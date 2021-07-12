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Smooth Love Potion 目前實時價格為 0.0005194 TWD。SLP 市值為 18,874,985.648358 TWD。追蹤台灣的 SLP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Smooth Love Potion 目前實時價格為 0.0005194 TWD。SLP 市值為 18,874,985.648358 TWD。追蹤台灣的 SLP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Smooth Love Potion 圖標

Smooth Love Potion實時價格 (SLP)

1 SLP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.01658844
NT$0.01658844NT$0.01658844
+1.52%1D
TWD
Smooth Love Potion (SLP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:44:12 (UTC+8)

Smooth Love Potion 今日價格

Smooth Love Potion (SLP) 今日實時價格為 NT$ 0.0005194，過去 24 小時內變化了 1.52%。目前 SLP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005194 每 SLP。

Smooth Love Potion 目前市值在 NT$ 18.87M 排名第 #753，流通供應量為 36.34B SLP。過去 24 小時內，SLP 的交易價格在 NT$ 0.0005035（低點）和 NT$ 0.0005447（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13.3893123795，而歷史最低價為 NT$ 0.0150155613184217355

短期表現方面，SLP 在過去一小時內波動了 -1.48%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.78K

Smooth Love Potion（SLP）市場資訊

No.753

NT$ 18.87M
NT$ 18.87MNT$ 18.87M

NT$ 55.78K
NT$ 55.78KNT$ 55.78K

NT$ 18.87M
NT$ 18.87MNT$ 18.87M

36.34B
36.34B 36.34B

--
----

36,339,980,070
36,339,980,070 36,339,980,070

2021-07-12 00:00:00

ETH

Smooth Love Potion 的目前市值為 NT$ 18.87M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.78K。SLP 的流通量為 36.34B，總供應量是 36339980070，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.87M

Smooth Love Potion 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0005035
NT$ 0.0005035NT$ 0.0005035
24H最低價
NT$ 0.0005447
NT$ 0.0005447NT$ 0.0005447
24H最高價

NT$ 0.0005035
NT$ 0.0005035NT$ 0.0005035

NT$ 0.0005447
NT$ 0.0005447NT$ 0.0005447

NT$ 13.3893123795
NT$ 13.3893123795NT$ 13.3893123795

NT$ 0.0150155613184217355
NT$ 0.0150155613184217355NT$ 0.0150155613184217355

-1.48%

+1.52%

-4.75%

-4.75%

Smooth Love Potion（SLP）價格歷史 TWD

跟蹤 Smooth Love Potion 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.000248369+1.52%
30天NT$ -0.0000332-6.01%
60天NT$ -0.0000159-2.98%
90天NT$ -0.0001594-23.49%
Smooth Love Potion 今日價格變化

今天，SLP 記錄了 NT$ +0.000248369 (+1.52%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Smooth Love Potion 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000332 (-6.01%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Smooth Love Potion 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SLP 的變化為 NT$ -0.0000159 (-2.98%)，從而更廣泛地了解其表現。

Smooth Love Potion 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0001594 (-23.49%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Smooth Love Potion（SLP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Smooth Love Potion 價格歷史頁面

Smooth Love Potion 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Smooth Love Potion 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Smooth Love Potion 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SLP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SLP_USDT在4小時周期運行於中枢5.111E-4下方。現價5.094E-4位於S1與中枢之間，價格處於樞紐體系的下半區間。均線系統呈現多頭排列結構，但指標一致性出現背離現象。 MACD錄得死叉信號，RSI進入超賣區域，短期動能呈現分散狀態，快慢指標方向發生分層。波動率維持低位運行，買盤力量尚未形成集中釋放，賣壓主導短期價格走勢。 近端阻力位位於R1價位5.134E-4，該價位距離現價約0.78%；近端支撐位位於S1價位5.066E-4，該價位距離現價約0.55%。遠端參考位為S2價位5.043E-4，而關鍵樞紐點5.111E-4則構成即時壓制。價格需突破該中枢方可改變當前結構位置。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Smooth Love Potion 的價格？

SLP 的價格受到以下因素的影響：Axie Infinity 遊戲的受歡迎程度、玩家對繁殖 Axies 的需求、代幣供應機制、遊戲獎勵的分配、市場對「邊玩邊賺」遊戲的態度、影響加密遊戲的監管消息、整體加密貨幣市場趨勢，以及在發展中國家的採用率——這些國家的玩家可藉此獲得收入。

為什麼人們想知道 Smooth Love Potion 今天的價格？

人們想要了解今日的 SLP 價格，因為它是在 Axie Infinity 中的主要獎勵代幣——這是一款備受歡迎的「邊玩邊賺」遊戲。玩家透過對戰來賺取 SLP，因此必須隨時關注其價值，以計算每日收益。SLP 的價格會影響新 Axie 的繁殖成本，以及整體遊戲的盈利能力。

Smooth Love Potion 的價格預測

Smooth Love Potion（SLP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SLP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Smooth Love Potion (SLP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Smooth Love Potion 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Smooth Love Potion 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Smooth Love Potion 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SLP 2026–2027 年價格的預測。

關於 Smooth Love Potion

Smooth Love Potion (SLP) 是一種運行在以太坊平台上的加密貨幣代幣。SLP 主要在 Axie Infinity 生態系統中用作治理代幣，這是一個基於區塊鏈的遊戲，玩家在其中培育、養育、戰鬥和交易被稱為 Axies 的奇幻生物。該代幣作為遊戲獎勵而獲得，並且對於繁殖新的 Axies 是必要的，因此在遊戲經濟中起著關鍵作用。其發行直接與遊戲中的玩家活動和成功相關，創造了遊戲和加密貨幣之間獨特的互動。因此，SLP 作為實際世界中數字生態系統內實用代幣潛力的一個例子。

如何在台灣購買和投資 Smooth Love Potion

準備好開始使用 Smooth Love Potion 了嗎？在 MEXC 購買 SLP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Smooth Love Potion 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Smooth Love Potion (SLP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Smooth Love Potion 將立即存入您的錢包。
Smooth Love Potion (SLP) 購買教程

Smooth Love Potion 能做什麼？

擁有 Smooth Love Potion 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Smooth Love Potion (SLP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion資源

要更深入地瞭解 Smooth Love Potion，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Smooth Love Potion網站
區塊查詢

類別 :

Axie Infinity EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

人們還問：關於Smooth Love Potion的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:44:12 (UTC+8)

Smooth Love Potion（SLP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Smooth Love Potion 的更多資訊

SLPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SLP。在 MEXC 上探索 SLPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Smooth Love Potion (SLP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Smooth Love Potion 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SLP/USDT
NT$0.016598025
NT$0.016598025NT$0.016598025
+1.56%
108.80M (USDT)

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NT$2.427561
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NT$9.204795NT$9.204795

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NT$9.120447NT$9.120447

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NT$8.77347
NT$8.77347NT$8.77347

+137.19%

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NT$0.347612805
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+66.64%

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NT$30.695643NT$30.695643

+35.92%

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Heima

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NT$5.004648
NT$5.004648NT$5.004648

+28.04%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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