Play AI 今日價格

Play AI (PLAI) 今日實時價格為 NT$ 0.001745，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 PLAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001745 每 PLAI。

Play AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PLAI。過去 24 小時內，PLAI 的交易價格在 NT$ 0.001739（低點）和 NT$ 0.001756（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PLAI 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -1.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.33K。

Play AI（PLAI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 56.33KNT$ 56.33K NT$ 56.33K 完全稀釋市值 NT$ 1.75MNT$ 1.75M NT$ 1.75M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BASE

Play AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.33K。PLAI 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.75M。