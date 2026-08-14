Rocket Pool 今日價格

Rocket Pool (RPL) 今日實時價格為 NT$ 1.345，過去 24 小時內變化了 2.60%。目前 RPL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.345 每 RPL。

Rocket Pool 目前市值在 NT$ 30.31M 排名第 #565，流通供應量為 22.54M RPL。過去 24 小時內，RPL 的交易價格在 NT$ 1.334（低點）和 NT$ 1.397（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,943.5875483628330933245，而歷史最低價為 NT$ 2.91304646889831。

短期表現方面，RPL 在過去一小時內波動了 -0.38%，過去7 天內波動了 -12.89%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.84K。

Rocket Pool（RPL）市場資訊

排名 No.565 市值 NT$ 30.31MNT$ 30.31M NT$ 30.31M 成交量（24H） NT$ 53.84KNT$ 53.84K NT$ 53.84K 完全稀釋市值 NT$ 30.31MNT$ 30.31M NT$ 30.31M 流通量 22.54M 22.54M 22.54M 最大供應量 ---- -- 總供應量 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 所屬公鏈 ETH

Rocket Pool 的目前市值為 NT$ 30.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.84K。RPL 的流通量為 22.54M，總供應量是 22535094.65392216，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.31M。