Smooth Love Potion 今日價格

Smooth Love Potion (SLP) 今日實時價格為 NT$ 0.0005194，過去 24 小時內變化了 1.52%。目前 SLP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005194 每 SLP。

Smooth Love Potion 目前市值在 NT$ 18.87M 排名第 #753，流通供應量為 36.34B SLP。過去 24 小時內，SLP 的交易價格在 NT$ 0.0005035（低點）和 NT$ 0.0005447（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 13.3893123795，而歷史最低價為 NT$ 0.0150155613184217355。

短期表現方面，SLP 在過去一小時內波動了 -1.48%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.78K。

Smooth Love Potion（SLP）市場資訊

排名 No.753 市值 NT$ 18.87MNT$ 18.87M NT$ 18.87M 成交量（24H） NT$ 55.78KNT$ 55.78K NT$ 55.78K 完全稀釋市值 NT$ 18.87MNT$ 18.87M NT$ 18.87M 流通量 36.34B 36.34B 36.34B 最大供應量 ---- -- 總供應量 36,339,980,070 36,339,980,070 36,339,980,070 發行日期 2021-07-12 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Smooth Love Potion 的目前市值為 NT$ 18.87M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.78K。SLP 的流通量為 36.34B，總供應量是 36339980070，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.87M。