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Based 目前實時價格為 0.07313 TWD。BASED 市值為 17,185,550 TWD。追蹤台灣的 BASED 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Based 目前實時價格為 0.07313 TWD。BASED 市值為 17,185,550 TWD。追蹤台灣的 BASED 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Based實時價格 (BASED)

1 BASED 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.3372348
NT$2.3372348NT$2.3372348
-1.99%1D
TWD
Based (BASED) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:25:17 (UTC+8)

Based 今日價格

Based (BASED) 今日實時價格為 NT$ 0.07313，過去 24 小時內變化了 1.99%。目前 BASED 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07313 每 BASED。

Based 目前市值在 NT$ 17.19M 排名第 #774，流通供應量為 235.00M BASED。過去 24 小時內，BASED 的交易價格在 NT$ 0.07277（低點）和 NT$ 0.07663（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10.036890954936394176，而歷史最低價為 NT$ 1.604909723210946556

短期表現方面，BASED 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 -8.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 210.24K

Based（BASED）市場資訊

No.774

NT$ 17.19M
NT$ 17.19MNT$ 17.19M

NT$ 210.24K
NT$ 210.24KNT$ 210.24K

NT$ 73.13M
NT$ 73.13MNT$ 73.13M

235.00M
235.00M 235.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.50%

ETH

Based 的目前市值為 NT$ 17.19M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 210.24K。BASED 的流通量為 235.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 73.13M

Based 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.07277
NT$ 0.07277NT$ 0.07277
24H最低價
NT$ 0.07663
NT$ 0.07663NT$ 0.07663
24H最高價

NT$ 0.07277
NT$ 0.07277NT$ 0.07277

NT$ 0.07663
NT$ 0.07663NT$ 0.07663

NT$ 10.036890954936394176
NT$ 10.036890954936394176NT$ 10.036890954936394176

NT$ 1.604909723210946556
NT$ 1.604909723210946556NT$ 1.604909723210946556

-0.45%

-1.99%

-8.64%

-8.64%

Based（BASED）價格歷史 TWD

跟蹤 Based 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0474553-1.99%
30天NT$ -0.0136-15.69%
60天NT$ -0.01347-15.56%
90天NT$ -0.00318-4.17%
Based 今日價格變化

今天，BASED 記錄了 NT$ -0.0474553 (-1.99%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Based 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0136 (-15.69%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Based 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BASED 的變化為 NT$ -0.01347 (-15.56%)，從而更廣泛地了解其表現。

Based 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00318 (-4.17%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Based（BASED）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Based 價格歷史頁面

Based 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Based 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Based 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BASED 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

BASED_USDT在4小時周期現價0.07501運行於中枢0.07365上方。價格突破R1阻力位0.07442並測試R2區域0.07548。短期均線組呈現多頭排列，7日均線確認買入信號。EMA短週期維持上行態勢。MACD指標形成死叉結構，動能出現背離跡象。RSI處於中性區間，未顯示超買或超賣的極端狀態。KDJ與StochRSI數值需結合即時盤面驗證具體指向。布林帶開口狀態決定波動率擴張或收縮方向。近端關鍵支撐位於R1點位0.07442，距離現價約0.6%。下方強支撐參考中枢0.07365，距離現價約1.8%。上方直接阻力為R2價位0.07548，距離現價僅0.6%。更高層級阻力參考S2反向映射區域。多空雙方在0.07500整數關口附近展開爭奪。價格若無法有效站穩R2，存在回測中枢的需求。當前結構顯示高位震盪特徵，動能指標分化明顯。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Based 的價格預測

Based（BASED）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BASED 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Based (BASED) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Based 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Based 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Based 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BASED 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Based

準備好開始使用 Based 了嗎？在 MEXC 購買 BASED 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Based 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Based (BASED) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Based 將立即存入您的錢包。
Based (BASED) 購買教程

Based 能做什麼？

擁有 Based 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Based (BASED) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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什麼是Based (BASED)

Based 是一款建立於 Hyperliquid 上的金融超級應用，讓使用者可透過單一介面交易加密貨幣、股票與大宗商品，並可直接透過銀行帳戶或信用卡為帳戶入金，同時使用 Visa 白金卡在全球超過一億家商戶消費，於交易時即時完成轉換，無需額外出金流程。該平台支援網頁、iOS、Android 與桌面端，透過單一帳戶即可使用，並提供如精選 Launchpools（供早期專案參與）以及 AI 原生錢包（用於自動化交易與風險監控）等功能。

Based資源

要更深入地瞭解 Based，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Based網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase MemeBase Native

人們還問：關於Based的其他問題

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Based（BASED）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Based 的更多資訊

BASEDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BASED。在 MEXC 上探索 BASEDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Based (BASED) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Based 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BASED/USDT
NT$2.3372348
NT$2.3372348NT$2.3372348
-1.85%
2.84M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8719256
NT$2.8719256NT$2.8719256

+372.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17942344
NT$0.17942344NT$0.17942344

-4.89%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.46342
NT$0.46342NT$0.46342

-24.87%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.022308
NT$9.022308NT$9.022308

+21.36%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3908068
NT$9.3908068NT$9.3908068

+5.58%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.070248
NT$9.070248NT$9.070248

+145.14%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374833272
NT$0.374833272NT$0.374833272

+79.64%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.4918712
NT$34.4918712NT$34.4918712

+52.68%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9892756
NT$4.9892756NT$4.9892756

+27.61%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5862316
NT$3.5862316NT$3.5862316

+17.47%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

BASED
BASED
TWD
TWD

1 BASED = 2.3372348 TWD