Capybobo 今日價格

Capybobo (PYBOBO) 今日實時價格為 NT$ 0.0007841，過去 24 小時內變化了 0.78%。目前 PYBOBO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0007841 每 PYBOBO。

Capybobo 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PYBOBO。過去 24 小時內，PYBOBO 的交易價格在 NT$ 0.0007799（低點）和 NT$ 0.0008093（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PYBOBO 在過去一小時內波動了 -0.58%，過去7 天內波動了 +5.44%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.86K。

Capybobo（PYBOBO）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 55.86KNT$ 55.86K NT$ 55.86K 完全稀釋市值 NT$ 78.41MNT$ 78.41M NT$ 78.41M 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所屬公鏈 TONCOIN

Capybobo 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.86K。PYBOBO 的流通量為 --，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 78.41M。