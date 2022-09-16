Tag 項目作爲協會成立/運營，管理服裝批發和零售行業的服裝設計版權和設計師。 在該行業中，版權沒有得到適當的保護。然而通過在設計註冊/管理平臺“Tag NFT”上註冊，我們可以保護服裝設計版權並具有經濟價值，最終確立“服裝設計版權”的概念並構建生態系統。