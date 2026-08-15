XRP Healthcare AI 今日價格

XRP Healthcare AI (XRPHAI) 今日實時價格為 NT$ 0.00436，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 XRPHAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00436 每 XRPHAI。

XRP Healthcare AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- XRPHAI。過去 24 小時內，XRPHAI 的交易價格在 NT$ 0.00374（低點）和 NT$ 0.00485（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，XRPHAI 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 20.16K。

XRP Healthcare AI（XRPHAI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 20.16KNT$ 20.16K NT$ 20.16K 完全稀釋市值 NT$ 4.36MNT$ 4.36M NT$ 4.36M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 XRP

XRP Healthcare AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 20.16K。XRPHAI 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.36M。