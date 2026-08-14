Tagger 今日價格

Tagger (TAG) 今日實時價格為 NT$ 0.0012338，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 TAG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0012338 每 TAG。

Tagger 目前市值在 NT$ 133.75M 排名第 #177，流通供應量為 108.40B TAG。過去 24 小時內，TAG 的交易價格在 NT$ 0.0011987（低點）和 NT$ 0.0012641（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.069765486481516644，而歷史最低價為 NT$ 0.0001189926049043565。

短期表現方面，TAG 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 -0.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.10K。

Tagger（TAG）市場資訊

排名 No.177 市值 NT$ 133.75MNT$ 133.75M NT$ 133.75M 成交量（24H） NT$ 59.10KNT$ 59.10K NT$ 59.10K 完全稀釋市值 NT$ 500.16MNT$ 500.16M NT$ 500.16M 流通量 108.40B 108.40B 108.40B 總供應量 405,380,800,000 405,380,800,000 405,380,800,000 所屬公鏈 BSC

Tagger 的目前市值為 NT$ 133.75M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.10K。TAG 的流通量為 108.40B，總供應量是 405380800000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 500.16M。