波卡 (DOT) 今日技術分析 波卡 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 DOT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 波卡 分析的信息。 註 冊

波卡 (DOT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.766 -- -4.64% -10.35% -39.78%

波卡 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 波卡 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 6 中立 6 買入 14 移動平均線 : 買入 賣出 3 中立 1 買入 10 技術指標 : 中立 賣出 3 中立 5 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.7652 0.7652 R2 0.7652 0.7651 R1 0.7651 0.7651 PP 0.7651 0.7651 S1 0.765 0.765 S2 0.765 0.765 S3 0.7649 0.765

波卡 市場信號 目前淨掛單量 -0.71M $22.87 M $23.58 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 1.43M 3 日主動買入 $12.53 M 3 日主動賣出 $11.09 M 7 日主動買賣差額 1.90M 7 日主動買入 $59.49 M 7 日主動賣出 $57.58 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 波卡資金流向 淨流入 DOTUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.75 M 0.76 2026-08-13 -$0.06 M 0.77 2026-08-12 -$0.13 M 0.79 2026-08-11 -$0.55 M 0.78 2026-08-10 $0.04 M 0.80 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。