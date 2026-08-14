Nock 今日價格

Nock (NOCK) 今日實時價格為 NT$ 0.008545，過去 24 小時內變化了 8.20%。目前 NOCK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008545 每 NOCK。

Nock 目前市值在 NT$ 18.76M 排名第 #261，流通供應量為 2.20B NOCK。過去 24 小時內，NOCK 的交易價格在 NT$ 0.008036（低點）和 NT$ 0.009891（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4.4159565158064596661，而歷史最低價為 NT$ 0.1392295336497682199。

短期表現方面，NOCK 在過去一小時內波動了 +0.26%，過去7 天內波動了 -19.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 122.94K。

Nock（NOCK）市場資訊

排名 No.261 市值 NT$ 18.76MNT$ 18.76M NT$ 18.76M 成交量（24H） NT$ 122.94KNT$ 122.94K NT$ 122.94K 完全稀釋市值 NT$ 36.70MNT$ 36.70M NT$ 36.70M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供應量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 總供應量 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 流通率 51.10% 所屬公鏈 BASE

Nock 的目前市值為 NT$ 18.76M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 122.94K。NOCK 的流通量為 2.20B，總供應量是 4294967296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 36.70M。