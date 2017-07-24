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比特幣現金 (BCH) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $201.5 -- -6.76% -12.70% -51.71%

比特幣現金 技術指標

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1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 14 中立 1 買入 11 移動平均線 : 賣出 賣出 11 中立 0 買入 3 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 1 買入 8 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 201.6033 201.5566 R2 201.5566 201.5299 R1 201.5333 201.5134 PP 201.4866 201.4866 S1 201.4633 201.4599 S2 201.4166 201.4434 S3 201.3933 201.4166

比特幣現金 市場信號 目前淨掛單量 -0.71M $15.93 M $16.63 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.40M 3 日主動買入 $3.97 M 3 日主動賣出 $3.57 M 7 日主動買賣差額 0.63M 7 日主動買入 $9.12 M 7 日主動賣出 $8.49 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 比特幣現金資金流向 淨流入 BCHUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$1.92 M 200.20 2026-08-13 -$0.53 M 208.60 2026-08-12 $0.07 M 213.70 2026-08-11 $0.47 M 211.50 2026-08-10 -$0.36 M 214.20 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。