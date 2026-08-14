CF Large Cap Index 今日價格

CF Large Cap Index (LCAP) 今日實時價格為 NT$ 5.238，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 LCAP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 5.238 每 LCAP。

CF Large Cap Index 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- LCAP。過去 24 小時內，LCAP 的交易價格在 NT$ 5.229（低點）和 NT$ 5.271（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，LCAP 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -2.86%。過去一天，總交易量達到 NT$ 351.89。

CF Large Cap Index（LCAP）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 351.89NT$ 351.89 NT$ 351.89 完全稀釋市值 NT$ 3.32MNT$ 3.32M NT$ 3.32M 流通量 ---- -- 總供應量 634,565 634,565 634,565 所屬公鏈 BASE

CF Large Cap Index 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 351.89。LCAP 的流通量為 --，總供應量是 634565，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.32M。