Asteroid 今日價格

Asteroid (ASTEROID1) 今日實時價格為 NT$ 0.002306，過去 24 小時內變化了 15.82%。目前 ASTEROID1 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002306 每 ASTEROID1。

Asteroid 目前市值在 NT$ 2.31M 排名第 #1369，流通供應量為 1.00B ASTEROID1。過去 24 小時內，ASTEROID1 的交易價格在 NT$ 0.001851（低點）和 NT$ 0.002322（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.5586434570982956496，而歷史最低價為 NT$ 0.0000876645760743328。

短期表現方面，ASTEROID1 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 +14.72%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.98K。

Asteroid（ASTEROID1）市場資訊

排名 No.1369 市值 NT$ 2.31MNT$ 2.31M NT$ 2.31M 成交量（24H） NT$ 70.98KNT$ 70.98K NT$ 70.98K 完全稀釋市值 NT$ 2.31MNT$ 2.31M NT$ 2.31M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 ETH

Asteroid 的目前市值為 NT$ 2.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.98K。ASTEROID1 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.31M。