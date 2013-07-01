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恆星幣 (XLM) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.1581 -- -1.99% -16.62% +4.15%

恆星幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 恆星幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 強烈賣出 賣出 18 中立 5 買入 3 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 5 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.15805 0.15804 R2 0.15804 0.15804 R1 0.15804 0.15804 PP 0.15803 0.15803 S1 0.15803 0.15803 S2 0.15802 0.15803 S3 0.15802 0.15802

恆星幣 市場信號 目前淨掛單量 -0.64M $20.17 M $20.80 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.81M 3 日主動買入 $12.16 M 3 日主動賣出 $12.96 M 7 日主動買賣差額 0.72M 7 日主動買入 $44.51 M 7 日主動賣出 $43.79 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 恆星幣資金流向 淨流入 XLMUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.01 M 0.16 2026-08-14 -$0.65 M 0.16 2026-08-13 -$0.42 M 0.16 2026-08-12 -$0.19 M 0.16 2026-08-11 -$0.80 M 0.16 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。