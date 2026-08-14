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Rocket Pool 目前實時價格為 1.345 TWD。RPL 市值為 30,309,702.3095253052 TWD。追蹤台灣的 RPL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Rocket Pool 目前實時價格為 1.345 TWD。RPL 市值為 30,309,702.3095253052 TWD。追蹤台灣的 RPL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Rocket Pool 圖標

Rocket Pool實時價格 (RPL)

1 RPL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$43.0686
NT$43.0686NT$43.0686
-2.60%1D
TWD
Rocket Pool (RPL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:39:22 (UTC+8)

Rocket Pool 今日價格

Rocket Pool (RPL) 今日實時價格為 NT$ 1.345，過去 24 小時內變化了 2.60%。目前 RPL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.345 每 RPL。

Rocket Pool 目前市值在 NT$ 30.31M 排名第 #565，流通供應量為 22.54M RPL。過去 24 小時內，RPL 的交易價格在 NT$ 1.334（低點）和 NT$ 1.397（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,943.5875483628330933245，而歷史最低價為 NT$ 2.91304646889831

短期表現方面，RPL 在過去一小時內波動了 -0.38%，過去7 天內波動了 -12.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.84K

Rocket Pool（RPL）市場資訊

No.565

NT$ 30.31M
NT$ 30.31MNT$ 30.31M

NT$ 53.84K
NT$ 53.84KNT$ 53.84K

NT$ 30.31M
NT$ 30.31MNT$ 30.31M

22.54M
22.54M 22.54M

--
----

22,535,094.65392216
22,535,094.65392216 22,535,094.65392216

ETH

Rocket Pool 的目前市值為 NT$ 30.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.84K。RPL 的流通量為 22.54M，總供應量是 22535094.65392216，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.31M

Rocket Pool 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.334
NT$ 1.334NT$ 1.334
24H最低價
NT$ 1.397
NT$ 1.397NT$ 1.397
24H最高價

NT$ 1.334
NT$ 1.334NT$ 1.334

NT$ 1.397
NT$ 1.397NT$ 1.397

NT$ 4,943.5875483628330933245
NT$ 4,943.5875483628330933245NT$ 4,943.5875483628330933245

NT$ 2.91304646889831
NT$ 2.91304646889831NT$ 2.91304646889831

-0.38%

-2.60%

-12.89%

-12.89%

Rocket Pool（RPL）價格歷史 TWD

跟蹤 Rocket Pool 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -1.14968-2.60%
30天NT$ -0.476-26.14%
60天NT$ -0.128-8.69%
90天NT$ -0.467-25.78%
Rocket Pool 今日價格變化

今天，RPL 記錄了 NT$ -1.14968 (-2.60%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Rocket Pool 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.476 (-26.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Rocket Pool 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RPL 的變化為 NT$ -0.128 (-8.69%)，從而更廣泛地了解其表現。

Rocket Pool 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.467 (-25.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Rocket Pool（RPL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Rocket Pool 價格歷史頁面

Rocket Pool 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Rocket Pool 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Rocket Pool 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RPL 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

RPL_USDT在4小時周期現價1.408運行。價格位於S2樞紐點1.4046上方極近位置。中央軸線1.4306構成上方主要結構參考。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持在中央下方區間。多空力量在低位樞紐附近形成僵持。 MACD指標呈現死叉狀態。快慢線向下发散顯示空頭動能集中釋放。RSI讀數處於中性區域。震盪指標未出現極端超買或超賣信號。布林帶開口狀態反映波動率維持常態。短期下跌動能佔據主導位置。中長期均線支撐與短期動量形成背離。 下方近端關鍵支撐位於S2點位1.4046。該價位距離現價僅0.0034美元。跌破此位將打開至更低層級空間。上方最近阻力為S1點位1.4143。距離現價0.0063美元構成第一道門檻。強阻力位於中央1.4306及R1點位1.4403。這些價位構成反彈過程中的主要觀察節點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Rocket Pool 的價格？

RPL 的價格受到以太坊質押需求、協議 TVL 增長、節點運營商採用率、ETH 價格走勢、質押獎勵分配、治理提案、其他流動質押協議的競爭、影響質押的監管變更、網路升級，以及整體 DeFi 市場情緒的影響。

為什麼人們想知道 Rocket Pool 今天的價格？

人們希望了解 Rocket Pool (RPL) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、權益證明獎勵計算，以及市場時機判斷。RPL 是在 Rocket Pool 的去中心化以太坊權益證明協議上運行驗證人節點所不可或缺的資產，因此其價格會影響利潤表現。

Rocket Pool 的價格預測

Rocket Pool（RPL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RPL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Rocket Pool (RPL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Rocket Pool 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Rocket Pool 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Rocket Pool 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RPL 2026–2027 年價格的預測。

關於 Rocket Pool

Rocket Pool (RPL) 是一種去中心化的以太坊證明股權 (PoS) 基礎設施服務，旨在讓用戶能夠賺取賭注獎勵，而無需維護自己的硬體。該平台利用一個獨立節點運營商的網絡，提供可擴展和去中心化的以太坊 2.0 賭注服務。用戶可以在 Rocket Pool 網絡中賭注他們的 Ether (ETH) 代幣，並收到 rETH 代幣作為回報，這代表他們的賭注 ETH 加上賺取的獎勵。另一方面，RPL 代幣用於治理並為網絡提供保險機制。這是一種獨特的以太坊 2.0 賭注方法，旨在使其對所有用戶更加便利和高效。

如何在台灣購買和投資 Rocket Pool

準備好開始使用 Rocket Pool 了嗎？在 MEXC 購買 RPL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Rocket Pool 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Rocket Pool (RPL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Rocket Pool 將立即存入您的錢包。
Rocket Pool (RPL) 購買教程

Rocket Pool 能做什麼？

擁有 Rocket Pool 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Rocket Pool (RPL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool資源

要更深入地瞭解 Rocket Pool，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Rocket Pool網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

人們還問：關於Rocket Pool的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:39:22 (UTC+8)

Rocket Pool（RPL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Rocket Pool 的更多資訊

RPLUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RPL。在 MEXC 上探索 RPLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Rocket Pool (RPL) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Rocket Pool 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RPL/USDT
NT$43.0047
NT$43.0047NT$43.0047
-2.32%
39.45K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.3569515
NT$2.3569515NT$2.3569515

+288.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1849905
NT$0.1849905NT$0.1849905

-1.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.21438
NT$9.21438NT$9.21438

+23.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.076356
NT$9.076356NT$9.076356

+2.07%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3569515
NT$2.3569515NT$2.3569515

+288.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.721711
NT$8.721711NT$8.721711

+135.79%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.354271185
NT$0.354271185NT$0.354271185

+69.83%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4108985
NT$28.4108985NT$28.4108985

+25.80%

Cap

Cap

CAP

NT$2.481237
NT$2.481237NT$2.481237

+43.20%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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RPL
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1 RPL = 42.97275 TWD