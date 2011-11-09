萊特幣 (LTC) 今日技術分析 萊特幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LTC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 萊特幣 分析的信息。 註 冊

萊特幣 (LTC) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $43.94 -- -3.24% -2.43% -21.74%

萊特幣 的 AI 每日分析 LTC 的 AI 分析 2026-07-29 LTC 的 AI 分析 2026-07-28 萊特幣 的 AI 分析 2026-07-29 合約資金費率轉正 ：LTC合約資金費率為0.0031%，顯示多頭情緒佔優，資金成本增加，可能預示短期回調風險，影響LTC價格向下。

：LTC合約資金費率為0.0031%，顯示多頭情緒佔優，資金成本增加，可能預示短期回調風險，影響LTC價格向下。 市場情緒極度恐慌 ：市場恐慌與貪婪指數為28，處於極度恐慌區間，市場風險偏好降低，流動性枯竭，利空LTC價格。

：市場恐慌與貪婪指數為28，處於極度恐慌區間，市場風險偏好降低，流動性枯竭，利空LTC價格。 資金淨流入大幅波動：LTC過去幾天資金流向呈現大幅震盪，淨流入不穩定，主力資金分歧明顯，壓制LTC上漲動力。 合約資金費率轉正 ：LTC合約資金費率為0.0031%，顯示多頭情緒佔優，資金成本增加，可能預示短期回調風險，影響LTC價格向下。

：LTC合約資金費率為0.0031%，顯示多頭情緒佔優，資金成本增加，可能預示短期回調風險，影響LTC價格向下。 市場情緒極度恐慌 ：市場恐慌與貪婪指數為28，處於極度恐慌區間，市場風險偏好降低，流動性枯竭，利空LTC價格。

：市場恐慌與貪婪指數為28，處於極度恐慌區間，市場風險偏好降低，流動性枯竭，利空LTC價格。 資金淨流入大幅波動：LTC過去幾天資金流向呈現大幅震盪，淨流入不穩定，主力資金分歧明顯，壓制LTC上漲動力。 萊特幣 的 AI 分析 2026-07-28 資金持續流出 ：LTC 過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約11.6萬USDT，顯示市場資金撤離意願較強，對幣價形成壓制。

：LTC 過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約11.6萬USDT，顯示市場資金撤離意願較強，對幣價形成壓制。 多空比背離 ：雖然散戶多空持倉比維持在5.3以上的高位，顯示散戶極度看多，但菁英帳戶多空持倉比已從5.6大幅降至2.3，表明大戶正在平多或開空，幣價面臨回調風險。

：雖然散戶多空持倉比維持在5.3以上的高位，顯示散戶極度看多，但菁英帳戶多空持倉比已從5.6大幅降至2.3，表明大戶正在平多或開空，幣價面臨回調風險。 技術面轉弱：LTC 4小時及日線KDJ指標形成死叉向下，價格跌破短期均線支撐，技術形態偏空，疊加市場恐慌貪婪指數28（極度恐慌），短期走勢承壓。 資金持續流出 ：LTC 過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約11.6萬USDT，顯示市場資金撤離意願較強，對幣價形成壓制。

：LTC 過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約11.6萬USDT，顯示市場資金撤離意願較強，對幣價形成壓制。 多空比背離 ：雖然散戶多空持倉比維持在5.3以上的高位，顯示散戶極度看多，但菁英帳戶多空持倉比已從5.6大幅降至2.3，表明大戶正在平多或開空，幣價面臨回調風險。

：雖然散戶多空持倉比維持在5.3以上的高位，顯示散戶極度看多，但菁英帳戶多空持倉比已從5.6大幅降至2.3，表明大戶正在平多或開空，幣價面臨回調風險。 技術面轉弱：LTC 4小時及日線KDJ指標形成死叉向下，價格跌破短期均線支撐，技術形態偏空，疊加市場恐慌貪婪指數28（極度恐慌），短期走勢承壓。

萊特幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 萊特幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 8 中立 1 買入 17 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 0 買入 14 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 43.9666 43.9533 R2 43.9533 43.9418 R1 43.9366 43.9347 PP 43.9233 43.9233 S1 43.9066 43.9118 S2 43.8933 43.9047 S3 43.8766 43.8933

萊特幣 市場信號 目前淨掛單量 -28.18M $52.89 M $81.07 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 1.05M 3 日主動買入 $7.10 M 3 日主動賣出 $6.05 M 7 日主動買賣差額 1.04M 7 日主動買入 $21.00 M 7 日主動賣出 $19.96 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 萊特幣資金流向 淨流入 LTCUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 $0.02 M 44.06 2026-08-14 -$1.21 M 43.94 2026-08-13 $0.87 M 44.71 2026-08-12 $0.76 M 45.09 2026-08-11 $0.16 M 45.04 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。