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PortugalNationalTeam (POR) 今日技術分析

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PortugalNationalTeam (POR) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.07676---13.84%-0.08%-87.57%
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PortugalNationalTeam資金流向

淨流入PORUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15$0.01 M0.08
2026-08-14$0.01 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11-$0.01 M0.08

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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24 小時漲跌幅
24 小時交易量
POR/USDT
$0.07676
$0.07676$0.07676
-2.67%
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