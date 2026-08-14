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ONYXCOIN 今日價格
ONYXCOIN (XCN) 今日實時價格為 NT$ 0.0029131，過去 24 小時內變化了 2.33%。目前 XCN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0029131 每 XCN。
ONYXCOIN 目前市值在 NT$ 112.21M 排名第 #151，流通供應量為 38.52B XCN。過去 24 小時內，XCN 的交易價格在 NT$ 0.002912（低點）和 NT$ 0.0030815（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.8842186663959232416，而歷史最低價為 NT$ 0.0224945527525143808。
短期表現方面，XCN 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -4.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.01K。
ONYXCOIN（XCN）市場資訊
NT$ 112.21M
NT$ 112.21MNT$ 112.21M
NT$ 3.01K
NT$ 3.01KNT$ 3.01K
NT$ 200.69M
NT$ 200.69MNT$ 200.69M
68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897
48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639
ONYXCOIN 的目前市值為 NT$ 112.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.01K。XCN 的流通量為 38.52B，總供應量是 48402432357.48608639，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 200.69M。
ONYXCOIN 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002912
NT$ 0.002912NT$ 0.002912
24H最低價
NT$ 0.0030815
NT$ 0.0030815NT$ 0.0030815
24H最高價
NT$ 0.002912
NT$ 0.002912NT$ 0.002912
NT$ 0.0030815
NT$ 0.0030815NT$ 0.0030815
NT$ 5.8842186663959232416
NT$ 5.8842186663959232416NT$ 5.8842186663959232416
NT$ 0.0224945527525143808
NT$ 0.0224945527525143808NT$ 0.0224945527525143808
ONYXCOIN（XCN）價格歷史 TWD
跟蹤 ONYXCOIN 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.002221043
|-2.33%
|30天
|NT$ -0.0008089
|-21.74%
|60天
|NT$ -0.0012321
|-29.73%
|90天
|NT$ -0.0019583
|-40.20%
ONYXCOIN 今日價格變化
今天，XCN 記錄了 NT$ -0.002221043 (-2.33%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
ONYXCOIN 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0008089 (-21.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
ONYXCOIN 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，XCN 的變化為 NT$ -0.0012321 (-29.73%)，從而更廣泛地了解其表現。
ONYXCOIN 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0019583 (-40.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 ONYXCOIN（XCN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 ONYXCOIN 價格歷史頁面
目前 XCN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
XCN_USDT在4小時周期內運行於0.0029555價格位。價格位於S1樞紐點0.002954上方緊鄰處。中央阻力位0.002974構成上方直接結構邊界。均線系統MA與EMA組均呈現買入排列狀態。MACD指標形成死叉形態，顯示短期動能轉換。RSI指標處於中性區域，未顯現極端偏離。快慢指標出現分層現象，暗示多空力量博弈。波動率維持常態水平，未見顯著擴張或收縮。
近端下方支撐位於S2點位0.002944，距離現價約0.38%。近端上方阻力見於R1點位0.002984，距離現價約0.97%。遠端參考阻力位於R2點位0.003004，距離現價約1.65%。價格當前夾設於S1與中央之間窄幅震盪。關鍵價格位分布密集，表明市場處於方向選擇前夜。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 ONYXCOIN 的價格？
ONYXCOIN (XCN) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
市場情緒與投資者信心會驅動需求。交易量與流動性會影響價格的穩定性。比特幣及整體加密貨幣市場趨勢會對 XCN 的走勢產生影響。開發進展、合作夥伴關係以及路線圖的推進情況會影響其價值。交易所上市則能提升可及性並增加交易機會。監管相關新聞會影響投資者情緒。供應量與代幣經濟學設計，以及質押獎勵，都會對流通量產生影響。
為什麼人們想知道 ONYXCOIN 今天的價格？
人們希望了解 ONYXCOIN (XCN) 的今日價格，以便進行交易決策、投資組合追蹤、市場分析以及投資時機的判斷。即時價格有助於評估獲利能力、判斷買入/賣出的機會、監控波動性，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中做出明智的財務選擇。
ONYXCOIN 的價格預測
