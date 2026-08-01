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2026-08-15 02:32:25 (UTC+8) Lido DAO 今日價格
Lido DAO (LDO) 今日實時價格為
NT$ 0.2939，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 LDO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.2939 每 LDO。
Lido DAO 目前市值在
NT$ 247.71M 排名第 #128，流通供應量為 842.83M LDO。過去 24 小時內，LDO 的交易價格在 NT$ 0.2907（低點）和 NT$ 0.305（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 595.83217479184113440，而歷史最低價為 NT$ 7.80263955707746432。
短期表現方面，LDO 在過去一小時內波動了
+0.13%，過去7 天內波動了 +3.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 168.45K。 Lido DAO（LDO）市場資訊 市值 NT$ 247.71M NT$ 247.71M NT$ 247.71M 成交量（24H） NT$ 168.45K NT$ 168.45K NT$ 168.45K 完全稀釋市值 NT$ 293.90M NT$ 293.90M NT$ 293.90M 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
Lido DAO 的目前市值為
NT$ 247.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 168.45K。LDO 的流通量為 842.83M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 293.90M。 購買Lido DAO Lido DAO 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.2907 NT$ 0.2907 NT$ 0.2907
24H最低價
NT$ 0.305 NT$ 0.305 NT$ 0.305
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.2907 NT$ 0.2907 NT$ 0.2907 24H最高價 NT$ 0.305 NT$ 0.305 NT$ 0.305 歷史最高 NT$ 595.83217479184113440 NT$ 595.83217479184113440 NT$ 595.83217479184113440 最低價 NT$ 7.80263955707746432 NT$ 7.80263955707746432 NT$ 7.80263955707746432 Lido DAO（LDO）價格歷史 TWD
跟蹤 Lido DAO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.025325 +0.27% 30天 NT$ -0.0537 -15.45% 60天 NT$ +0.018 +6.52% 90天 NT$ -0.0586 -16.63% Lido DAO 今日價格變化
今天，LDO 記錄了
NT$ +0.025325 (+0.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Lido DAO 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.0537 (-15.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Lido DAO 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，LDO 的變化為
NT$ +0.018 (+6.52%)，從而更廣泛地了解其表現。 Lido DAO 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.0586 (-16.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Lido DAO 價格歷史頁面
目前 LDO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲
60% | 看跌 40%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 R1 ＜ 現價 ≤ R2 位於 R1‑R2 間 高於中樞，但未進極端高價區。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 金叉 DIF > DEA 多頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 中軌 < 價格 ≤ 上軌 中軌與上軌間 偏強，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 3‑4 買 40‑60% 中立 均線多空參半，方向待觀察。
LDO_USDT在4小時周期內運行於0.2873中樞上方，現價0.2933突破R1阻力位0.2913。價格結構呈現上行延伸態勢，短期均線組與EMA組均發出買入信號，指標方向保持一致。樞紐體系顯示上方空間已打開，下方0.2873中樞構成主要結構支撐。
MACD形成金叉，多頭動能集中釋放。RSI處於中性區域，未出現超買背離，表明漲勢過程並未伴隨過度投機情緒。KDJ與StochRSI數值配合均線趨勢，快慢指標同向運行。布林帶開口狀態驗證波動率擴張，價格沿上軌附近運行，動能分布集中於買方一側。
近端關鍵價位為R1對應的0.2913，現已轉化為下方第一支撐參考，距離現價約0.7%。上方直接參考R2價位0.2972，距離現價約1.3%。下方遠端結構支撐位於S1的0.2814及中樞0.2873。若價格回落至0.2873下方，需重新評估結構有效性。當前盤面焦點在0.2972附近的流動性測試情況。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Lido DAO 的價格？
以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：
--- Lido DAO（LDO）代幣價格受到多項關鍵因素的影響： 1. 以太坊質押需求——更高的 ETH 質押量會提升 Lido 的總鎖倉資本（TVL）與營收。 2. 協議費用及獎勵分配至 LDO 持有者。 3. 治理提案與協議升級。 4. 其他流動質押服務供應商的競爭。 5. 整體 DeFi 市場情緒。 6. 影響質押服務的監管發展。 7. 以太坊網路升級與質押規則的變更。 --- 如有其他需求，歡迎隨時告知！ 為什麼人們想知道 Lido DAO 今天的價格？
人們希望了解 Lido DAO（LDO）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、權益證明獎勵的最佳化，以及市場時機的把握。LDO 負責管理以太坊權益證明協議的各項決策，因此其價格走勢對 DeFi 參與者和驗證人而言至關重要。
Lido DAO 的價格預測 Lido DAO（LDO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，LDO 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Lido DAO (LDO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Lido DAO 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Lido DAO
Lido (LDO) 是一個去中心化的網絡，允許用戶抵押他們的以太坊 (ETH) 並獲得 stETH 作為回報，這是一種與抵押 ETH 的價值掛鉤的代幣。Lido DAO 代幣 (LDO) 用於 Lido 生態系統內的治理，允許持有者對各種提案和決定進行投票。Lido 旨在解決以太坊的抵押機制將抵押的 ETH 鎖定，直到以太坊 2.0 的問題，通過為用戶提供一種代表他們抵押價值的代幣，並可以在 DeFi 生態系統內自由交易或使用。這使用戶能夠參與以太坊的權益證明共識機制，而無需犧牲流動性。
如何在台灣購買和投資 Lido DAO
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步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Lido DAO 將立即存入您的錢包。
Lido DAO 能做什麼？
擁有 Lido DAO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Lido DAO (LDO)
Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.
