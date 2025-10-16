SLIMEX 目前實時價格為 0.01165 USD。跟蹤 SLX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SLX 價格趨勢。SLIMEX 目前實時價格為 0.01165 USD。跟蹤 SLX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SLX 價格趨勢。

更多關於 SLX

SLX 價格資訊

SLX 白皮書

SLX 幣種官網

SLX 代幣經濟

SLX 價格預測

SLX 價格歷史

SLX 購買指南

SLX 兌換法幣計算

SLX 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

SLIMEX 圖標

SLIMEX實時價格 (SLX)

1 SLX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.01165
$0.01165$0.01165
-5.13%1D
USD
SLIMEX (SLX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:32:41 (UTC+8)

SLIMEX（SLX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0114
$ 0.0114$ 0.0114
24H最低價
$ 0.01391
$ 0.01391$ 0.01391
24H最高價

$ 0.0114
$ 0.0114$ 0.0114

$ 0.01391
$ 0.01391$ 0.01391

$ 0.0201275829066775
$ 0.0201275829066775$ 0.0201275829066775

$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196$ 0.005582250839159196

-3.16%

-5.13%

+64.31%

+64.31%

SLIMEX（SLX）目前實時價格為 $ 0.01165。過去 24 小時內，SLX 的交易價格在 $ 0.0114$ 0.01391 之間波動，市場活躍度顯著。SLX 的歷史最高價為 $ 0.0201275829066775，歷史最低價為 $ 0.005582250839159196

從短期表現來看，SLX 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.16%，過去 24 小時內變動為 -5.13%，過去 7 天內累計變動為 +64.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SLIMEX（SLX）市場資訊

No.838

$ 20.19M
$ 20.19M$ 20.19M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 116.50M
$ 116.50M$ 116.50M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.33%

BSC

SLIMEX 的目前市值為 $ 20.19M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.04M。SLX 的流通量為 1.73B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.50M

SLIMEX（SLX）價格歷史 USD

跟蹤 SLIMEX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00063-5.13%
30天$ +0.00165+16.50%
60天$ +0.00165+16.50%
90天$ +0.00165+16.50%
SLIMEX 今日價格變化

今天，SLX 記錄了 $ -0.00063 (-5.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SLIMEX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.00165 (+16.50%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SLIMEX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SLX 的變化為 $ +0.00165 (+16.50%)，從而更廣泛地了解其表現。

SLIMEX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.00165 (+16.50%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SLIMEX（SLX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SLIMEX 價格歷史頁面

什麼是SLIMEX (SLX)

「小史萊姆，大影響——每一次挖掘都解鎖下一步。」SLIMEX 是一個由 $SLX 驅動的互動式 Web3 遊戲生態系統，其起源於熱門放置類角色扮演遊戲《史萊姆礦工》，並透過史萊姆 IP 拓展至遊戲和服務領域。它將 Web2 規模的可訪問性與 Web3 所有權相結合，提供季節性遊戲、NFT 整合和可擴展的獎勵。 SLIMEX 擁有超過 2,200 萬用戶和超過 15 萬日均玩家，正在建立一個遊戲、創作者和互動經濟蓬勃發展的下一代網路。

SLIMEX在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SLIMEX 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 SLX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SLIMEX 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 SLIMEX 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

SLIMEX 價格預測 (USD)

SLIMEX（SLX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SLIMEX（SLX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SLIMEX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SLIMEX 價格預測

SLIMEX（SLX）代幣經濟

了解 SLIMEX（SLX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SLX 代幣的完整經濟學

如何購買SLIMEX (SLX)

正在尋找如何購買 SLIMEX？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SLIMEX。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SLX 兌換為當地貨幣

