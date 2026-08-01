Perle 今日價格

Perle (PRL) 今日實時價格為 NT$ 0.3468，過去 24 小時內變化了 9.71%。目前 PRL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3468 每 PRL。

Perle 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PRL。過去 24 小時內，PRL 的交易價格在 NT$ 0.2932（低點）和 NT$ 0.3486（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PRL 在過去一小時內波動了 +2.00%，過去7 天內波動了 +21.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 105.38K。

Perle（PRL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 105.38KNT$ 105.38K NT$ 105.38K 完全稀釋市值 NT$ 346.80MNT$ 346.80M NT$ 346.80M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 SOL

Perle 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 105.38K。PRL 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 346.80M。