萊特幣 (LTC) 今日技術分析
萊特幣 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 LTC 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 萊特幣 分析的信息。
萊特幣 (LTC) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$43.94
|--
|-3.24%
|-2.43%
|-21.74%
萊特幣 的 AI 每日分析
萊特幣 的 AI 分析 2026-07-29
- 合約資金費率轉正：LTC合約資金費率為0.0031%，顯示多頭情緒佔優，資金成本增加，可能預示短期回調風險，影響LTC價格向下。
- 市場情緒極度恐慌：市場恐慌與貪婪指數為28，處於極度恐慌區間，市場風險偏好降低，流動性枯竭，利空LTC價格。
- 資金淨流入大幅波動：LTC過去幾天資金流向呈現大幅震盪，淨流入不穩定，主力資金分歧明顯，壓制LTC上漲動力。
萊特幣 的 AI 分析 2026-07-28
- 資金持續流出：LTC 過去7天中有6天出現資金淨流出，近24小時淨流出約11.6萬USDT，顯示市場資金撤離意願較強，對幣價形成壓制。
- 多空比背離：雖然散戶多空持倉比維持在5.3以上的高位，顯示散戶極度看多，但菁英帳戶多空持倉比已從5.6大幅降至2.3，表明大戶正在平多或開空，幣價面臨回調風險。
- 技術面轉弱：LTC 4小時及日線KDJ指標形成死叉向下，價格跌破短期均線支撐，技術形態偏空，疊加市場恐慌貪婪指數28（極度恐慌），短期走勢承壓。
萊特幣 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 萊特幣 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
買入
賣出 8
中立 1
買入 17
|移動平均線:
|強烈買入
|賣出 0
|中立 0
|買入 14
|技術指標:
|賣出
|賣出 8
|中立 1
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
43.9666
43.9533
R2
43.9533
43.9418
R1
43.9366
43.9347
PP
43.9233
43.9233
S1
43.9066
43.9118
S2
43.8933
43.9047
S3
43.8766
43.8933
萊特幣 市場信號
目前淨掛單量
-28.18M
$52.89 M
$81.07 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
1.05M
3 日主動買入
$7.10 M
3 日主動賣出
$6.05 M
7 日主動買賣差額
1.04M
7 日主動買入
$21.00 M
7 日主動賣出
$19.96 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
萊特幣資金流向
淨流入LTCUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-15
|$0.02 M
|44.06
|2026-08-14
|-$1.21 M
|43.94
|2026-08-13
|$0.87 M
|44.71
|2026-08-12
|$0.76 M
|45.09
|2026-08-11
|$0.16 M
|45.04
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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