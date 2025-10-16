X Empire 目前實時價格為 0.0000338 USD。跟蹤 XEMPIRE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XEMPIRE 價格趨勢。X Empire 目前實時價格為 0.0000338 USD。跟蹤 XEMPIRE 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XEMPIRE 價格趨勢。

X Empire 圖標

X Empire實時價格 (XEMPIRE)

1 XEMPIRE 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00003376
-2.56%1D
USD
X Empire (XEMPIRE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:50:41 (UTC+8)

X Empire（XEMPIRE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00003366
24H最低價
$ 0.00003522
24H最高價

$ 0.00003366
$ 0.00003522
$ 0.000579987908814942
$ 0.000026116313720794
+0.08%

-2.56%

-1.26%

-1.26%

X Empire（XEMPIRE）目前實時價格為 $ 0.0000338。過去 24 小時內，XEMPIRE 的交易價格在 $ 0.00003366$ 0.00003522 之間波動，市場活躍度顯著。XEMPIRE 的歷史最高價為 $ 0.000579987908814942，歷史最低價為 $ 0.000026116313720794

從短期表現來看，XEMPIRE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 -2.56%，過去 7 天內累計變動為 -1.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

X Empire（XEMPIRE）市場資訊

No.803

$ 23.32M
$ 56.74K
$ 23.32M
690.00B
690,000,000,000
690,000,000,000
100.00%

TONCOIN

X Empire 的目前市值為 $ 23.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.74K。XEMPIRE 的流通量為 690.00B，總供應量是 690000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.32M

X Empire（XEMPIRE）價格歷史 USD

跟蹤 X Empire 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000000887-2.56%
30天$ -0.00000779-18.74%
60天$ -0.00001715-33.67%
90天$ -0.00002318-40.69%
X Empire 今日價格變化

今天，XEMPIRE 記錄了 $ -0.000000887 (-2.56%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

X Empire 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00000779 (-18.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

X Empire 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XEMPIRE 的變化為 $ -0.00001715 (-33.67%)，從而更廣泛地了解其表現。

X Empire 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00002318 (-40.69%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 X Empire（XEMPIRE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 X Empire 價格歷史頁面

什麼是X Empire (XEMPIRE)

$X 是基於 TON 區塊鏈的代幣，旨在為 X Empire 提供動力。X Empire 結合了 AI、NFT 和 Web-3 技術。

X Empire在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 X Empire 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 XEMPIRE 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 X Empire 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 X Empire 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

X Empire 價格預測 (USD)

X Empire（XEMPIRE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 X Empire（XEMPIRE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 X Empire 的長期和短期價格預測。

現在就查看 X Empire 價格預測

X Empire（XEMPIRE）代幣經濟

了解 X Empire（XEMPIRE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 XEMPIRE 代幣的完整經濟學

如何購買X Empire (XEMPIRE)

正在尋找如何購買 X Empire？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買X Empire。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

