FirmaChain實時價格 (FCT2)
FirmaChain (FCT2) 今日實時價格為 NT$ 0.00628，過去 24 小時內變化了 2.93%。目前 FCT2 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00628 每 FCT2。
FirmaChain 目前市值在 NT$ 7.66M 排名第 #990，流通供應量為 1.22B FCT2。過去 24 小時內，FCT2 的交易價格在 NT$ 0.00622（低點）和 NT$ 0.00665（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,263.53898889755，而歷史最低價為 NT$ 0.199659294166298742。
短期表現方面，FCT2 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -6.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 9.87K。
No.990
FCT
FirmaChain 的目前市值為 NT$ 7.66M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 9.87K。FCT2 的流通量為 1.22B，總供應量是 1230828785.993583，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.73M。
+0.48%
-2.93%
-6.27%
-6.27%
跟蹤 FirmaChain 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0060564
|-2.93%
|30天
|NT$ -0.00163
|-20.61%
|60天
|NT$ -0.00217
|-25.69%
|90天
|NT$ -0.00594
|-48.61%
今天，FCT2 記錄了 NT$ -0.0060564 (-2.93%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00163 (-20.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FCT2 的變化為 NT$ -0.00217 (-25.69%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00594 (-48.61%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 FirmaChain（FCT2）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 FirmaChain 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 FirmaChain 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
在 2040 年，FirmaChain 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
FCT2是與Factom Protocol相關的數位資產，Factom Protocol是一個使用數據層技術來保護和驗證數位資產的去中心化、開源區塊鏈平台。FCT2的主要目的是在Factom生態系統中充當實用代幣，使用者可以通過它來訪問和互動該平台的各種服務，例如數據驗證和儲存。Factom Protocol運行在一個雙代幣系統上，FCT2就是其中一種代幣。它使用一種稱為Factom Federated servers的獨特共識機制，提供了去中心化和效率之間的平衡。該協議的設計目標是為企業提供一種可擴展且成本效益高的數據管理和完整性解決方案，無需擁有廣泛的區塊鏈知識。
準備好開始使用 FirmaChain 了嗎？在 MEXC 購買 FCT2 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FirmaChain 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FirmaChain (FCT2) 購買之旅。
擁有 FirmaChain 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 FirmaChain (FCT2) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
FIRMACHAIN 最初旨在將所有基於紙質的社會和法律活動轉移到區塊鏈上，以引入透明度並防止文件篡改和偽造。保持信任的基本價值，FIRMACHAIN 團隊現在將目光轉向成為一個綜合性的區塊鏈平台。我們的目標是為商業實體和 FIRMACHAIN 持有者提供有用的基於區塊鏈的服務，這些服務既有用又有趣，從而滿足團隊成為“Utilitainment”（公用事業+娛樂）平台的目標。
要更深入地瞭解 FirmaChain，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 FCT2。在 MEXC 上探索 FCT2USDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 FirmaChain 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。