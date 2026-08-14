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Terra Classic 目前實時價格為 0.00004816 TWD。LUNC 市值為 265,698,115.03874944415824 TWD。追蹤台灣的 LUNC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Terra Classic 目前實時價格為 0.00004816 TWD。LUNC 市值為 265,698,115.03874944415824 TWD。追蹤台灣的 LUNC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Terra Classic 圖標

Terra Classic實時價格 (LUNC)

1 LUNC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0015393555
NT$0.0015393555NT$0.0015393555
-1.71%1D
TWD
Terra Classic (LUNC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:11:21 (UTC+8)

Terra Classic 今日價格

Terra Classic (LUNC) 今日實時價格為 NT$ 0.00004816，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 LUNC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00004816 每 LUNC。

Terra Classic 目前市值在 NT$ 265.70M 排名第 #93，流通供應量為 5.52T LUNC。過去 24 小時內，LUNC 的交易價格在 NT$ 0.0000481（低點）和 NT$ 0.00004987（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,810.3324247576945198，而歷史最低價為 NT$ 0.0001409367745918508

短期表現方面，LUNC 在過去一小時內波動了 -0.42%，過去7 天內波動了 -1.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 79.38K

Terra Classic（LUNC）市場資訊

No.93

NT$ 265.70M
NT$ 265.70MNT$ 265.70M

NT$ 79.38K
NT$ 79.38KNT$ 79.38K

NT$ 310.91M
NT$ 310.91MNT$ 310.91M

5.52T
5.52T 5.52T

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

6,455,869,419,998.315108
6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108

85.45%

0.01%

LUNA

Terra Classic 的目前市值為 NT$ 265.70M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 79.38K。LUNC 的流通量為 5.52T，總供應量是 6455869419998.315108，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 310.91M

Terra Classic 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0000481
NT$ 0.0000481NT$ 0.0000481
24H最低價
NT$ 0.00004987
NT$ 0.00004987NT$ 0.00004987
24H最高價

NT$ 0.0000481
NT$ 0.0000481NT$ 0.0000481

NT$ 0.00004987
NT$ 0.00004987NT$ 0.00004987

NT$ 3,810.3324247576945198
NT$ 3,810.3324247576945198NT$ 3,810.3324247576945198

NT$ 0.0001409367745918508
NT$ 0.0001409367745918508NT$ 0.0001409367745918508

-0.42%

-1.71%

-1.64%

-1.64%

Terra Classic（LUNC）價格歷史 TWD

跟蹤 Terra Classic 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0000267809-1.71%
30天NT$ -0.0000121-20.08%
60天NT$ -0.00002566-34.77%
90天NT$ -0.00002994-38.34%
Terra Classic 今日價格變化

今天，LUNC 記錄了 NT$ -0.0000267809 (-1.71%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Terra Classic 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000121 (-20.08%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Terra Classic 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LUNC 的變化為 NT$ -0.00002566 (-34.77%)，從而更廣泛地了解其表現。

Terra Classic 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00002994 (-38.34%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Terra Classic（LUNC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Terra Classic 價格歷史頁面

Terra Classic 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Terra Classic 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Terra Classic 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 LUNC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

LUNC_USDT在4小時周期內運行於樞紐體系中軸4.894E-5上方。現價4.926E-5位於S1與R1之間。短期均線組呈現買入信號排列，價格處於震蕩區間的中上部位置。 MACD指標形成死叉結構，快慢線動能出現背離跡象。RSI讀數處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買或超賣狀態。布林帶帶寬維持穩定，多空雙方力量在當前價格附近達到暫時平衡，波動率未見顯著擴張或收縮。 上方第一阻力位R1位於4.938E-5，距離現價約0.24%；第二阻力位R2位於4.961E-5，距離現價約0.71%。下方第一支撐位S1位於4.871E-5，距離現價約1.12%；第二支撐位S2位於4.827E-5，距離現價約2.01%。近端價格密集分布，遠端參考點位則提供區間邊界定義。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Terra Classic 的價格？

Terra Classic (LUNC) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心，特別是在 2022 年 5 月 Terra 崩潰之後的情況。
2. 社區推動的銷毀機制與代幣供應縮減計畫。
3. 開發進展與生態系統復甦工作的推進情況。
4. 影響穩定幣與 DeFi 的監管動態。

為什麼人們想知道 Terra Classic 今天的價格？

人們想要了解今日的 Terra Classic (LUNC) 價格，因為他們是投資人或交易者，正密切關注自己的投資組合價值，尋找買入／賣出的機會，或是追蹤 2022 年 Terra 生態系統崩盤後的市場復甦情況。對價格的掌握有助於做出更明智的決策。

Terra Classic 的價格預測

Terra Classic（LUNC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，LUNC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Terra Classic (LUNC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Terra Classic 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Terra Classic 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Terra Classic 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 LUNC 2026–2027 年價格的預測。

關於 Terra Classic

Lunyr (LUNC) 是一個去中心化的、基於以太坊的平台，旨在利用區塊鏈技術創建全球知識庫。該平台鼓勵用戶貢獻信息並對他人的貢獻進行同行評審，以換取 LUNC 代幣。Lunyr 的目標是創建一個可靠的、抵抗審查的信息來源，可用於各種目的，包括虛擬現實、增強現實和人工智能。該平台運行在一個權益證明共識機制上，並有固定供應的代幣。Lunyr 對信息分享和驗證的獨特方法可能會徹底改變數字世界中知識的存儲和訪問方式。

如何在台灣購買和投資 Terra Classic

準備好開始使用 Terra Classic 了嗎？在 MEXC 購買 LUNC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Terra Classic 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Terra Classic (LUNC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Terra Classic 將立即存入您的錢包。
Terra Classic (LUNC) 購買教程

Terra Classic 能做什麼？

擁有 Terra Classic 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Terra Classic (LUNC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic資源

要更深入地瞭解 Terra Classic，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Terra Classic網站
區塊查詢

類別 :

Crypto-Backed TokensAurora EcosystemAvalanche Ecosystem

人們還問：關於Terra Classic的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:11:21 (UTC+8)

Terra Classic（LUNC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Terra Classic 的更多資訊

LUNCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 LUNC。在 MEXC 上探索 LUNCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Terra Classic (LUNC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Terra Classic 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LUNC/USDT
NT$0.0015396752
NT$0.0015396752NT$0.0015396752
-1.65%
1.65B (USDT)
LUNC/USDC
NT$0.0015374373
NT$0.0015374373NT$0.0015374373
-1.73%
534.73M (USDT)

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NT$2.7986538
NT$2.7986538NT$2.7986538

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utility token

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NT$0.18910255
NT$0.18910255NT$0.18910255

+0.20%

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Thinking Cat

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NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

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NT$9.009146
NT$9.009146NT$9.009146

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DAPPOS

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NT$9.3915072NT$9.3915072

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NT$2.7986538NT$2.7986538

+360.73%

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NT$8.200305NT$8.200305

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NT$0.367229799NT$0.367229799

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NT$2.3507541NT$2.3507541

+35.58%

Velvet

Velvet

VELVET

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NT$28.4539394NT$28.4539394

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免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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LUNC
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