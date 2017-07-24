BCH 是比特幣的一種硬分叉產生的幣，它修改了比特幣的代碼，支持大區塊，並且不包含 Segwit，BCH 的前世就是比特幣。為解決比特幣擴容問題，BCH 引入湧現機制來真正解決比特幣本身的共識問題、添加瘦區塊以加速同步等。(由於 BCH 分叉結束後產生了 BCHABC 和 BCHSV 兩條鏈，MyToken 與市場上多數交易所保持同步，將BCHABC 記為 BCH；另外 BCHSV 記為 BCHSV。)