XEMPIRE 兌換為當地貨幣

1 X Empire（XEMPIRE）至 VND
0.889447
1 X Empire（XEMPIRE）至 AUD
A$0.000051376
1 X Empire（XEMPIRE）至 GBP
0.000025012
1 X Empire（XEMPIRE）至 EUR
0.00002873
1 X Empire（XEMPIRE）至 USD
$0.0000338
1 X Empire（XEMPIRE）至 MYR
RM0.00014196
1 X Empire（XEMPIRE）至 TRY
0.001416558
1 X Empire（XEMPIRE）至 JPY
¥0.0051376
1 X Empire（XEMPIRE）至 ARS
ARS$0.050447514
1 X Empire（XEMPIRE）至 RUB
0.00267865
1 X Empire（XEMPIRE）至 INR
0.002982174
1 X Empire（XEMPIRE）至 IDR
Rp0.563333108
1 X Empire（XEMPIRE）至 PHP
0.00198913
1 X Empire（XEMPIRE）至 EGP
￡E.0.00160212
1 X Empire（XEMPIRE）至 BRL
R$0.000181506
1 X Empire（XEMPIRE）至 CAD
C$0.000046982
1 X Empire（XEMPIRE）至 BDT
0.00413374
1 X Empire（XEMPIRE）至 NGN
0.04934293
1 X Empire（XEMPIRE）至 COP
$0.1305018
1 X Empire（XEMPIRE）至 ZAR
R.0.000582036
1 X Empire（XEMPIRE）至 UAH
0.001422642
1 X Empire（XEMPIRE）至 TZS
T.Sh.0.083456594
1 X Empire（XEMPIRE）至 VES
Bs0.0071656
1 X Empire（XEMPIRE）至 CLP
$0.031772
1 X Empire（XEMPIRE）至 PKR
Rs0.00957216
1 X Empire（XEMPIRE）至 KZT
0.018171894
1 X Empire（XEMPIRE）至 THB
฿0.001103908
1 X Empire（XEMPIRE）至 TWD
NT$0.001036646
1 X Empire（XEMPIRE）至 AED
د.إ0.000124046
1 X Empire（XEMPIRE）至 CHF
Fr0.000026702
1 X Empire（XEMPIRE）至 HKD
HK$0.000262288
1 X Empire（XEMPIRE）至 AMD
֏0.012979876
1 X Empire（XEMPIRE）至 MAD
.د.م0.000311636
1 X Empire（XEMPIRE）至 MXN
$0.000622258
1 X Empire（XEMPIRE）至 SAR
ريال0.00012675
1 X Empire（XEMPIRE）至 ETB
Br0.00516633
1 X Empire（XEMPIRE）至 KES
KSh0.004367298
1 X Empire（XEMPIRE）至 JOD
د.أ0.0000239642
1 X Empire（XEMPIRE）至 PLN
0.000122694
1 X Empire（XEMPIRE）至 RON
лв0.000147368
1 X Empire（XEMPIRE）至 SEK
kr0.000316706
1 X Empire（XEMPIRE）至 BGN
лв0.000056784
1 X Empire（XEMPIRE）至 HUF
Ft0.011304072
1 X Empire（XEMPIRE）至 CZK
0.000705744
1 X Empire（XEMPIRE）至 KWD
د.ك0.0000103428
1 X Empire（XEMPIRE）至 ILS
0.00010985
1 X Empire（XEMPIRE）至 BOB
Bs0.000233896
1 X Empire（XEMPIRE）至 AZN
0.00005746
1 X Empire（XEMPIRE）至 TJS
SM0.00031265
1 X Empire（XEMPIRE）至 GEL
0.000091598
1 X Empire（XEMPIRE）至 AOA
Kz0.030811066
1 X Empire（XEMPIRE）至 BHD
.د.ب0.0000127426
1 X Empire（XEMPIRE）至 BMD
$0.0000338
1 X Empire（XEMPIRE）至 DKK
kr0.000216658
1 X Empire（XEMPIRE）至 HNL
L0.000889278
1 X Empire（XEMPIRE）至 MUR
0.001537224
1 X Empire（XEMPIRE）至 NAD
$0.000581698
1 X Empire（XEMPIRE）至 NOK
kr0.000337662
1 X Empire（XEMPIRE）至 NZD
$0.000058474
1 X Empire（XEMPIRE）至 PAB
B/.0.0000338
1 X Empire（XEMPIRE）至 PGK
K0.000142298
1 X Empire（XEMPIRE）至 QAR
ر.ق0.00012337
1 X Empire（XEMPIRE）至 RSD
дин.0.003403322
1 X Empire（XEMPIRE）至 UZS
soʻm0.407228822
1 X Empire（XEMPIRE）至 ALL
L0.002810808
1 X Empire（XEMPIRE）至 ANG
ƒ0.000060502
1 X Empire（XEMPIRE）至 AWG
ƒ0.000060502
1 X Empire（XEMPIRE）至 BBD
$0.0000676
1 X Empire（XEMPIRE）至 BAM
KM0.000056446
1 X Empire（XEMPIRE）至 BIF
Fr0.0994058
1 X Empire（XEMPIRE）至 BND
$0.000043602
1 X Empire（XEMPIRE）至 BSD
$0.0000338
1 X Empire（XEMPIRE）至 JMD
$0.00541645
1 X Empire（XEMPIRE）至 KHR
0.135742828
1 X Empire（XEMPIRE）至 KMF
Fr0.0143312
1 X Empire（XEMPIRE）至 LAK
0.734782594
1 X Empire（XEMPIRE）至 LKR
රු0.010279594
1 X Empire（XEMPIRE）至 MDL
L0.000575952
1 X Empire（XEMPIRE）至 MGA
Ar0.1522521
1 X Empire（XEMPIRE）至 MOP
P0.0002704
1 X Empire（XEMPIRE）至 MVR
0.00051714
1 X Empire（XEMPIRE）至 MWK
MK0.05857878
1 X Empire（XEMPIRE）至 MZN
MT0.00215982
1 X Empire（XEMPIRE）至 NPR
रु0.00476918
1 X Empire（XEMPIRE）至 PYG
0.2397096
1 X Empire（XEMPIRE）至 RWF
Fr0.0491114
1 X Empire（XEMPIRE）至 SBD
$0.000278512
1 X Empire（XEMPIRE）至 SCR
0.000503958
1 X Empire（XEMPIRE）至 SRD
$0.001342874
1 X Empire（XEMPIRE）至 SVC
$0.00029575
1 X Empire（XEMPIRE）至 SZL
L0.000581698
1 X Empire（XEMPIRE）至 TMT
m0.000118638
1 X Empire（XEMPIRE）至 TND
د.ت0.000099372
1 X Empire（XEMPIRE）至 TTD
$0.000229164
1 X Empire（XEMPIRE）至 UGX
Sh0.1173536
1 X Empire（XEMPIRE）至 XAF
Fr0.0190294
1 X Empire（XEMPIRE）至 XCD
$0.00009126
1 X Empire（XEMPIRE）至 XOF
Fr0.0190294
1 X Empire（XEMPIRE）至 XPF
Fr0.0034476
1 X Empire（XEMPIRE）至 BWP
P0.000450892
1 X Empire（XEMPIRE）至 BZD
$0.000067938
1 X Empire（XEMPIRE）至 CVE
$0.003200184
1 X Empire（XEMPIRE）至 DJF
Fr0.0060164
1 X Empire（XEMPIRE）至 DOP
$0.002163876
1 X Empire（XEMPIRE）至 DZD
د.ج0.004393324
1 X Empire（XEMPIRE）至 FJD
$0.000077402
1 X Empire（XEMPIRE）至 GNF
Fr0.293891
1 X Empire（XEMPIRE）至 GTQ
Q0.000258908
1 X Empire（XEMPIRE）至 GYD
$0.00707096
1 X Empire（XEMPIRE）至 ISK
kr0.0041236

