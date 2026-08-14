Terra Classic 今日價格

Terra Classic (LUNC) 今日實時價格為 NT$ 0.00004816，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 LUNC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00004816 每 LUNC。

Terra Classic 目前市值在 NT$ 265.70M 排名第 #93，流通供應量為 5.52T LUNC。過去 24 小時內，LUNC 的交易價格在 NT$ 0.0000481（低點）和 NT$ 0.00004987（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3,810.3324247576945198，而歷史最低價為 NT$ 0.0001409367745918508。

短期表現方面，LUNC 在過去一小時內波動了 -0.42%，過去7 天內波動了 -1.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 79.38K。

Terra Classic（LUNC）市場資訊

排名 No.93 市值 NT$ 265.70MNT$ 265.70M NT$ 265.70M 成交量（24H） NT$ 79.38KNT$ 79.38K NT$ 79.38K 完全稀釋市值 NT$ 310.91MNT$ 310.91M NT$ 310.91M 流通量 5.52T 5.52T 5.52T 最大供應量 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 總供應量 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 流通率 85.45% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 LUNA

Terra Classic 的目前市值為 NT$ 265.70M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 79.38K。LUNC 的流通量為 5.52T，總供應量是 6455869419998.315108，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 310.91M。