Acolyt 今日價格

Acolyt (ACOLYT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.36%。目前 ACOLYT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ACOLYT。

Acolyt 目前市值在 $ 93,891 排名第 #-，流通供應量為 997.97M ACOLYT。過去 24 小時內，ACOLYT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.068293，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ACOLYT 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -2.21%。過去一天，總交易量達到 --。

Acolyt（ACOLYT）市場資訊

市值 $ 93.89K$ 93.89K $ 93.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 93.89K$ 93.89K $ 93.89K 流通量 997.97M 997.97M 997.97M 總供應量 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

Acolyt 的目前市值為 $ 93.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ACOLYT 的流通量為 997.97M，總供應量是 997974695.3421419，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.89K。