Nock實時價格 (NOCK)
Nock (NOCK) 今日實時價格為 NT$ 0.008545，過去 24 小時內變化了 8.20%。目前 NOCK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008545 每 NOCK。
Nock 目前市值在 NT$ 18.76M 排名第 #261，流通供應量為 2.20B NOCK。過去 24 小時內，NOCK 的交易價格在 NT$ 0.008036（低點）和 NT$ 0.009891（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4.4159565158064596661，而歷史最低價為 NT$ 0.1392295336497682199。
短期表現方面，NOCK 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -19.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 122.94K。
No.261
51.10%
BASE
Nock 的目前市值為 NT$ 18.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 122.94K。NOCK 的流通量為 2.20B，總供應量是 4294967296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 36.70M。
+0.26%
-8.20%
-19.92%
-19.92%
跟蹤 Nock 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.02440203
|-8.20%
|30天
|NT$ -0.012905
|-60.17%
|60天
|NT$ -0.031945
|-78.90%
|90天
|NT$ -0.008005
|-48.37%
今天，NOCK 記錄了 NT$ -0.02440203 (-8.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.012905 (-60.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，NOCK 的變化為 NT$ -0.031945 (-78.90%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.008005 (-48.37%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Nock 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 NOCK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
**市場結構** NOCK_USDT 4小時圖現價為0.02402，位於區間中心0.02396上方0.25%，處於樞紐體系的中軸區域。MA組與EMA組呈現7買0賣的狀態，均線系統顯示出完整的多頭排列。價格運行於上方阻力R1（0.02506）下方4.33%，距離下方支撐S1（0.02303）的空間為4.30%。 **動能狀態** MACD呈現死叉形態，快慢線出現背離信號。RSI維持在中性區間，動能尚未進入超買或超賣區域。均線系統的多頭排列與MACD死叉形成結構層級上的分化，短周期動能與中長周期趨勢方向並不一致。 **關鍵價位** 上方R1位於0.02506（+4.33%），構成近期阻力；R2位於0.02599（+8.20%），為遠端參考點。下方S1位於0.02303（-4.12%），為第一道支撐；S2位於0.02193（-8.70%），則為深度回撤的參考位。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Nock 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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代幣名稱源自 Nockchain，項目定位為首個採用 ZK-PoW 的 Layer 1，敘事聚焦可驗證計算與隨網路成長動態調整難度，近期因橋接至 Base 並在 Aerodrome 投放流動性而受到關注。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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