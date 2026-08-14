Hoodrat 今日價格

Hoodrat (HOODRAT) 今日實時價格為 NT$ 0.002415，過去 24 小時內變化了 20.74%。目前 HOODRAT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002415 每 HOODRAT。

Hoodrat 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- HOODRAT。過去 24 小時內，HOODRAT 的交易價格在 NT$ 0.0023453（低點）和 NT$ 0.00434（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，HOODRAT 在過去一小時內波動了 -2.28%，過去7 天內波動了 +120.48%。過去一天，總交易量達到 NT$ 153.17K。

Hoodrat（HOODRAT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 153.17KNT$ 153.17K NT$ 153.17K 完全稀釋市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 ROBINHOOD

Hoodrat 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 153.17K。HOODRAT 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。