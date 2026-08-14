龙虾 今日價格

龙虾 (龙虾) 今日實時價格為 NT$ 0.019421，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 龙虾 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.019421 每 龙虾。

龙虾 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- 龙虾。過去 24 小時內，龙虾 的交易價格在 NT$ 0.018655（低點）和 NT$ 0.020924（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，龙虾 在過去一小時內波動了 +2.09%，過去7 天內波動了 +6.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 208.70K。

龙虾（龙虾）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 208.70KNT$ 208.70K NT$ 208.70K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 BSC

龙虾 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 208.70K。龙虾 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。