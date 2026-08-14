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Nock 目前實時價格為 0.008545 TWD。NOCK 市值為 18,757,266.49344 TWD。追蹤台灣的 NOCK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Nock 目前實時價格為 0.008545 TWD。NOCK 市值為 18,757,266.49344 TWD。追蹤台灣的 NOCK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Nock 圖標

Nock實時價格 (NOCK)

1 NOCK 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.27318365
NT$0.27318365NT$0.27318365
-8.20%1D
TWD
Nock (NOCK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:19:24 (UTC+8)

Nock 今日價格

Nock (NOCK) 今日實時價格為 NT$ 0.008545，過去 24 小時內變化了 8.20%。目前 NOCK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008545 每 NOCK。

Nock 目前市值在 NT$ 18.76M 排名第 #261，流通供應量為 2.20B NOCK。過去 24 小時內，NOCK 的交易價格在 NT$ 0.008036（低點）和 NT$ 0.009891（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4.4159565158064596661，而歷史最低價為 NT$ 0.1392295336497682199

短期表現方面，NOCK 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -19.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 122.94K

Nock（NOCK）市場資訊

No.261

NT$ 18.76M
NT$ 18.76MNT$ 18.76M

NT$ 122.94K
NT$ 122.94KNT$ 122.94K

NT$ 36.70M
NT$ 36.70MNT$ 36.70M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

Nock 的目前市值為 NT$ 18.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 122.94K。NOCK 的流通量為 2.20B，總供應量是 4294967296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 36.70M

Nock 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.008036
NT$ 0.008036NT$ 0.008036
24H最低價
NT$ 0.009891
NT$ 0.009891NT$ 0.009891
24H最高價

NT$ 0.008036
NT$ 0.008036NT$ 0.008036

NT$ 0.009891
NT$ 0.009891NT$ 0.009891

NT$ 4.4159565158064596661
NT$ 4.4159565158064596661NT$ 4.4159565158064596661

NT$ 0.1392295336497682199
NT$ 0.1392295336497682199NT$ 0.1392295336497682199

+0.26%

-8.20%

-19.92%

-19.92%

Nock（NOCK）價格歷史 TWD

跟蹤 Nock 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.02440203-8.20%
30天NT$ -0.012905-60.17%
60天NT$ -0.031945-78.90%
90天NT$ -0.008005-48.37%
Nock 今日價格變化

今天，NOCK 記錄了 NT$ -0.02440203 (-8.20%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Nock 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.012905 (-60.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Nock 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NOCK 的變化為 NT$ -0.031945 (-78.90%)，從而更廣泛地了解其表現。

Nock 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.008005 (-48.37%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Nock（NOCK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Nock 價格歷史頁面

Nock 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Nock 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Nock 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 NOCK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 72% | 看跌 28%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** NOCK_USDT 4小時圖現價為0.02402，位於區間中心0.02396上方0.25%，處於樞紐體系的中軸區域。MA組與EMA組呈現7買0賣的狀態，均線系統顯示出完整的多頭排列。價格運行於上方阻力R1（0.02506）下方4.33%，距離下方支撐S1（0.02303）的空間為4.30%。 **動能狀態** MACD呈現死叉形態，快慢線出現背離信號。RSI維持在中性區間，動能尚未進入超買或超賣區域。均線系統的多頭排列與MACD死叉形成結構層級上的分化，短周期動能與中長周期趨勢方向並不一致。 **關鍵價位** 上方R1位於0.02506（+4.33%），構成近期阻力；R2位於0.02599（+8.20%），為遠端參考點。下方S1位於0.02303（-4.12%），為第一道支撐；S2位於0.02193（-8.70%），則為深度回撤的參考位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Nock 的價格？

NOCK代幣價格受到幾個關鍵因素的影響：

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心會顯著影響NOCK的價格走勢。

供需關係：代幣流通量、交易量以及持有者的行為會直接影響價格波動。

項目發展：技術更新、合作夥伴關係及路線圖進展會影響投資者的興趣。

實用性與採用度：實際應用場景與平台成長會推動需求增加。

監管消息：政府政策與合規發展會影響市場信心。

交易活動：交易所上市、流動性及做市商活動會影響價格穩定性。

為什麼人們想知道 Nock 今天的價格？

人們想了解今日的NOCK價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、掌握買賣時機、進行投資組合管理，以及追蹤投資績效。即時價格數據有助於交易者把握市場波動與價格走勢，從中獲取潛在利潤。

Nock 的價格預測

Nock（NOCK）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NOCK 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Nock (NOCK) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Nock 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nock 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Nock 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NOCK 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Nock

準備好開始使用 Nock 了嗎？在 MEXC 購買 NOCK 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Nock 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Nock (NOCK) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Nock 將立即存入您的錢包。
Nock (NOCK) 購買教程

Nock 能做什麼？

擁有 Nock 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Nock (NOCK) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Nock (NOCK)

代幣名稱源自 Nockchain，項目定位為首個採用 ZK-PoW 的 Layer 1，敘事聚焦可驗證計算與隨網路成長動態調整難度，近期因橋接至 Base 並在 Aerodrome 投放流動性而受到關注。

Nock資源

要更深入地瞭解 Nock，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Nock網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

人們還問：關於Nock的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:19:24 (UTC+8)

Nock（NOCK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Nock 的更多資訊

NOCKUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NOCK。在 MEXC 上探索 NOCKUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Nock (NOCK) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Nock 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NOCK/USDT
NT$0.27321562
NT$0.27321562NT$0.27321562
-8.09%
13.77M (USDT)

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USDCoin

USDCoin

USDC

最新

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4668052
NT$2.4668052NT$2.4668052

+306.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.188623
NT$0.188623NT$0.188623

-0.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4536543
NT$0.4536543NT$0.4536543

-26.47%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.11145
NT$9.11145NT$9.11145

+22.52%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3956633
NT$9.3956633NT$9.3956633

+5.60%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4668052
NT$2.4668052NT$2.4668052

+306.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.66387
NT$8.66387NT$8.66387

+134.08%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.362437496
NT$0.362437496NT$0.362437496

+73.64%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3504344
NT$2.3504344NT$2.3504344

+35.57%

Heima

Heima

HEI

NT$4.801894
NT$4.801894NT$4.801894

+22.78%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NOCK 兌 TWD 計算器

數量

NOCK
NOCK
TWD
TWD

1 NOCK = 0.27318365 TWD