ONYXCOIN（XCN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XCN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。ONYXCOIN (XCN) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，ONYXCOIN 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ONYXCOIN 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ONYXCOIN 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 XCN 2026–2027 年價格的預測。
關於 ONYXCOIN
Cryptonite (XCN) 是一種專注於隱私和安全的加密貨幣。它建立在迷你區塊鏈方案上，這是一種新穎的協議，旨在解決傳統區塊鏈模型所面臨的擴展性問題。迷你區塊鏈方案允許更快的交易時間和更小的區塊鏈大小，使 XCN 更有效率且可擴展。Cryptonite 的主要使用情境是在網路上進行安全且私密的交易。其獨特的共識機制，稱為工作量證明 (PoW)，有助於維護網路的完整性和安全性。憑藉其對區塊鏈技術的創新方法，XCN 旨在提供一個強大的平台，以進行安全的數位交易。
如何在台灣購買和投資 ONYXCOIN
準備好開始使用 ONYXCOIN 了嗎？在 MEXC 購買 XCN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ONYXCOIN 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ONYXCOIN (XCN) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ONYXCOIN 將立即存入您的錢包。
ONYXCOIN 能做什麼？
擁有 ONYXCOIN 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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在 MEXC 上購買 ONYXCOIN (XCN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是ONYXCOIN (XCN)
Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
白皮書
XCN（Onyxcoin）是 Onyx 生態系的核心代幣，同時具備實用性與治理功能。總供應量永久鎖定在 48,470,523,779 顆代幣，無法增發。XCN 持有者可質押代幣參與治理，每質押 1 顆代幣即等於 1 票。質押亦可為協助保障網路安全的用戶提供額外 XCN 獎勵。除治理權外，XCN 還可在 Onyx 生態系內享折扣及取得進階功能權限。
該協議由 XCN 代幣持有者透過去中心化組織（DAO）進行治理。此種治理模式將決策權掌握在社群手中，並透過質押 XCN 及與質押量掛鉤的投票機制來實現參與。
Onyx 是一個以區塊鏈為基礎的數位資產管理系統，核心為不可篡改的帳本（immutable ledger），所有交易皆永久記錄並經驗證。它專為多資產操作（multi-asset operation）而設計，可同時管理多種數位資產。每項資產皆擁有獨一無二的識別碼，並遵循明確定義的創建與使用規則。為強制執行這些規則，協議採用專用的發行程式（issuance programs）與管控程式（control programs），作為資產創建與轉移的數位規則手冊（digital rulebooks）。網路安全性與效能由聯邦共識協議（federated consensus protocol）支撐：受信任的驗證者（即「區塊簽署者」block signers）協同驗證交易並維護系統完整性。該系統亦內建隱私功能，同時保留必要之透明度；可同步處理多筆交易，並支援以專用程式語言編寫的智能合約（smart contracts）。其架構設計允許在不影響穩定性或安全性的前提下進行升級與優化。
Onyx 協議是一個共享型、多資產區塊鏈平台，旨在讓數位資產管理更簡單、更安全。它作為一個高效能的數位帳本運作，可讓不同網路協同工作，同時嚴格掌控各自的資產。該協議由 XCN 代幣持有者透過去中心化自治組織（DAO）進行治理，實現社群驅動的決策機制。
Onyx 採用支援無縫升級與強化的架構，以實現持續演進。這些改進旨在隨著協議隨時間發展，維持網路的穩定性與安全性。
ONYXCOIN資源
要更深入地瞭解 ONYXCOIN，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於ONYXCOIN的其他問題
如果 ONYXCOIN 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 ONYXCOIN 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
ONYXCOIN 今日價格為 NT$ 0.093102676。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
ONYXCOIN 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 XCN 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 ONYXCOIN 的交易量為 --。
XCN 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 ONYXCOIN 價格，請造訪 XCN 價格頁面了解更多資訊。
XCN 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,665.41
-1.19%
ETH
1,866.93
-0.70%
GOLD(XAUT)
4,367.82
+0.40%
USDC
1.00058
-0.02%
SOL
75.26
-0.51%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 XCN/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 ONYXCOIN 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
ONYXCOIN 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 ONYXCOIN (XCN) 的價格預測，了解更深入的分析。
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ONYXCOIN（XCN）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
XCNUSDT（合約交易）
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NT$0.093102676
NT$0.093102676NT$0.093102676
-2.33%
1.02M (USDT)
NT$0.09293968
NT$0.09293968NT$0.09293968
-1.25%
18.17M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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