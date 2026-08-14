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ONYXCOIN 目前實時價格為 0.0029131 TWD。XCN 市值為 112,211,157.371152105718467 TWD。追蹤台灣的 XCN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ONYXCOIN 目前實時價格為 0.0029131 TWD。XCN 市值為 112,211,157.371152105718467 TWD。追蹤台灣的 XCN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ONYXCOIN 圖標

ONYXCOIN實時價格 (XCN)

1 XCN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.093102676
NT$0.093102676NT$0.093102676
-2.33%1D
TWD
ONYXCOIN (XCN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:03:40 (UTC+8)

ONYXCOIN 今日價格

ONYXCOIN (XCN) 今日實時價格為 NT$ 0.0029131，過去 24 小時內變化了 2.33%。目前 XCN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0029131 每 XCN。

ONYXCOIN 目前市值在 NT$ 112.21M 排名第 #151，流通供應量為 38.52B XCN。過去 24 小時內，XCN 的交易價格在 NT$ 0.002912（低點）和 NT$ 0.0030815（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.8842186663959232416，而歷史最低價為 NT$ 0.0224945527525143808

短期表現方面，XCN 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -4.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.01K

ONYXCOIN（XCN）市場資訊

No.151

NT$ 112.21M
NT$ 112.21MNT$ 112.21M

NT$ 3.01K
NT$ 3.01KNT$ 3.01K

NT$ 200.69M
NT$ 200.69MNT$ 200.69M

38.52B
38.52B 38.52B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639

55.91%

0.01%

ETH

ONYXCOIN 的目前市值為 NT$ 112.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.01K。XCN 的流通量為 38.52B，總供應量是 48402432357.48608639，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 200.69M

ONYXCOIN 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002912
NT$ 0.002912NT$ 0.002912
24H最低價
NT$ 0.0030815
NT$ 0.0030815NT$ 0.0030815
24H最高價

NT$ 0.002912
NT$ 0.002912NT$ 0.002912

NT$ 0.0030815
NT$ 0.0030815NT$ 0.0030815

NT$ 5.8842186663959232416
NT$ 5.8842186663959232416NT$ 5.8842186663959232416

NT$ 0.0224945527525143808
NT$ 0.0224945527525143808NT$ 0.0224945527525143808

-0.24%

-2.33%

-4.94%

-4.94%

ONYXCOIN（XCN）價格歷史 TWD

跟蹤 ONYXCOIN 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.002221043-2.33%
30天NT$ -0.0008089-21.74%
60天NT$ -0.0012321-29.73%
90天NT$ -0.0019583-40.20%
ONYXCOIN 今日價格變化

今天，XCN 記錄了 NT$ -0.002221043 (-2.33%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ONYXCOIN 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0008089 (-21.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ONYXCOIN 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XCN 的變化為 NT$ -0.0012321 (-29.73%)，從而更廣泛地了解其表現。

ONYXCOIN 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0019583 (-40.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ONYXCOIN（XCN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ONYXCOIN 價格歷史頁面

ONYXCOIN 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ONYXCOIN 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ONYXCOIN 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 XCN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

XCN_USDT在4小時周期內運行於0.0029555價格位。價格位於S1樞紐點0.002954上方緊鄰處。中央阻力位0.002974構成上方直接結構邊界。均線系統MA與EMA組均呈現買入排列狀態。MACD指標形成死叉形態，顯示短期動能轉換。RSI指標處於中性區域，未顯現極端偏離。快慢指標出現分層現象，暗示多空力量博弈。波動率維持常態水平，未見顯著擴張或收縮。 近端下方支撐位於S2點位0.002944，距離現價約0.38%。近端上方阻力見於R1點位0.002984，距離現價約0.97%。遠端參考阻力位於R2點位0.003004，距離現價約1.65%。價格當前夾設於S1與中央之間窄幅震盪。關鍵價格位分布密集，表明市場處於方向選擇前夜。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ONYXCOIN 的價格？

ONYXCOIN (XCN) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

市場情緒與投資者信心會驅動需求。交易量與流動性會影響價格的穩定性。比特幣及整體加密貨幣市場趨勢會對 XCN 的走勢產生影響。開發進展、合作夥伴關係以及路線圖的推進情況會影響其價值。交易所上市則能提升可及性並增加交易機會。監管相關新聞會影響投資者情緒。供應量與代幣經濟學設計，以及質押獎勵，都會對流通量產生影響。

為什麼人們想知道 ONYXCOIN 今天的價格？

人們希望了解 ONYXCOIN (XCN) 的今日價格，以便進行交易決策、投資組合追蹤、市場分析以及投資時機的判斷。即時價格有助於評估獲利能力、判斷買入/賣出的機會、監控波動性，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中做出明智的財務選擇。

ONYXCOIN 的價格預測

ONYXCOIN（XCN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XCN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ONYXCOIN (XCN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ONYXCOIN 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ONYXCOIN 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ONYXCOIN 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XCN 2026–2027 年價格的預測。

關於 ONYXCOIN

Cryptonite (XCN) 是一種專注於隱私和安全的加密貨幣。它建立在迷你區塊鏈方案上，這是一種新穎的協議，旨在解決傳統區塊鏈模型所面臨的擴展性問題。迷你區塊鏈方案允許更快的交易時間和更小的區塊鏈大小，使 XCN 更有效率且可擴展。Cryptonite 的主要使用情境是在網路上進行安全且私密的交易。其獨特的共識機制，稱為工作量證明 (PoW)，有助於維護網路的完整性和安全性。憑藉其對區塊鏈技術的創新方法，XCN 旨在提供一個強大的平台，以進行安全的數位交易。

如何在台灣購買和投資 ONYXCOIN

準備好開始使用 ONYXCOIN 了嗎？在 MEXC 購買 XCN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ONYXCOIN 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ONYXCOIN (XCN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ONYXCOIN 將立即存入您的錢包。
ONYXCOIN (XCN) 購買教程

ONYXCOIN 能做什麼？

擁有 ONYXCOIN 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ONYXCOIN (XCN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

白皮書

ONYXCOIN資源

要更深入地瞭解 ONYXCOIN，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ONYXCOIN網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

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頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:03:40 (UTC+8)

ONYXCOIN（XCN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ONYXCOIN 的更多資訊

XCNUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XCN。在 MEXC 上探索 XCNUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ONYXCOIN (XCN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ONYXCOIN 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XCN/USDT
NT$0.093102676
NT$0.093102676NT$0.093102676
-2.33%
1.02M (USDT)
XCN/USDC
NT$0.09293968
NT$0.09293968NT$0.09293968
-1.25%
18.17M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2058792
NT$2.2058792NT$2.2058792

+263.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17037876
NT$0.17037876NT$0.17037876

-9.68%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.490586
NT$0.490586NT$0.490586

-20.46%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.31634
NT$9.31634NT$9.31634

+25.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8583532
NT$8.8583532NT$8.8583532

-0.40%

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今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2058792
NT$2.2058792NT$2.2058792

+263.26%

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Fusionist

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NT$9.2821428
NT$9.2821428NT$9.2821428

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AKEDO

AKEDO

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NT$0.341498992
NT$0.341498992NT$0.341498992

+63.66%

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NT$30.1961276
NT$30.1961276NT$30.1961276

+33.66%

Cap

Cap

CAP

NT$2.15730
NT$2.15730NT$2.15730

+24.46%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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