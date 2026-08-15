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XRP Healthcare AI 目前實時價格為 0.00436 TWD。XRPHAI 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 XRPHAI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！XRP Healthcare AI 目前實時價格為 0.00436 TWD。XRPHAI 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 XRPHAI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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XRP Healthcare AI 圖標

XRP Healthcare AI實時價格 (XRPHAI)

1 XRPHAI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.1396072
NT$0.1396072NT$0.1396072
+0.22%1D
TWD
XRP Healthcare AI (XRPHAI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:56:09 (UTC+8)

XRP Healthcare AI 今日價格

XRP Healthcare AI (XRPHAI) 今日實時價格為 NT$ 0.00436，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 XRPHAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00436 每 XRPHAI。

XRP Healthcare AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- XRPHAI。過去 24 小時內，XRPHAI 的交易價格在 NT$ 0.00374（低點）和 NT$ 0.00485（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，XRPHAI 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 20.16K

XRP Healthcare AI（XRPHAI）市場資訊

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NT$ 20.16K
NT$ 20.16KNT$ 20.16K

NT$ 4.36M
NT$ 4.36MNT$ 4.36M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

XRP

XRP Healthcare AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 20.16K。XRPHAI 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.36M

XRP Healthcare AI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00374
NT$ 0.00374NT$ 0.00374
24H最低價
NT$ 0.00485
NT$ 0.00485NT$ 0.00485
24H最高價

NT$ 0.00374
NT$ 0.00374NT$ 0.00374

NT$ 0.00485
NT$ 0.00485NT$ 0.00485

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0.00%

+0.22%

-12.45%

-12.45%

XRP Healthcare AI（XRPHAI）價格歷史 TWD

跟蹤 XRP Healthcare AI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0003065+0.22%
30天NT$ -0.00214-32.93%
60天NT$ -0.00497-53.27%
90天NT$ -0.00966-68.91%
XRP Healthcare AI 今日價格變化

今天，XRPHAI 記錄了 NT$ +0.0003065 (+0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

XRP Healthcare AI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00214 (-32.93%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

XRP Healthcare AI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XRPHAI 的變化為 NT$ -0.00497 (-53.27%)，從而更廣泛地了解其表現。

XRP Healthcare AI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00966 (-68.91%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 XRP Healthcare AI（XRPHAI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 XRP Healthcare AI 價格歷史頁面

XRP Healthcare AI 的價格預測

XRP Healthcare AI（XRPHAI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XRPHAI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
XRP Healthcare AI (XRPHAI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，XRP Healthcare AI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 XRP Healthcare AI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 XRP Healthcare AI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XRPHAI 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 XRP Healthcare AI

準備好開始使用 XRP Healthcare AI 了嗎？在 MEXC 購買 XRPHAI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 XRP Healthcare AI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 XRP Healthcare AI (XRPHAI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，XRP Healthcare AI 將立即存入您的錢包。
XRP Healthcare AI (XRPHAI) 購買教程

XRP Healthcare AI 能做什麼？

擁有 XRP Healthcare AI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 XRP Healthcare AI (XRPHAI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是XRP Healthcare AI (XRPHAI)

XRP Healthcare 是首個基於 XRP 分散式帳本建構的 AI 醫療保健平台。 XRP Healthcare AI 透過一款 AI 驅動的醫療保健應用程式擴展了生態系統，該應用程式將用戶與美國超過 68,000 家藥局（包括 CVS、Walgreens 和 Walmart）的數位健康工具和處方藥優惠連接起來。 XRPHAI 是為 XRPH AI 生態系統提供支援的實用代幣，用於獎勵全球透過 XRPH AI 應用程式進行已驗證的醫療保健互動。

XRP Healthcare AI資源

要更深入地瞭解 XRP Healthcare AI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方XRP Healthcare AI網站
區塊查詢

類別 :

HealthcareXRP Ledger Ecosystem

人們還問：關於XRP Healthcare AI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:56:09 (UTC+8)

XRP Healthcare AI（XRPHAI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 XRP Healthcare AI 的更多資訊

XRPHAIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XRPHAI。在 MEXC 上探索 XRPHAIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 XRP Healthcare AI (XRPHAI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 XRP Healthcare AI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XRPHAI/USDT
NT$0.1396072
NT$0.1396072NT$0.1396072
+0.22%
4.62M (USDT)

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KiiChain

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NT$0.4486002
NT$0.4486002NT$0.4486002

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NT$9.785312
NT$9.785312NT$9.785312

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DAPPOS

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NT$8.7545882
NT$8.7545882NT$8.7545882

-4.16%

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KiiChain

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NT$0.002471944
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+54.40%

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NT$10.9047312NT$10.9047312

+22.83%

Talus

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NT$0.549143
NT$0.549143NT$0.549143

+21.54%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1440592
NT$2.1440592NT$2.1440592

+11.82%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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XRPHAI
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