白皮書
Lido 依賴兩種主要代幣，各自承擔不同功能：stETH 與 LDO。當用戶透過 Lido 質押 ETH 時，便會鑄造 stETH，作為質押頭寸的可轉讓代表，同時亦可於其他加密應用中使用。隨著質押所產生的獎勵累積，stETH 的價值亦會自動上升，類似於儲蓄帳戶中的利息累計。LDO 則為治理代幣，持有者可就影響協議的各項決策（包括手續費設定與系統升級）行使投票權。Lido 對質押獎勵收取 10% 手續費，該費用分配如下：5% 給節點營運者、4.5% 流入 DAO 國庫、剩餘 0.5% 則撥入保險基金。透過 Lido 質押的典型 APR 通常落在 3–5% 區間，但實際數值仍可能因網路狀況而有所浮動。本協議強調透明度，所有手續費與獎勵皆明確向用戶公開。
Lido 並非以傳統公司模式運作；相反，它由 Lido DAO 管理，所有決策皆透過投票方式達成。該 DAO 包含負責開發與維護協議的開發者、負責運行質押基礎設施的節點營運者（node operators），以及參與治理並協助指引發展方向的社群成員。此模式旨在分散權力，確保無任何單一個人或團體能掌控整個系統。根據近期更新，Lido 的營運者名單已擴增至逾 30 名專業節點營運者，均由 DAO 選拔並持續監督。社群參與仍是協議運作的核心要素，成員積極投入各項治理決策。定期舉辦社群會議，並透過透明溝通管道，確保參與者隨時掌握最新開發進展並保持高度參與。
此流程始於用戶將 ETH 存入 Lido 的智能合約，這些合約專為安全處理存款而設計。存款完成後，用戶會立即收到 stETH——一種代表底層已質押 ETH 及隨時間累積之質押獎勵的代幣。由於 stETH 具備流動性，因此可在更廣泛的加密生態系中轉移或使用，而不必鎖定於單一質押設定中。實際的驗證者（validator）工作則由一組經過嚴謹篩選的節點營運商（node operators）執行，他們代表用戶承擔質押的營運責任。治理與關鍵協議決策則透過社區主導的 DAO 進行，該 DAO 負責管理 Lido 的運作方式及其演進方向。為強化韌性，Lido 採用分散式驗證者技術（Distributed Validator Technology），以降低對任一驗證者元件的依賴，並協助避免單點故障（single points of failure）。該協議亦透過持續更新及多重安全防護機制來維護，旨在保障用戶資金安全並維持高效能表現。
Lido 透過移除運行驗證節點時通常會遇到的大量技術障礙，讓以太坊質押變得更加便捷。用戶可透過該協議質押 ETH 以賺取獎勵，無需自行管理複雜的基礎設施，同時亦不犧牲自身持倉的靈活性。作為存入 ETH 的回報，用戶將獲得 stETH — 一種流動性代幣，可持有、交易或於其他地方使用；而 Lido 則於後台協調質押相關作業。截至 2024 年，Lido 已成為規模最大的流動質押協議，管理資產逾 900 萬枚 ETH，佔全網質押 ETH 總量約 33%。此架構使參與者得以貢獻於以太坊網路安全，同時保持其資產的可用性。
Lido 的路線圖與以太坊的持續演進以及影響質押功能的升級密切相關。在 2023 年 4 月以太坊完成 Shapella 升級後，Lido 已全面啟用提領功能，讓使用者可隨時隨地解質押其 ETH。一項關鍵的持續性目標是更廣泛的生態系整合，特別聚焦於去中心化金融（DeFi）應用——在這些應用中，質押資產經常被運用。開發重點亦包含透過先進的驗證技術提升去中心化程度，以及將 Lido 擴展至更多區塊鏈網路。與此同時，團隊正著手開發多項功能，以提升質押效率與整體使用者體驗，包括更強健的治理機制與進階風險管理工具。未來的更新將持續以安全性、易用性、去中心化與透明度為優先，並依據社群回饋與市場需求的變化進行調整。
Lido DAO資源
要更深入地瞭解 Lido DAO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Lido DAO的其他問題
如果 Lido DAO 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Lido DAO 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Lido DAO 今日價格為 NT$ 9.4048。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Lido DAO 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 LDO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Lido DAO 的交易量為 --。
LDO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Lido DAO 價格，請造訪 LDO 價格頁面了解更多資訊。
LDO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
63,001.01
+0.01%
ETH
1,875.93
-0.30%
GOLD(XAUT)
4,360.78
-0.28%
USDC
1.00098
0.00%
SOL
75.11
-0.72%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 LDO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Lido DAO 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
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Lido DAO 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Lido DAO (LDO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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NT$9.4048 NT$9.4048 NT$9.4048 +0.34% 563.40K (USDT) NT$9.3888 NT$9.3888 NT$9.3888 +0.17% 189.91K (USDT) 免責聲明
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