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Asteroid 目前實時價格為 0.002306 TWD。ASTEROID1 市值為 2,306,000 TWD。追蹤台灣的 ASTEROID1 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Asteroid 目前實時價格為 0.002306 TWD。ASTEROID1 市值為 2,306,000 TWD。追蹤台灣的 ASTEROID1 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Asteroid 圖標

Asteroid實時價格 (ASTEROID1)

1 ASTEROID1 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.07369976
NT$0.07369976NT$0.07369976
+15.82%1D
TWD
Asteroid (ASTEROID1) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:21:54 (UTC+8)

Asteroid 今日價格

Asteroid (ASTEROID1) 今日實時價格為 NT$ 0.002306，過去 24 小時內變化了 15.82%。目前 ASTEROID1 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002306 每 ASTEROID1。

Asteroid 目前市值在 NT$ 2.31M 排名第 #1369，流通供應量為 1.00B ASTEROID1。過去 24 小時內，ASTEROID1 的交易價格在 NT$ 0.001851（低點）和 NT$ 0.002322（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.5586434570982956496，而歷史最低價為 NT$ 0.0000876645760743328

短期表現方面，ASTEROID1 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 +14.72%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.98K

Asteroid（ASTEROID1）市場資訊

No.1369

NT$ 2.31M
NT$ 2.31MNT$ 2.31M

NT$ 70.98K
NT$ 70.98KNT$ 70.98K

NT$ 2.31M
NT$ 2.31MNT$ 2.31M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Asteroid 的目前市值為 NT$ 2.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.98K。ASTEROID1 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.31M

Asteroid 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001851
NT$ 0.001851NT$ 0.001851
24H最低價
NT$ 0.002322
NT$ 0.002322NT$ 0.002322
24H最高價

NT$ 0.001851
NT$ 0.001851NT$ 0.001851

NT$ 0.002322
NT$ 0.002322NT$ 0.002322

NT$ 0.5586434570982956496
NT$ 0.5586434570982956496NT$ 0.5586434570982956496

NT$ 0.0000876645760743328
NT$ 0.0000876645760743328NT$ 0.0000876645760743328

+0.56%

+15.82%

+14.72%

+14.72%

Asteroid（ASTEROID1）價格歷史 TWD

跟蹤 Asteroid 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.01006674+15.82%
30天NT$ +0.001162+101.57%
60天NT$ -0.001857-44.61%
90天NT$ -0.00317-57.89%
Asteroid 今日價格變化

今天，ASTEROID1 記錄了 NT$ +0.01006674 (+15.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Asteroid 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.001162 (+101.57%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Asteroid 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ASTEROID1 的變化為 NT$ -0.001857 (-44.61%)，從而更廣泛地了解其表現。

Asteroid 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00317 (-57.89%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Asteroid（ASTEROID1）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Asteroid 價格歷史頁面

Asteroid 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Asteroid 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Asteroid 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ASTEROID1 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** ASTEROID1_USDT 4小時周期現價為 0.003565 USDT，位於匯率的樞軸位置。MA組別第5至第6檔位呈現買入佔比，而EMA組別第7檔位的買入信號則佔據主導地位。價格目前運行於匯率樞軸與 R1（0.003663）之間的區間下沿，距離 S1（0.003458）約為 3%。 **動能狀態** MACD 指標錄得死叉信號，短期動能呈現快慢指標分層的狀態。RSI 維持在中性區間，而 KDJ 與 StochRSI 因數據缺失，導致對動能完整性的評估受到限制。BOLL通道狀態尚不明確，波動率變化暫時無法確認。 **關鍵價格位** 上方 R1 位於 0.003663（較現價高 2.7%），構成近期觀察位；R2 則位於 0.00377（+5.7%），為遠端參考位。下方 S1 位於 0.003458（較現價低 3.0%），為近期支撐位；S2 則位於 0.00336（-5.7%），為結構性支撐參考位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Asteroid 的價格預測

Asteroid（ASTEROID1）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ASTEROID1 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Asteroid (ASTEROID1) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Asteroid 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Asteroid 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Asteroid 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ASTEROID1 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Asteroid

準備好開始使用 Asteroid 了嗎？在 MEXC 購買 ASTEROID1 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Asteroid 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Asteroid (ASTEROID1) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Asteroid 將立即存入您的錢包。
Asteroid (ASTEROID1) 購買教程

Asteroid 能做什麼？

擁有 Asteroid 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Asteroid (ASTEROID1) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是Asteroid (ASTEROID1)

ASTEROID1 是一种模因币。

Asteroid資源

要更深入地瞭解 Asteroid，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Asteroid網站
區塊查詢

人們還問：關於Asteroid的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:21:54 (UTC+8)

Asteroid（ASTEROID1）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Asteroid 的更多資訊

ASTEROID1USDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ASTEROID1。在 MEXC 上探索 ASTEROID1USDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Asteroid (ASTEROID1) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Asteroid 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ASTEROID1/USD1
NT$0.073709348
NT$0.073709348NT$0.073709348
+15.29%
27.27M (USDT)
ASTEROID1/USDT
NT$0.073508
NT$0.073508NT$0.073508
+15.46%
34.73M (USDT)

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USDC

最新

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9064424
NT$2.9064424NT$2.9064424

+378.63%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17888012
NT$0.17888012NT$0.17888012

-5.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.465018
NT$0.465018NT$0.465018

-24.61%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.182108
NT$9.182108NT$9.182108

+23.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2326048
NT$9.2326048NT$9.2326048

+3.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8219188
NT$8.8219188NT$8.8219188

+138.42%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374846056
NT$0.374846056NT$0.374846056

+79.64%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.823616
NT$34.823616NT$34.823616

+54.15%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7626792
NT$4.7626792NT$4.7626792

+21.81%

Humanity

Humanity

H

NT$3.517198
NT$3.517198NT$3.517198

+15.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ASTEROID1
ASTEROID1
TWD
TWD

1 ASTEROID1 = 0.07369976 TWD