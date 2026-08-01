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Lido DAO 目前實時價格為 0.2939 TWD。LDO 市值為 247,709,101.711742934772 TWD。追蹤台灣的 LDO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Lido DAO 目前實時價格為 0.2939 TWD。LDO 市值為 247,709,101.711742934772 TWD。追蹤台灣的 LDO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Lido DAO 圖標

Lido DAO實時價格 (LDO)

1 LDO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$9.4048
NT$9.4048NT$9.4048
+0.27%1D
TWD
Lido DAO (LDO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:32:25 (UTC+8)

Lido DAO 今日價格

Lido DAO (LDO) 今日實時價格為 NT$ 0.2939，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 LDO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2939 每 LDO。

Lido DAO 目前市值在 NT$ 247.71M 排名第 #128，流通供應量為 842.83M LDO。過去 24 小時內，LDO 的交易價格在 NT$ 0.2907（低點）和 NT$ 0.305（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 595.83217479184113440，而歷史最低價為 NT$ 7.80263955707746432

短期表現方面，LDO 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 +3.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 168.45K

Lido DAO（LDO）市場資訊

No.128

NT$ 247.71M
NT$ 247.71MNT$ 247.71M

NT$ 168.45K
NT$ 168.45KNT$ 168.45K

NT$ 293.90M
NT$ 293.90MNT$ 293.90M

842.83M
842.83M 842.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

ETH

Lido DAO 的目前市值為 NT$ 247.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 168.45K。LDO 的流通量為 842.83M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 293.90M

Lido DAO 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2907
NT$ 0.2907NT$ 0.2907
24H最低價
NT$ 0.305
NT$ 0.305NT$ 0.305
24H最高價

NT$ 0.2907
NT$ 0.2907NT$ 0.2907

NT$ 0.305
NT$ 0.305NT$ 0.305

NT$ 595.83217479184113440
NT$ 595.83217479184113440NT$ 595.83217479184113440

NT$ 7.80263955707746432
NT$ 7.80263955707746432NT$ 7.80263955707746432

+0.13%

+0.27%

+3.05%

+3.05%

Lido DAO（LDO）價格歷史 TWD

跟蹤 Lido DAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.025325+0.27%
30天NT$ -0.0537-15.45%
60天NT$ +0.018+6.52%
90天NT$ -0.0586-16.63%
Lido DAO 今日價格變化

今天，LDO 記錄了 NT$ +0.025325 (+0.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Lido DAO 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0537 (-15.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Lido DAO 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LDO 的變化為 NT$ +0.018 (+6.52%)，從而更廣泛地了解其表現。

Lido DAO 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0586 (-16.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Lido DAO（LDO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Lido DAO 價格歷史頁面

Lido DAO 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Lido DAO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Lido DAO 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 LDO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

LDO_USDT在4小時周期內運行於0.2873中樞上方，現價0.2933突破R1阻力位0.2913。價格結構呈現上行延伸態勢，短期均線組與EMA組均發出買入信號，指標方向保持一致。樞紐體系顯示上方空間已打開，下方0.2873中樞構成主要結構支撐。 MACD形成金叉，多頭動能集中釋放。RSI處於中性區域，未出現超買背離，表明漲勢過程並未伴隨過度投機情緒。KDJ與StochRSI數值配合均線趨勢，快慢指標同向運行。布林帶開口狀態驗證波動率擴張，價格沿上軌附近運行，動能分布集中於買方一側。 近端關鍵價位為R1對應的0.2913，現已轉化為下方第一支撐參考，距離現價約0.7%。上方直接參考R2價位0.2972，距離現價約1.3%。下方遠端結構支撐位於S1的0.2814及中樞0.2873。若價格回落至0.2873下方，需重新評估結構有效性。當前盤面焦點在0.2972附近的流動性測試情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Lido DAO 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

Lido DAO（LDO）代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 以太坊質押需求——更高的 ETH 質押量會提升 Lido 的總鎖倉資本（TVL）與營收。
2. 協議費用及獎勵分配至 LDO 持有者。
3. 治理提案與協議升級。
4. 其他流動質押服務供應商的競爭。
5. 整體 DeFi 市場情緒。
6. 影響質押服務的監管發展。
7. 以太坊網路升級與質押規則的變更。

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Lido DAO 今天的價格？

人們希望了解 Lido DAO（LDO）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、權益證明獎勵的最佳化，以及市場時機的把握。LDO 負責管理以太坊權益證明協議的各項決策，因此其價格走勢對 DeFi 參與者和驗證人而言至關重要。

Lido DAO 的價格預測

Lido DAO（LDO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，LDO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Lido DAO (LDO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Lido DAO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Lido DAO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Lido DAO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 LDO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Lido DAO

Lido (LDO) 是一個去中心化的網絡，允許用戶抵押他們的以太坊 (ETH) 並獲得 stETH 作為回報，這是一種與抵押 ETH 的價值掛鉤的代幣。Lido DAO 代幣 (LDO) 用於 Lido 生態系統內的治理，允許持有者對各種提案和決定進行投票。Lido 旨在解決以太坊的抵押機制將抵押的 ETH 鎖定，直到以太坊 2.0 的問題，通過為用戶提供一種代表他們抵押價值的代幣，並可以在 DeFi 生態系統內自由交易或使用。這使用戶能夠參與以太坊的權益證明共識機制，而無需犧牲流動性。

如何在台灣購買和投資 Lido DAO

準備好開始使用 Lido DAO 了嗎？在 MEXC 購買 LDO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Lido DAO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Lido DAO (LDO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Lido DAO 將立即存入您的錢包。
Lido DAO (LDO) 購買教程

Lido DAO 能做什麼？

擁有 Lido DAO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Lido DAO (LDO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

白皮書

Lido DAO資源

要更深入地瞭解 Lido DAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Lido DAO網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

人們還問：關於Lido DAO的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 02:32:25 (UTC+8)

Lido DAO（LDO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Lido DAO 的更多資訊

LDOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 LDO。在 MEXC 上探索 LDOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Lido DAO (LDO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Lido DAO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LDO/USDT
NT$9.4048
NT$9.4048NT$9.4048
+0.34%
563.40K (USDT)
LDO/USDC
NT$9.3888
NT$9.3888NT$9.3888
+0.17%
189.91K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.41536
NT$2.41536NT$2.41536

+297.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.150016
NT$0.150016NT$0.150016

-5.71%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45472
NT$0.45472NT$0.45472

-8.38%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.5024
NT$10.5024NT$10.5024

+7.25%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.62432
NT$8.62432NT$8.62432

-5.53%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.41536
NT$2.41536NT$2.41536

+297.26%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.039968
NT$0.039968NT$0.039968

+108.16%

Talus

Talus

US

NT$0.56224
NT$0.56224NT$0.56224

+24.52%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.0018016
NT$0.0018016NT$0.0018016

+12.60%

Fusionist

Fusionist

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NT$9.74080
NT$9.74080NT$9.74080

+9.79%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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