Lido Staked ETH 今日價格

Lido Staked ETH (STETH) 今日實時價格為 NT$ 1,870.7，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 STETH 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1,870.7 每 STETH。

Lido Staked ETH 目前市值在 NT$ 16.82B 排名第 #7961，流通供應量為 8.99M STETH。過去 24 小時內，STETH 的交易價格在 NT$ 1,864.98（低點）和 NT$ 1,894.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159,188.549864925805830405，而歷史最低價為 NT$ 17,629.517745072。

短期表現方面，STETH 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -2.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.90K。

Lido Staked ETH（STETH）市場資訊

排名 No.7961 市值 NT$ 16.82BNT$ 16.82B NT$ 16.82B 成交量（24H） NT$ 61.90KNT$ 61.90K NT$ 61.90K 完全稀釋市值 NT$ 16.82BNT$ 16.82B NT$ 16.82B 流通量 8.99M 8.99M 8.99M 總供應量 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 8,989,088.04459084 所屬公鏈 ETH

Lido Staked ETH 的目前市值為 NT$ 16.82B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.90K。STETH 的流通量為 8.99M，總供應量是 8989088.04459084，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.82B。