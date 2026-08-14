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Lido Staked ETH 目前實時價格為 1,870.7 TWD。STETH 市值為 16,815,887,005.016084388 TWD。追蹤台灣的 STETH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Lido Staked ETH 目前實時價格為 1,870.7 TWD。STETH 市值為 16,815,887,005.016084388 TWD。追蹤台灣的 STETH 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Lido Staked ETH 圖標

Lido Staked ETH實時價格 (STETH)

1 STETH 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$59,768.865
NT$59,768.865NT$59,768.865
-0.58%1D
TWD
Lido Staked ETH (STETH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:48:44 (UTC+8)

Lido Staked ETH 今日價格

Lido Staked ETH (STETH) 今日實時價格為 NT$ 1,870.7，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 STETH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1,870.7 每 STETH。

Lido Staked ETH 目前市值在 NT$ 16.82B 排名第 #7961，流通供應量為 8.99M STETH。過去 24 小時內，STETH 的交易價格在 NT$ 1,864.98（低點）和 NT$ 1,894.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159,188.549864925805830405，而歷史最低價為 NT$ 17,629.517745072

短期表現方面，STETH 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -2.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.90K

Lido Staked ETH（STETH）市場資訊

No.7961

NT$ 16.82B
NT$ 16.82BNT$ 16.82B

NT$ 61.90K
NT$ 61.90KNT$ 61.90K

NT$ 16.82B
NT$ 16.82BNT$ 16.82B

8.99M
8.99M 8.99M

8,989,088.04459084
8,989,088.04459084 8,989,088.04459084

ETH

Lido Staked ETH 的目前市值為 NT$ 16.82B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.90K。STETH 的流通量為 8.99M，總供應量是 8989088.04459084，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.82B

Lido Staked ETH 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1,864.98
NT$ 1,864.98NT$ 1,864.98
24H最低價
NT$ 1,894.7
NT$ 1,894.7NT$ 1,894.7
24H最高價

NT$ 1,864.98
NT$ 1,864.98NT$ 1,864.98

NT$ 1,894.7
NT$ 1,894.7NT$ 1,894.7

NT$ 159,188.549864925805830405
NT$ 159,188.549864925805830405NT$ 159,188.549864925805830405

NT$ 17,629.517745072
NT$ 17,629.517745072NT$ 17,629.517745072

+0.06%

-0.58%

-2.30%

-2.30%

Lido Staked ETH（STETH）價格歷史 TWD

跟蹤 Lido Staked ETH 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -348.6818-0.58%
30天NT$ -59.82-3.10%
60天NT$ +29.28+1.59%
90天NT$ -310.43-14.24%
Lido Staked ETH 今日價格變化

今天，STETH 記錄了 NT$ -348.6818 (-0.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Lido Staked ETH 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -59.82 (-3.10%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Lido Staked ETH 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，STETH 的變化為 NT$ +29.28 (+1.59%)，從而更廣泛地了解其表現。

Lido Staked ETH 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -310.43 (-14.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Lido Staked ETH（STETH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Lido Staked ETH 價格歷史頁面

Lido Staked ETH 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Lido Staked ETH 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Lido Staked ETH 的價格？

STETH 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. ETH 價格走勢——STETH 與以太坊的價值高度相關。
2. 以太坊 2.0 驗證節點的質押獎勵與收益。
3. DeFi 協議中的流動性以及交易所的可用性。
4. 市場對流動質押解決方案的需求。
5. Lido 協議的更新與治理決策。

為什麼人們想知道 Lido Staked ETH 今天的價格？

人們想要了解今日的 STETH 價格，因為這代表了他們所抵押的以太坊價值，並會影響投資組合的總值。STETH 與 ETH 的走勢高度相關，但其交易價格可能會略高於或低於 ETH。投資者會每日關注價格走勢，以便做出交易決策、計算收益，並在 DeFi 策略中進行風險管理。

Lido Staked ETH 的價格預測

Lido Staked ETH（STETH）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，STETH 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Lido Staked ETH (STETH) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Lido Staked ETH 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Lido Staked ETH 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Lido Staked ETH 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 STETH 2026–2027 年價格的預測。

關於 Lido Staked ETH

STETH（抵押的以太幣）是一種代表在Ethereum 2.0中抵押的以太幣的加密資產。它是一種代幣化的以太幣版本，被鎖定在Ethereum 2.0的存款合約中，讓用戶在保持流動性的同時賺取獎勵。STETH的主要角色是為持有者提供一種方式，讓他們可以參與Ethereum的權益證明共識機制，而不必將他們的資產鎖定一段長時間。它還使持有者能夠為Ethereum網絡的安全做出貢獻。STETH的發行量與在Ethereum 2.0中抵押的以太幣數量直接成比例，並且可以在各種去中心化金融（DeFi）應用中使用，為抵押的以太幣提供額外的實用性和靈活性。

如何在台灣購買和投資 Lido Staked ETH

準備好開始使用 Lido Staked ETH 了嗎？在 MEXC 購買 STETH 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Lido Staked ETH 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Lido Staked ETH (STETH) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Lido Staked ETH 將立即存入您的錢包。
Lido Staked ETH (STETH) 購買教程

Lido Staked ETH 能做什麼？

擁有 Lido Staked ETH 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Lido Staked ETH (STETH) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Lido Staked ETH (STETH)

通過 Lido 將 ETH 質押到 Eth2 合約中的用戶將收到 stETH 形式的流動代幣等價物。為簡單起見，這意味著如果您在 Lido 質押 1 ETH，您將獲得 1stETH 作為回報。

Lido Staked ETH資源

要更深入地瞭解 Lido Staked ETH，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Lido Staked ETH網站
區塊查詢

類別 :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLiquid Staked ETH

人們還問：關於Lido Staked ETH的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:48:44 (UTC+8)

Lido Staked ETH（STETH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Lido Staked ETH 的更多資訊

STETHUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 STETH。在 MEXC 上探索 STETHUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Lido Staked ETH (STETH) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Lido Staked ETH 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
STETH/USDT
NT$59,775.255
NT$59,775.255NT$59,775.255
-0.53%
32.91 (USDT)

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NT$2.4476895NT$2.4476895

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NT$9.24633NT$9.24633

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NT$8.944722NT$8.944722

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NT$8.8089345NT$8.8089345

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NT$29.8422585NT$29.8422585

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Cap

Cap

CAP

NT$2.23011
NT$2.23011NT$2.23011

+28.71%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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