X Empire資源

要更深入地瞭解 X Empire，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方X Empire網站
區塊查詢

人們還問：關於X Empire的其他問題

X Empire（XEMPIRE）今日價格是多少？
XEMPIRE 實時價格為 0.0000338 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 XEMPIRE 兌 USD 的價格是多少？
目前 XEMPIRE 兌 USD 的價格為 $ 0.0000338。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
X Empire 的市值是多少？
XEMPIRE 的市值為 $ 23.32M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
XEMPIRE 的流通供應量是多少？
XEMPIRE 的流通供應量為 690.00B USD
XEMPIRE 的歷史最高價（ATH）是多少？
XEMPIRE 的歷史最高價是 0.000579987908814942 USD
XEMPIRE 的歷史最低價（ATL）是多少？
XEMPIRE 的歷史最低價是 0.000026116313720794 USD
XEMPIRE 的交易量是多少？
XEMPIRE 的 24 小時實時交易量為 $ 56.74K USD
XEMPIRE 今年會漲嗎？
XEMPIRE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 XEMPIRE 價格預測 獲取更深入的分析。
X Empire（XEMPIRE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

XEMPIRE 兌 USD 計算器

數量

XEMPIRE
XEMPIRE
USD
USD

1 XEMPIRE = 0.0000338 USD

交易 XEMPIRE

XEMPIRE/USDT
$0.00003376
-1.97%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

