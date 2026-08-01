Gram 今日價格

Gram (GRM) 今日實時價格為 NT$ 0,0008259，過去 24 小時內變化了 2,62%。目前 GRM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0008259 每 GRM。

Gram 目前市值在 NT$ 0,00 排名第 #3991，流通供應量為 0.00 GRM。過去 24 小時內，GRM 的交易價格在 NT$ 0,0008241（低點）和 NT$ 0,0008685（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,43356712642371968，而歷史最低價為 NT$ 0,0001261842432。

短期表現方面，GRM 在過去一小時內波動了 -2,45%，過去7 天內波動了 -1,45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.81K。

Gram（GRM）市場資訊

排名 No.3991 市值 NT$ 0,00NT$ 0,00 NT$ 0,00 成交量（24H） NT$ 54.81KNT$ 54.81K NT$ 54.81K 完全稀釋市值 NT$ 4,13MNT$ 4,13M NT$ 4,13M 流通量 0,00 0,00 0,00 最大供應量 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 總供應量 2 456 041 797 2 456 041 797 2 456 041 797 流通率 0,00% 所屬公鏈 TONCOIN

Gram 的目前市值為 NT$ 0,00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.81K。GRM 的流通量為 0.00，總供應量是 2456041797，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4,13M。