Pharos 今日價格

Pharos (PROS) 今日實時價格為 NT$ 0.3692，過去 24 小時內變化了 2.09%。目前 PROS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3692 每 PROS。

Pharos 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PROS。過去 24 小時內，PROS 的交易價格在 NT$ 0.3681（低點）和 NT$ 0.3832（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PROS 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -7.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 3.38K。

Pharos（PROS）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 3.38KNT$ 3.38K NT$ 3.38K 完全稀釋市值 NT$ 369.20MNT$ 369.20M NT$ 369.20M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 PHAROS

Pharos 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 3.38K。PROS 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 369.20M。