BTC

Bitcoin 比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，是點對點的基於 SHA-256 演算法的一種 P2P 形式的數字貨幣，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，到2140年之前達到固定發行總額2100萬。

幣種名稱比特幣

排名No.1

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.6335%

交易額/市值（24小時）232,801.90%

流通供應量19,869,887

最大供應量21,000,000

總供應量19,869,887

流通率0.9461%

發行日期2008-11-01 00:00:00

資產首次發行價格0.0025 USDT

歷史最高價111970.16811007993,2025-05-22

最低價0.04864654,2010-07-14

所屬公鏈BTC

簡介Bitcoin 比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，是點對點的基於 SHA-256 演算法的一種 P2P 形式的數字貨幣，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，到2140年之前達到固定發行總額2100萬。

所屬板塊

社媒

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