1 SLIMEX（SLX）至 VND
306.56975
1 SLIMEX（SLX）至 AUD
A$0.017708
1 SLIMEX（SLX）至 GBP
0.008621
1 SLIMEX（SLX）至 EUR
0.0099025
1 SLIMEX（SLX）至 USD
$0.01165
1 SLIMEX（SLX）至 MYR
RM0.04893
1 SLIMEX（SLX）至 TRY
0.4882515
1 SLIMEX（SLX）至 JPY
¥1.78245
1 SLIMEX（SLX）至 ARS
ARS$16.5014095
1 SLIMEX（SLX）至 RUB
0.923146
1 SLIMEX（SLX）至 INR
1.0278795
1 SLIMEX（SLX）至 IDR
Rp194.166589
1 SLIMEX（SLX）至 PHP
0.685952
1 SLIMEX（SLX）至 EGP
￡E.0.552676
1 SLIMEX（SLX）至 BRL
R$0.0625605
1 SLIMEX（SLX）至 CAD
C$0.0161935
1 SLIMEX（SLX）至 BDT
1.425727
1 SLIMEX（SLX）至 NGN
16.982438
1 SLIMEX（SLX）至 COP
$44.98065
1 SLIMEX（SLX）至 ZAR
R.0.200846
1 SLIMEX（SLX）至 UAH
0.490698
1 SLIMEX（SLX）至 TZS
T.Sh.28.7653645
1 SLIMEX（SLX）至 VES
Bs2.48145
1 SLIMEX（SLX）至 CLP
$10.951
1 SLIMEX（SLX）至 PKR
Rs3.2733005
1 SLIMEX（SLX）至 KZT
6.266768
1 SLIMEX（SLX）至 THB
฿0.380489
1 SLIMEX（SLX）至 TWD
NT$0.356956
1 SLIMEX（SLX）至 AED
د.إ0.0427555
1 SLIMEX（SLX）至 CHF
Fr0.0092035
1 SLIMEX（SLX）至 HKD
HK$0.090404
1 SLIMEX（SLX）至 AMD
֏4.4772115
1 SLIMEX（SLX）至 MAD
.د.م0.107413
1 SLIMEX（SLX）至 MXN
$0.2142435
1 SLIMEX（SLX）至 SAR
ريال0.0436875
1 SLIMEX（SLX）至 ETB
Br1.762645
1 SLIMEX（SLX）至 KES
KSh1.506112
1 SLIMEX（SLX）至 JOD
د.أ0.00825985
1 SLIMEX（SLX）至 PLN
0.0422895
1 SLIMEX（SLX）至 RON
лв0.050794
1 SLIMEX（SLX）至 SEK
kr0.1093935
1 SLIMEX（SLX）至 BGN
лв0.019572
1 SLIMEX（SLX）至 HUF
Ft3.8884205
1 SLIMEX（SLX）至 CZK
0.2436015
1 SLIMEX（SLX）至 KWD
د.ك0.0035649
1 SLIMEX（SLX）至 ILS
0.0378625
1 SLIMEX（SLX）至 BOB
Bs0.080618
1 SLIMEX（SLX）至 AZN
0.019805
1 SLIMEX（SLX）至 TJS
SM0.1077625
1 SLIMEX（SLX）至 GEL
0.031688
1 SLIMEX（SLX）至 AOA
Kz10.6782735
1 SLIMEX（SLX）至 BHD
.د.ب0.0043804
1 SLIMEX（SLX）至 BMD
$0.01165
1 SLIMEX（SLX）至 DKK
kr0.0746765
1 SLIMEX（SLX）至 HNL
L0.307094
1 SLIMEX（SLX）至 MUR
0.529842
1 SLIMEX（SLX）至 NAD
$0.2007295
1 SLIMEX（SLX）至 NOK
kr0.1163835
1 SLIMEX（SLX）至 NZD
$0.0201545
1 SLIMEX（SLX）至 PAB
B/.0.01165
1 SLIMEX（SLX）至 PGK
K0.0488135
1 SLIMEX（SLX）至 QAR
ر.ق0.042406
1 SLIMEX（SLX）至 RSD
дин.1.1735045
1 SLIMEX（SLX）至 UZS
soʻm142.073148
1 SLIMEX（SLX）至 ALL
L0.9677655
1 SLIMEX（SLX）至 ANG
ƒ0.0208535
1 SLIMEX（SLX）至 AWG
ƒ0.02097
1 SLIMEX（SLX）至 BBD
$0.0233
1 SLIMEX（SLX）至 BAM
KM0.019572
1 SLIMEX（SLX）至 BIF
Fr34.56555
1 SLIMEX（SLX）至 BND
$0.0150285
1 SLIMEX（SLX）至 BSD
$0.01165
1 SLIMEX（SLX）至 JMD
$1.8680775
1 SLIMEX（SLX）至 KHR
46.9757125
1 SLIMEX（SLX）至 KMF
Fr4.92795
1 SLIMEX（SLX）至 LAK
253.2608645
1 SLIMEX（SLX）至 LKR
රු3.544163
1 SLIMEX（SLX）至 MDL
L0.197351
1 SLIMEX（SLX）至 MGA
Ar52.714852
1 SLIMEX（SLX）至 MOP
P0.0932
1 SLIMEX（SLX）至 MVR
0.178245
1 SLIMEX（SLX）至 MWK
MK20.2256815
1 SLIMEX（SLX）至 MZN
MT0.7445515
1 SLIMEX（SLX）至 NPR
रु1.644747
1 SLIMEX（SLX）至 PYG
82.6218
1 SLIMEX（SLX）至 RWF
Fr16.88085
1 SLIMEX（SLX）至 SBD
$0.0958795
1 SLIMEX（SLX）至 SCR
0.1660125
1 SLIMEX（SLX）至 SRD
$0.4647185
1 SLIMEX（SLX）至 SVC
$0.1019375
1 SLIMEX（SLX）至 SZL
L0.200613
1 SLIMEX（SLX）至 TMT
m0.0408915
1 SLIMEX（SLX）至 TND
د.ت0.03398305
1 SLIMEX（SLX）至 TTD
$0.0791035
1 SLIMEX（SLX）至 UGX
Sh40.5886
1 SLIMEX（SLX）至 XAF
Fr6.55895
1 SLIMEX（SLX）至 XCD
$0.031455
1 SLIMEX（SLX）至 XOF
Fr6.55895
1 SLIMEX（SLX）至 XPF
Fr1.1883
1 SLIMEX（SLX）至 BWP
P0.1555275
1 SLIMEX（SLX）至 BZD
$0.0234165
1 SLIMEX（SLX）至 CVE
$1.10908
1 SLIMEX（SLX）至 DJF
Fr2.06205
1 SLIMEX（SLX）至 DOP
$0.746066
1 SLIMEX（SLX）至 DZD
د.ج1.514733
1 SLIMEX（SLX）至 FJD
$0.0266785
1 SLIMEX（SLX）至 GNF
Fr101.29675
1 SLIMEX（SLX）至 GTQ
Q0.089239
1 SLIMEX（SLX）至 GYD
$2.439277
1 SLIMEX（SLX）至 ISK
kr1.4213

