FirmaChain 今日價格

FirmaChain (FCT2) 今日實時價格為 NT$ 0.00628，過去 24 小時內變化了 2.93%。目前 FCT2 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00628 每 FCT2。

FirmaChain 目前市值在 NT$ 7.66M 排名第 #990，流通供應量為 1.22B FCT2。過去 24 小時內，FCT2 的交易價格在 NT$ 0.00622（低點）和 NT$ 0.00665（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,263.53898889755，而歷史最低價為 NT$ 0.199659294166298742。

短期表現方面，FCT2 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -6.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 9.87K。

FirmaChain（FCT2）市場資訊

排名 No.990 市值 NT$ 7.66MNT$ 7.66M NT$ 7.66M 成交量（24H） NT$ 9.87KNT$ 9.87K NT$ 9.87K 完全稀釋市值 NT$ 7.73MNT$ 7.73M NT$ 7.73M 流通量 1.22B 1.22B 1.22B 總供應量 1,230,828,785.993583 1,230,828,785.993583 1,230,828,785.993583 所屬公鏈 FCT

FirmaChain 的目前市值為 NT$ 7.66M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 9.87K。FCT2 的流通量為 1.22B，總供應量是 1230828785.993583，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.73M。