Bana Protocol 今日價格

Bana Protocol (BANA) 今日實時價格為 NT$ 0.848，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 BANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.848 每 BANA。

Bana Protocol 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BANA。過去 24 小時內，BANA 的交易價格在 NT$ 0.848（低點）和 NT$ 0.8529（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，BANA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.24%。過去一天，總交易量達到 NT$ 39.32。

Bana Protocol（BANA）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 39.32NT$ 39.32 NT$ 39.32 完全稀釋市值 NT$ 848.00MNT$ 848.00M NT$ 848.00M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Bana Protocol 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 39.32。BANA 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 848.00M。