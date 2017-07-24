比特幣現金 (BCH) 今日技術分析
比特幣現金 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BCH 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 比特幣現金 分析的信息。
比特幣現金 (BCH) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$201.5
|--
|-6.76%
|-12.70%
|-51.71%
比特幣現金 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 比特幣現金 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
中立
賣出 14
中立 1
買入 11
|移動平均線:
|賣出
|賣出 11
|中立 0
|買入 3
|技術指標:
|買入
|賣出 3
|中立 1
|買入 8
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
201.6033
201.5566
R2
201.5566
201.5299
R1
201.5333
201.5134
PP
201.4866
201.4866
S1
201.4633
201.4599
S2
201.4166
201.4434
S3
201.3933
201.4166
比特幣現金 市場信號
目前淨掛單量
-0.71M
$15.93 M
$16.63 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.40M
3 日主動買入
$3.97 M
3 日主動賣出
$3.57 M
7 日主動買賣差額
0.63M
7 日主動買入
$9.12 M
7 日主動賣出
$8.49 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
比特幣現金資金流向
淨流入BCHUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
|2026-08-14
|-$1.92 M
|200.20
|2026-08-13
|-$0.53 M
|208.60
|2026-08-12
|$0.07 M
|213.70
|2026-08-11
|$0.47 M
|211.50
|2026-08-10
|-$0.36 M
|214.20
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
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