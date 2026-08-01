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Gram 目前實時價格為 0,0008259 TWD。GRM 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 GRM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Gram 目前實時價格為 0,0008259 TWD。GRM 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 GRM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Gram 圖標

Gram實時價格 (GRM)

1 GRM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0,0264032
NT$0,0264032NT$0,0264032
-2.62%1D
TWD
Gram (GRM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:49:20 (UTC+8)

Gram 今日價格

Gram (GRM) 今日實時價格為 NT$ 0,0008259，過去 24 小時內變化了 2,62%。目前 GRM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0008259 每 GRM。

Gram 目前市值在 NT$ 0,00 排名第 #3991，流通供應量為 0.00 GRM。過去 24 小時內，GRM 的交易價格在 NT$ 0,0008241（低點）和 NT$ 0,0008685（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,43356712642371968，而歷史最低價為 NT$ 0,0001261842432

短期表現方面，GRM 在過去一小時內波動了 -2,45%，過去7 天內波動了 -1,45%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.81K

Gram（GRM）市場資訊

No.3991

NT$ 0,00
NT$ 0,00NT$ 0,00

NT$ 54.81K
NT$ 54.81KNT$ 54.81K

NT$ 4,13M
NT$ 4,13MNT$ 4,13M

0,00
0,00 0,00

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

2 456 041 797
2 456 041 797 2 456 041 797

0,00%

TONCOIN

Gram 的目前市值為 NT$ 0,00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.81K。GRM 的流通量為 0.00，總供應量是 2456041797，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4,13M

Gram 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,0008241
NT$ 0,0008241NT$ 0,0008241
24H最低價
NT$ 0,0008685
NT$ 0,0008685NT$ 0,0008685
24H最高價

NT$ 0,0008241
NT$ 0,0008241NT$ 0,0008241

NT$ 0,0008685
NT$ 0,0008685NT$ 0,0008685

NT$ 8,43356712642371968
NT$ 8,43356712642371968NT$ 8,43356712642371968

NT$ 0,0001261842432
NT$ 0,0001261842432NT$ 0,0001261842432

-2,45%

-2,62%

-1,45%

-1,45%

Gram（GRM）價格歷史 TWD

跟蹤 Gram 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0,000710376-2,62%
30天NT$ -0,0002651-24,30%
60天NT$ -0,0012551-60,32%
90天NT$ -0,0003041-26,92%
Gram 今日價格變化

今天，GRM 記錄了 NT$ -0,000710376 (-2,62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Gram 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,0002651 (-24,30%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Gram 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GRM 的變化為 NT$ -0,0012551 (-60,32%)，從而更廣泛地了解其表現。

Gram 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,0003041 (-26,92%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Gram（GRM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Gram 價格歷史頁面

Gram 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Gram 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Gram 的價格？

以下是一些影響 Gram (GRAM) 代幣價格的重要因素：

1. 市場情緒 - 整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
2. Telegram 的採用度 - 使用者數量的增長及平台發展進展
3. 監管動態 - 影響 Telegram 與 TON 區塊鏈的法律發展
4. 技術進展 - 網路升級、新功能推出以及合作夥伴關係
5. 交易量 - 交易所上的流動性水準
6. 與比特幣的相關性 - 其走勢往往跟隨主要加密貨幣的表現
7. 供應動態 - 代幣分發與質押機制

為什麼人們想知道 Gram 今天的價格？

人們希望了解今日的GRAM（GRAM）價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會、市場分析，以及把握買賣時機。即時價格資訊有助於交易者善用波動性、評估市場趨勢，並有效管理風險。

Gram 的價格預測

Gram（GRM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GRM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
Gram (GRM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Gram 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Gram 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Gram 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GRM 2026–2027 年價格的預測。

關於 Gram

GRAM，也被稱為Telegram Open Network (TON) Gram，是由流行的通訊應用程式Telegram開發的加密貨幣。GRAM的主要目的是在Telegram生態系統中作為一種實用代幣，促進支付並作為在TON平台上開發的應用程式的主要貨幣。它旨在與Telegram應用程式整合，並提供一種安全且高效的交易媒介。TON平台使用多區塊鏈架構和權益證明（PoS）共識機制，旨在為交易提供高擴展性和速度。然而，值得注意的是，該項目面臨監管問題，並已被Telegram正式停止，使得GRAM的未來變得不確定。

如何在台灣購買和投資 Gram

準備好開始使用 Gram 了嗎？在 MEXC 購買 GRM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Gram 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Gram (GRM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0,00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Gram 將立即存入您的錢包。
Gram (GRM) 購買教程

Gram 能做什麼？

擁有 Gram 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Gram (GRM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Gram (GRM)

Gram 是一種去中心化的加密貨幣，其分配是透過基於開放的網路區塊鏈（TON）的 PoW 機制進行。

Gram資源

要更深入地瞭解 Gram，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Gram網站
區塊查詢

類別 :

Proof of Work (PoW)Smart Contract PlatformTON Ecosystem

人們還問：關於Gram的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 01:49:20 (UTC+8)

Gram（GRM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Gram 的更多資訊

GRMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GRM。在 MEXC 上探索 GRMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Gram (GRM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Gram 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GRM/USDT
NT$0,0264
NT$0,0264NT$0,0264
-2,58%
64.58M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,42624
NT$2,42624NT$2,42624

+299,05%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,153056
NT$0,153056NT$0,153056

-3,80%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,44768
NT$0,44768NT$0,44768

-9,80%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10,7072
NT$10,7072NT$10,7072

+9,34%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8,96224
NT$8,96224NT$8,96224

-1,83%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,42624
NT$2,42624NT$2,42624

+299,05%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0,034400
NT$0,034400NT$0,034400

+79,16%

Cap

Cap

CAP

NT$2,19968
NT$2,19968NT$2,19968

+14,79%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,3909728
NT$0,3909728NT$0,3909728

+13,07%

Talus

Talus

US

NT$0,48608
NT$0,48608NT$0,48608

+7,65%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

GRM
GRM
TWD
TWD

1 GRM = 0,0264288 TWD