
฿0.7369105
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TWD
NT$0.6917705
1 BluWhale AI（BLUAI）至 AED
د.إ0.0828319
1 BluWhale AI（BLUAI）至 CHF
Fr0.0178303
1 BluWhale AI（BLUAI）至 HKD
HK$0.1751432
1 BluWhale AI（BLUAI）至 AMD
֏8.6738767
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MAD
.د.م0.2080954
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MXN
$0.4150623
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SAR
ريال0.0846375
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ETB
Br3.4207092
1 BluWhale AI（BLUAI）至 KES
KSh2.9178496
1 BluWhale AI（BLUAI）至 JOD
د.أ0.01600213
1 BluWhale AI（BLUAI）至 PLN
0.0819291
1 BluWhale AI（BLUAI）至 RON
лв0.0984052
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SEK
kr0.2117066
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BGN
лв0.0379176
1 BluWhale AI（BLUAI）至 HUF
Ft7.5307062
1 BluWhale AI（BLUAI）至 CZK
0.471713
1 BluWhale AI（BLUAI）至 KWD
د.ك0.00690642
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ILS
0.0733525
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BOB
Bs0.1561844
1 BluWhale AI（BLUAI）至 AZN
0.038369
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TJS
SM0.2087725
1 BluWhale AI（BLUAI）至 GEL
0.0611647
1 BluWhale AI（BLUAI）至 AOA
Kz20.6874363
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BHD
.د.ب0.00848632
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BMD
$0.02257
1 BluWhale AI（BLUAI）至 DKK
kr0.1446737
1 BluWhale AI（BLUAI）至 HNL
L0.5899798
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MUR
1.0264836
1 BluWhale AI（BLUAI）至 NAD
$0.3888811
1 BluWhale AI（BLUAI）至 NOK
kr0.2252486
1 BluWhale AI（BLUAI）至 NZD
$0.0390461
1 BluWhale AI（BLUAI）至 PAB
B/.0.02257
1 BluWhale AI（BLUAI）至 PGK
K0.0950197
1 BluWhale AI（BLUAI）至 QAR
ر.ق0.0821548
1 BluWhale AI（BLUAI）至 RSD
дин.2.2725733
1 BluWhale AI（BLUAI）至 UZS
soʻm275.2438584
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ALL
L1.8780497
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ANG
ƒ0.0404003
1 BluWhale AI（BLUAI）至 AWG
ƒ0.040626
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BBD
$0.04514
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BAM
KM0.0379176
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BIF
Fr66.96519
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BND
$0.0291153
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BSD
$0.02257
1 BluWhale AI（BLUAI）至 JMD
$3.6190995
1 BluWhale AI（BLUAI）至 KHR
91.0078825
1 BluWhale AI（BLUAI）至 KMF
Fr9.54711
1 BluWhale AI（BLUAI）至 LAK
490.6521641
1 BluWhale AI（BLUAI）至 LKR
රු6.8662454
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MDL
L0.3823358
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MGA
Ar100.7587996
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MOP
P0.18056
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MVR
0.345321
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MWK
MK39.1840027
1 BluWhale AI（BLUAI）至 MZN
MT1.4424487
1 BluWhale AI（BLUAI）至 NPR
रु3.1864326
1 BluWhale AI（BLUAI）至 PYG
160.06644
1 BluWhale AI（BLUAI）至 RWF
Fr32.70393
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SBD
$0.1864282
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SCR
0.3261365
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SRD
$0.9003173
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SVC
$0.1974875
1 BluWhale AI（BLUAI）至 SZL
L0.3886554
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TMT
m0.0792207
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TND
د.ت0.06583669
1 BluWhale AI（BLUAI）至 TTD
$0.1532503
1 BluWhale AI（BLUAI）至 UGX
Sh78.63388
1 BluWhale AI（BLUAI）至 XAF
Fr12.70691
1 BluWhale AI（BLUAI）至 XCD
$0.060939
1 BluWhale AI（BLUAI）至 XOF
Fr12.70691
1 BluWhale AI（BLUAI）至 XPF
Fr2.30214
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BWP
P0.3013095
1 BluWhale AI（BLUAI）至 BZD
$0.0453657
1 BluWhale AI（BLUAI）至 CVE
$2.148664
1 BluWhale AI（BLUAI）至 DJF
Fr3.99489
1 BluWhale AI（BLUAI）至 DOP
$1.4453828
1 BluWhale AI（BLUAI）至 DZD
د.ج2.9345514
1 BluWhale AI（BLUAI）至 FJD
$0.0516853
1 BluWhale AI（BLUAI）至 GNF
Fr196.24615
1 BluWhale AI（BLUAI）至 GTQ
Q0.1728862
1 BluWhale AI（BLUAI）至 GYD
$4.7257066
1 BluWhale AI（BLUAI）至 ISK
kr2.75354

BluWhale AI資源

要更深入地瞭解 BluWhale AI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BluWhale AI網站
區塊查詢

人們還問：關於BluWhale AI的其他問題

BluWhale AI（BLUAI）今日價格是多少？
BLUAI 實時價格為 0.02257 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BLUAI 兌 USD 的價格是多少？
目前 BLUAI 兌 USD 的價格為 $ 0.02257。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
BluWhale AI 的市值是多少？
BLUAI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BLUAI 的流通供應量是多少？
BLUAI 的流通供應量為 -- USD
BLUAI 的歷史最高價（ATH）是多少？
BLUAI 的歷史最高價是 -- USD
BLUAI 的歷史最低價（ATL）是多少？
BLUAI 的歷史最低價是 -- USD
BLUAI 的交易量是多少？
BLUAI 的 24 小時實時交易量為 $ 2.41M USD
BLUAI 今年會漲嗎？
BLUAI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BLUAI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:23:29 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BLUAI 兌 USD 計算器

數量

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.02257 USD

交易 BLUAI

BLUAI/USDT
$0.02255
$0.02255$0.02255
-0.66%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

