Based 今日價格

Based (BASED) 今日實時價格為 NT$ 0.07313，過去 24 小時內變化了 1.99%。目前 BASED 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07313 每 BASED。

Based 目前市值在 NT$ 17.19M 排名第 #774，流通供應量為 235.00M BASED。過去 24 小時內，BASED 的交易價格在 NT$ 0.07277（低點）和 NT$ 0.07663（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10.036890954936394176，而歷史最低價為 NT$ 1.604909723210946556。

短期表現方面，BASED 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 -8.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 210.24K。

Based（BASED）市場資訊

排名 No.774 市值 NT$ 17.19MNT$ 17.19M NT$ 17.19M 成交量（24H） NT$ 210.24KNT$ 210.24K NT$ 210.24K 完全稀釋市值 NT$ 73.13MNT$ 73.13M NT$ 73.13M 流通量 235.00M 235.00M 235.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.50% 所屬公鏈 ETH

Based 的目前市值為 NT$ 17.19M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 210.24K。BASED 的流通量為 235.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 73.13M。