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PortugalNationalTeam 目前實時價格為 0.08009 TWD。POR 市值為 1,038,319.859082656036 TWD。追蹤台灣的 POR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！PortugalNationalTeam 目前實時價格為 0.08009 TWD。POR 市值為 1,038,319.859082656036 TWD。追蹤台灣的 POR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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PortugalNationalTeam 圖標

PortugalNationalTeam實時價格 (POR)

1 POR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.5604773
NT$2.5604773NT$2.5604773
-0.82%1D
TWD
PortugalNationalTeam (POR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:31:05 (UTC+8)

PortugalNationalTeam 今日價格

PortugalNationalTeam (POR) 今日實時價格為 NT$ 0.08009，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 POR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08009 每 POR。

PortugalNationalTeam 目前市值在 NT$ 1.04M 排名第 #1378，流通供應量為 12.96M POR。過去 24 小時內，POR 的交易價格在 NT$ 0.08007（低點）和 NT$ 0.08291（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 231.42548968067947144，而歷史最低價為 NT$ 8.409313811430614368

短期表現方面，POR 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -1.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.54K

PortugalNationalTeam（POR）市場資訊

No.1378

NT$ 1.04M
NT$ 1.04MNT$ 1.04M

NT$ 54.54K
NT$ 54.54KNT$ 54.54K

NT$ 1.60M
NT$ 1.60MNT$ 1.60M

12.96M
12.96M 12.96M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

19,930,000
19,930,000 19,930,000

64.82%

CHZ

PortugalNationalTeam 的目前市值為 NT$ 1.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.54K。POR 的流通量為 12.96M，總供應量是 19930000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.60M

PortugalNationalTeam 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.08007
NT$ 0.08007NT$ 0.08007
24H最低價
NT$ 0.08291
NT$ 0.08291NT$ 0.08291
24H最高價

NT$ 0.08007
NT$ 0.08007NT$ 0.08007

NT$ 0.08291
NT$ 0.08291NT$ 0.08291

NT$ 231.42548968067947144
NT$ 231.42548968067947144NT$ 231.42548968067947144

NT$ 8.409313811430614368
NT$ 8.409313811430614368NT$ 8.409313811430614368

-0.02%

-0.82%

-1.34%

-1.34%

PortugalNationalTeam（POR）價格歷史 TWD

跟蹤 PortugalNationalTeam 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0211695-0.82%
30天NT$ +0.01245+18.40%
60天NT$ -0.18721-70.04%
90天NT$ -0.52551-86.78%
PortugalNationalTeam 今日價格變化

今天，POR 記錄了 NT$ -0.0211695 (-0.82%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

PortugalNationalTeam 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.01245 (+18.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

PortugalNationalTeam 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，POR 的變化為 NT$ -0.18721 (-70.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

PortugalNationalTeam 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.52551 (-86.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 PortugalNationalTeam（POR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 PortugalNationalTeam 價格歷史頁面

PortugalNationalTeam 分析

本分析利用人工智慧模型評估 PortugalNationalTeam 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 PortugalNationalTeam 的價格？

POR代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 球隊在世界盃、歐洲盃等重大賽事中的表現
2. 明星球員的成就，尤其是克里斯蒂亞諾·羅納度職業生涯中的里程碑事件
3. 粉絲在社群媒體平台上的參與度與社區活動
4. 整體加密貨幣市場的情緒與趨勢
5. 交易所的交易量與流動性
6. 與體育組織的合作公告
7. 代幣在生態系統中的實用價值與使用場景
8. 鑑於重大足球賽事而引發的市場投機行為
9. 影響粉絲代幣的監管相關新聞
10. 供需關係的動態變化

這些粉絲代幣的價格通常會在比賽日及賽事期間出現波動。

為什麼人們想知道 PortugalNationalTeam 今天的價格？

人們希望了解 POR 代幣今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場情緒分析，以及買賣時機的把握。即時價格資訊有助於評估波動性、對比其他加密貨幣的表現，並在瞬息萬變的加密貨幣市場中做出明智的財務選擇。

PortugalNationalTeam 的價格預測

PortugalNationalTeam（POR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，POR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
PortugalNationalTeam (POR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，PortugalNationalTeam 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 PortugalNationalTeam 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 PortugalNationalTeam 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 POR 2026–2027 年價格的預測。

關於 PortugalNationalTeam

POR是一種在去中心化平台上運作的數位資產，為用戶提供一種不受任何中央權威控制的交換手段。POR的主要功能是促進其網絡內的交易，使用戶能夠快速且安全地發送和接收數位貨幣。它採用了權益證明（Proof-of-Stake）共識機制，此機制以其能源效率和安全性而聞名。POR的供應和發行模型設計為通縮的，隨著時間的推移，新幣創建的速率將會減少。這種加密資產通常用於去中心化金融（DeFi）的情境中，這是加密貨幣行業中快速成長的領域，旨在用區塊鏈技術重塑傳統的金融系統。

如何在台灣購買和投資 PortugalNationalTeam

準備好開始使用 PortugalNationalTeam 了嗎？在 MEXC 購買 POR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 PortugalNationalTeam 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 PortugalNationalTeam (POR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，PortugalNationalTeam 將立即存入您的錢包。
PortugalNationalTeam (POR) 購買教程

PortugalNationalTeam 能做什麼？

擁有 PortugalNationalTeam 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 PortugalNationalTeam (POR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是PortugalNationalTeam (POR)

作為世界足壇最知名的球員之一，葡萄牙是衛冕歐洲冠軍，並在 2019 年贏得了首屆歐洲國家聯賽冠軍。葡萄牙的 26 人歐洲杯陣容中有 6 人目前效力於 Socios.com 名冊上的俱樂部，其中包括克里斯蒂亞諾隊長羅納爾多（尤文圖斯）、貝爾納多席爾瓦和魯本迪亞斯（曼城）、達尼洛佩雷拉（巴黎圣日耳曼）、貢薩洛蓋德斯（瓦倫西亞）和若昂費利克斯（馬德里競技）。 葡萄牙國家隊球迷令牌（POR）是一種加密貨幣，在 Chiliz 平台上運行。

PortugalNationalTeam資源

要更深入地瞭解 PortugalNationalTeam，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方PortugalNationalTeam網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemChiliz Ecosystem

人們還問：關於PortugalNationalTeam的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:31:05 (UTC+8)

PortugalNationalTeam（POR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 PortugalNationalTeam 的更多資訊

PORUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 POR。在 MEXC 上探索 PORUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 PortugalNationalTeam (POR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 PortugalNationalTeam 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
POR/USDT
NT$2.560797
NT$2.560797NT$2.560797
-0.84%
675.35K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3149477
NT$2.3149477NT$2.3149477

+281.10%

utility token

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UTILITY

NT$0.18453084
NT$0.18453084NT$0.18453084

-2.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4501376
NT$0.4501376NT$0.4501376

-27.04%

up

up

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NT$9.204163
NT$9.204163NT$9.204163

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DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.2668242
NT$9.2668242NT$9.2668242

+4.15%

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KiiChain

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KII

NT$2.3149477
NT$2.3149477NT$2.3149477

+281.10%

Fusionist

Fusionist

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NT$8.999555
NT$8.999555NT$8.999555

+143.15%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.34767375
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+66.57%

Cap

Cap

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NT$2.4153335
NT$2.4153335NT$2.4153335

+39.31%

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Heima

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NT$5.0439069
NT$5.0439069NT$5.0439069

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免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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