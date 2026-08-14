PortugalNationalTeam 今日價格

PortugalNationalTeam (POR) 今日實時價格為 NT$ 0.08009，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 POR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08009 每 POR。

PortugalNationalTeam 目前市值在 NT$ 1.04M 排名第 #1378，流通供應量為 12.96M POR。過去 24 小時內，POR 的交易價格在 NT$ 0.08007（低點）和 NT$ 0.08291（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 231.42548968067947144，而歷史最低價為 NT$ 8.409313811430614368。

短期表現方面，POR 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -1.34%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.54K。

PortugalNationalTeam（POR）市場資訊

排名 No.1378 市值 NT$ 1.04MNT$ 1.04M NT$ 1.04M 成交量（24H） NT$ 54.54KNT$ 54.54K NT$ 54.54K 完全稀釋市值 NT$ 1.60MNT$ 1.60M NT$ 1.60M 流通量 12.96M 12.96M 12.96M 最大供應量 20,000,000 20,000,000 20,000,000 總供應量 19,930,000 19,930,000 19,930,000 流通率 64.82% 所屬公鏈 CHZ

PortugalNationalTeam 的目前市值為 NT$ 1.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.54K。POR 的流通量為 12.96M，總供應量是 19930000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.60M。