Rocket Pool實時價格 (RPL)
Rocket Pool (RPL) 今日實時價格為 NT$ 1.345，過去 24 小時內變化了 2.60%。目前 RPL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.345 每 RPL。
Rocket Pool 目前市值在 NT$ 30.31M 排名第 #565，流通供應量為 22.54M RPL。過去 24 小時內，RPL 的交易價格在 NT$ 1.334（低點）和 NT$ 1.397（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,943.5875483628330933245，而歷史最低價為 NT$ 2.91304646889831。
短期表現方面，RPL 在過去一小時內波動了 -0.38%，過去7 天內波動了 -12.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.84K。
No.565
ETH
Rocket Pool 的目前市值為 NT$ 30.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.84K。RPL 的流通量為 22.54M，總供應量是 22535094.65392216，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.31M。
-0.38%
-2.60%
-12.89%
-12.89%
跟蹤 Rocket Pool 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -1.14968
|-2.60%
|30天
|NT$ -0.476
|-26.14%
|60天
|NT$ -0.128
|-8.69%
|90天
|NT$ -0.467
|-25.78%
今天，RPL 記錄了 NT$ -1.14968 (-2.60%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.476 (-26.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，RPL 的變化為 NT$ -0.128 (-8.69%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.467 (-25.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Rocket Pool（RPL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Rocket Pool 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 Rocket Pool 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 RPL 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
RPL_USDT在4小時周期現價1.408運行。價格位於S2樞紐點1.4046上方極近位置。中央軸線1.4306構成上方主要結構參考。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持在中央下方區間。多空力量在低位樞紐附近形成僵持。 MACD指標呈現死叉狀態。快慢線向下发散顯示空頭動能集中釋放。RSI讀數處於中性區域。震盪指標未出現極端超買或超賣信號。布林帶開口狀態反映波動率維持常態。短期下跌動能佔據主導位置。中長期均線支撐與短期動量形成背離。 下方近端關鍵支撐位於S2點位1.4046。該價位距離現價僅0.0034美元。跌破此位將打開至更低層級空間。上方最近阻力為S1點位1.4143。距離現價0.0063美元構成第一道門檻。強阻力位於中央1.4306及R1點位1.4403。這些價位構成反彈過程中的主要觀察節點。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Rocket Pool 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Rocket Pool (RPL) 是一種去中心化的以太坊證明股權 (PoS) 基礎設施服務，旨在讓用戶能夠賺取賭注獎勵，而無需維護自己的硬體。該平台利用一個獨立節點運營商的網絡，提供可擴展和去中心化的以太坊 2.0 賭注服務。用戶可以在 Rocket Pool 網絡中賭注他們的 Ether (ETH) 代幣，並收到 rETH 代幣作為回報，這代表他們的賭注 ETH 加上賺取的獎勵。另一方面，RPL 代幣用於治理並為網絡提供保險機制。這是一種獨特的以太坊 2.0 賭注方法，旨在使其對所有用戶更加便利和高效。
準備好開始使用 Rocket Pool 了嗎？在 MEXC 購買 RPL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Rocket Pool 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Rocket Pool (RPL) 購買之旅。
擁有 Rocket Pool 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 Rocket Pool (RPL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
要更深入地瞭解 Rocket Pool，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 RPL。在 MEXC 上探索 RPLUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 Rocket Pool 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。