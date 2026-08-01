Sentio 今日價格

Sentio (ST) 今日實時價格為 NT$ 0.01327，過去 24 小時內變化了 0.74%。目前 ST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01327 每 ST。

Sentio 目前市值在 NT$ 743.12K 排名第 #1783，流通供應量為 56.00M ST。過去 24 小時內，ST 的交易價格在 NT$ 0.01308（低點）和 NT$ 0.0136（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.948349147014742863，而歷史最低價為 NT$ 0.7321697035983181632。

短期表現方面，ST 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -10.52%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.69K。

Sentio（ST）市場資訊

排名 No.1783 市值 NT$ 743.12KNT$ 743.12K NT$ 743.12K 成交量（24H） NT$ 53.69KNT$ 53.69K NT$ 53.69K 完全稀釋市值 NT$ 13.27MNT$ 13.27M NT$ 13.27M 流通量 56.00M 56.00M 56.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 5.60% 所屬公鏈 BSC

Sentio 的目前市值為 NT$ 743.12K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.69K。ST 的流通量為 56.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 13.27M。