SLIMEX資源

要更深入地瞭解 SLIMEX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SLIMEX網站
區塊查詢

人們還問：關於SLIMEX的其他問題

SLIMEX（SLX）今日價格是多少？
SLX 實時價格為 0.01165 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SLX 兌 USD 的價格是多少？
目前 SLX 兌 USD 的價格為 $ 0.01165。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SLIMEX 的市值是多少？
SLX 的市值為 $ 20.19M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SLX 的流通供應量是多少？
SLX 的流通供應量為 1.73B USD
SLX 的歷史最高價（ATH）是多少？
SLX 的歷史最高價是 0.0201275829066775 USD
SLX 的歷史最低價（ATL）是多少？
SLX 的歷史最低價是 0.005582250839159196 USD
SLX 的交易量是多少？
SLX 的 24 小時實時交易量為 $ 1.04M USD
SLX 今年會漲嗎？
SLX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SLX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:32:41 (UTC+8)

SLIMEX（SLX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SLX 兌 USD 計算器

數量

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.01165 USD

交易 SLX

SLX/USDT
$0.01165
$0.01165$0.01165
-4.66%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,410.00
$115,410.00$115,410.00

+0.38%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,206.01
$4,206.01$4,206.01

+0.79%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.06150
$0.06150$0.06150

+10.39%

Solana 圖標

Solana

SOL

$202.08
$202.08$202.08

+0.98%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5353
$5.5353$5.5353

+6.73%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,206.01
$4,206.01$4,206.01

+0.79%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,410.00
$115,410.00$115,410.00

+0.38%

Solana 圖標

Solana

SOL

$202.08
$202.08$202.08

+0.98%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6826
$2.6826$2.6826

+0.80%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20441
$0.20441$0.20441

+0.69%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001365
$0.001365$0.001365

+127.50%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02082
$0.02082$0.02082

+108.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001456
$0.0000000000000001456$0.0000000000000001456

+1,235.77%

OMNILABS 圖標

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000429
$0.0000000000429$0.0000000000429

+320.58%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1592
$0.1592$0.1592

+218.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04967
$0.04967$0.04967

+148.35%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02082
$0.02082$0.02082

+108.20%