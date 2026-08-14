ProjectVex 今日價格

ProjectVex (VEXAI) 今日實時價格為 NT$ 0.002907，過去 24 小時內變化了 15.32%。目前 VEXAI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002907 每 VEXAI。

ProjectVex 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- VEXAI。過去 24 小時內，VEXAI 的交易價格在 NT$ 0.002516（低點）和 NT$ 0.004701（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，VEXAI 在過去一小時內波動了 -2.19%，過去7 天內波動了 -1.76%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.53K。

ProjectVex（VEXAI）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 62.53KNT$ 62.53K NT$ 62.53K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 ROBINHOOD

ProjectVex 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.53K。VEXAI 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。