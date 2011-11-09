買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
MEXC AI 的高級分析為您提供 萊特幣 的每日更新內容，包括技術分析和投資機會。立即獲取最新的每日資訊！MEXC AI 的高級分析為您提供 萊特幣 的每日更新內容，包括技術分析和投資機會。立即獲取最新的每日資訊！

更多關於 LTC

LTC 價格資訊

LTC 介紹

LTC 幣種官網

LTC 代幣經濟

LTC 價格預測

LTC 價格歷史

LTC 購買指南

LTC 兌換法幣計算

LTC 現貨

LTC 幣本位合約

LTC U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

萊特幣 (LTC) 今日技術分析

萊特幣 (LTC) 今日技術分析

萊特幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LTC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 萊特幣 分析的信息。

萊特幣 (LTC) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$43.94---3.24%-2.43%-21.74%
了解更多關於 萊特幣 價格

萊特幣 的 AI 每日分析

萊特幣 的 AI 分析 2026-07-29

  • 合約資金費率轉正：LTC合約資金費率為0.0031%，顯示多頭情緒佔優，資金成本增加，可能預示短期回調風險，影響LTC價格向下。
  • 市場情緒極度恐慌：市場恐慌與貪婪指數為28，處於極度恐慌區間，市場風險偏好降低，流動性枯竭，利空LTC價格。
  • 資金淨流入大幅波動：LTC過去幾天資金流向呈現大幅震盪，淨流入不穩定，主力資金分歧明顯，壓制LTC上漲動力。

萊特幣 的 AI 分析 2026-07-28

  • 資金持續流出：LTC 過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約11.6萬USDT，顯示市場資金撤離意願較強，對幣價形成壓制。
  • 多空比背離：雖然散戶多空持倉比維持在5.3以上的高位，顯示散戶極度看多，但菁英帳戶多空持倉比已從5.6大幅降至2.3，表明大戶正在平多或開空，幣價面臨回調風險。
  • 技術面轉弱：LTC 4小時及日線KDJ指標形成死叉向下，價格跌破短期均線支撐，技術形態偏空，疊加市場恐慌貪婪指數28（極度恐慌），短期走勢承壓。

萊特幣 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 萊特幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
買入
賣出 8
中立 1
買入 17
移動平均線:強烈買入賣出 0中立 0買入 14
技術指標:賣出賣出 8中立 1買入 3
名稱
經典
斐波那契
R3
43.9666
43.9533
R2
43.9533
43.9418
R1
43.9366
43.9347
PP
43.9233
43.9233
S1
43.9066
43.9118
S2
43.8933
43.9047
S3
43.8766
43.8933

萊特幣 市場信號

目前淨掛單量
-28.18M
$52.89 M
$81.07 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
1.05M
3 日主動買入
$7.10 M
3 日主動賣出
$6.05 M
7 日主動買賣差額
1.04M
7 日主動買入
$21.00 M
7 日主動賣出
$19.96 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

萊特幣資金流向

淨流入LTCUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-15$0.02 M44.06
2026-08-14-$1.21 M43.94
2026-08-13$0.87 M44.71
2026-08-12$0.76 M45.09
2026-08-11$0.16 M45.04

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

探索有關 萊特幣 的更多資訊

在 MEXC 上交易 萊特幣 (LTC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 萊特幣 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
LTC/USDT
$43.94
$43.94$43.94
-0.02%
58.73K (USDT)
LTC/USDC
$43.89
$43.89$43.89
+0.06%
1.16K (USDT)
LTC/BTC
$0.0006974
$0.0006974$0.0006974
+0.02%
202.03 (USDT)
LTC/USD1
$43.97
$43.97$43.97
+0.18%
1.19K (USDT)

免責聲明

本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

LTC 兌 USD 計算器

數量

LTC
LTC
USD
USD

1 LTC = 43.94 USD

更多加密貨幣技術分析

查找更多熱門加密貨幣價格分析。