Lido DAO 今日價格

Lido DAO (LDO) 今日實時價格為 NT$ 0.2939，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 LDO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2939 每 LDO。

Lido DAO 目前市值在 NT$ 247.71M 排名第 #128，流通供應量為 842.83M LDO。過去 24 小時內，LDO 的交易價格在 NT$ 0.2907（低點）和 NT$ 0.305（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 595.83217479184113440，而歷史最低價為 NT$ 7.80263955707746432。

短期表現方面，LDO 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 +3.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 168.45K。

Lido DAO（LDO）市場資訊

排名 No.128 市值 NT$ 247.71MNT$ 247.71M NT$ 247.71M 成交量（24H） NT$ 168.45KNT$ 168.45K NT$ 168.45K 完全稀釋市值 NT$ 293.90MNT$ 293.90M NT$ 293.90M 流通量 842.83M 842.83M 842.83M 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Lido DAO 的目前市值為 NT$ 247.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 168.45K。LDO 的流通量為 842.83M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 293.90M。