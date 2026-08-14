ONYXCOIN 今日價格

ONYXCOIN (XCN) 今日實時價格為 NT$ 0.0029131，過去 24 小時內變化了 2.33%。目前 XCN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0029131 每 XCN。

ONYXCOIN 目前市值在 NT$ 112.21M 排名第 #151，流通供應量為 38.52B XCN。過去 24 小時內，XCN 的交易價格在 NT$ 0.002912（低點）和 NT$ 0.0030815（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.8842186663959232416，而歷史最低價為 NT$ 0.0224945527525143808。

短期表現方面，XCN 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -4.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.01K。

ONYXCOIN（XCN）市場資訊

排名 No.151 市值 NT$ 112.21MNT$ 112.21M NT$ 112.21M 成交量（24H） NT$ 3.01KNT$ 3.01K NT$ 3.01K 完全稀釋市值 NT$ 200.69MNT$ 200.69M NT$ 200.69M 流通量 38.52B 38.52B 38.52B 最大供應量 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897 總供應量 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639 流通率 55.91% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

ONYXCOIN 的目前市值為 NT$ 112.21M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.01K。XCN 的流通量為 38.52B，總供應量是 48402432357.48608639，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 200.69M。