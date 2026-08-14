CMC 20 Index DTF 今日價格

CMC 20 Index DTF (CMC20) 今日實時價格為 NT$ 127.69，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 CMC20 兌 TWD 的匯率為 NT$ 127.69 每 CMC20。

CMC 20 Index DTF 目前市值在 NT$ 10.36M 排名第 #8066，流通供應量為 81.13K CMC20。過去 24 小時內，CMC20 的交易價格在 NT$ 127.69（低點）和 NT$ 129.14（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6,730.8167270754077791095，而歷史最低價為 NT$ 3,818.1201620461920179。

短期表現方面，CMC20 在過去一小時內波動了 -1.13%，過去7 天內波動了 -2.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 141.77。

CMC 20 Index DTF（CMC20）市場資訊

排名 No.8066 市值 NT$ 10.36MNT$ 10.36M NT$ 10.36M 成交量（24H） NT$ 141.77NT$ 141.77 NT$ 141.77 完全稀釋市值 NT$ 10.36MNT$ 10.36M NT$ 10.36M 流通量 81.13K 81.13K 81.13K 最大供應量 ---- -- 總供應量 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 所屬公鏈 BSC

CMC 20 Index DTF 的目前市值為 NT$ 10.36M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 141.77。CMC20 的流通量為 81.13K，總供應量是 81133.83153118，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10.36M。