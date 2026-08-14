Tagger實時價格 (TAG)
Tagger (TAG) 今日實時價格為 NT$ 0.0012338，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 TAG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0012338 每 TAG。
Tagger 目前市值在 NT$ 133.75M 排名第 #177，流通供應量為 108.40B TAG。過去 24 小時內，TAG 的交易價格在 NT$ 0.0011987（低點）和 NT$ 0.0012641（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.069765486481516644，而歷史最低價為 NT$ 0.0001189926049043565。
短期表現方面，TAG 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 -0.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.10K。
No.177
BSC
Tagger 的目前市值為 NT$ 133.75M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.10K。TAG 的流通量為 108.40B，總供應量是 405380800000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 500.16M。
-0.52%
-0.02%
-0.96%
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跟蹤 Tagger 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.000007886
|-0.02%
|30天
|NT$ +0.0003611
|+41.37%
|60天
|NT$ +0.0002682
|+27.77%
|90天
|NT$ +0.0000828
|+7.19%
今天，TAG 記錄了 NT$ -0.000007886 (-0.02%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0003611 (+41.37%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，TAG 的變化為 NT$ +0.0002682 (+27.77%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0000828 (+7.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Tagger 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 TAG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
TAG_USDT在4小時周期運行於0.0012483，價格突破R1樞紐點0.001246並站穩中央區0.001231上方。短期均線組呈現買入信號，長期EMA組則維持在零軸附近平衡狀態，多空籌碼在樞紐區間完成交換。當前結構處於震盪上行通道，價格位於樞軸體系的上半區，市場重心隨R1突破而上移。 MACD形成金叉，動能柱由負轉正，顯示買盤力量開始聚集。RSI指標處於中性區域，尚未進入超買或超賣的極端值，表明趨勢延續性尚需進一步驗證。KDJ與StochRSI數值同步向上發散，快慢指標方向一致，未見明顯背離現象。布林帶開口維持常態，波動率未出現劇烈擴張，盤面交投情緒保持平穩，動能分布相對集中且有序。 近端關鍵價位為R1樞紐點0.001246，距離現價不足0.2%，構成即時參考基準。上方遠端阻力位於R2點位0.001260，下方近端支撐設於S1點位0.001217。更深層級支撐位於S2點位0.001202，與現價偏差約3.7%。各樞紐點位間距均勻，為短線交易提供清晰的邊界參照。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Tagger 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
TAGCoin (TAG) 是一種運行在其自有專利區塊鏈技術上的數位資產。TAG 於2013年推出，主要設計為在線遊戲和賭博行業的交換媒介，為用戶提供一種去中心化且安全的交易方式。它採用權益證明（PoS）共識機制，讓TAG的持有者能驗證交易並獲得獎勵。該幣種的供應量有上限，新的幣種是通過權益證明過程生成的。作為遊戲導向的加密空間的先驅，TAGCoin的角色是促進快速和安全的交易，促進更有效率和用戶友好的在線遊戲和賭博生態系統。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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|02-10 18:39:21
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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