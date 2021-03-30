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Axie Infinity 目前實時價格為 0.8677 TWD。AXS 市值為 150,446,012.653666214831 TWD。追蹤台灣的 AXS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Axie Infinity 目前實時價格為 0.8677 TWD。AXS 市值為 150,446,012.653666214831 TWD。追蹤台灣的 AXS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Axie Infinity 圖標

Axie Infinity實時價格 (AXS)

1 AXS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$27.754064
NT$27.754064NT$27.754064
-0.24%1D
TWD
Axie Infinity (AXS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:23:30 (UTC+8)

Axie Infinity 今日價格

Axie Infinity (AXS) 今日實時價格為 NT$ 0.8677，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 AXS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.8677 每 AXS。

Axie Infinity 目前市值在 NT$ 150.45M 排名第 #139，流通供應量為 173.38M AXS。過去 24 小時內，AXS 的交易價格在 NT$ 0.8526（低點）和 NT$ 0.8789（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,285.1957948005882921456，而歷史最低價為 NT$ 3.9448656264

短期表現方面，AXS 在過去一小時內波動了 +1.15%，過去7 天內波動了 -3.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.11K

Axie Infinity（AXS）市場資訊

No.139

NT$ 150.45M
NT$ 150.45MNT$ 150.45M

NT$ 69.11K
NT$ 69.11KNT$ 69.11K

NT$ 234.28M
NT$ 234.28MNT$ 234.28M

173.38M
173.38M 173.38M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Axie Infinity 的目前市值為 NT$ 150.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.11K。AXS 的流通量為 173.38M，總供應量是 270000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 234.28M

Axie Infinity 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.8526
NT$ 0.8526NT$ 0.8526
24H最低價
NT$ 0.8789
NT$ 0.8789NT$ 0.8789
24H最高價

NT$ 0.8526
NT$ 0.8526NT$ 0.8526

NT$ 0.8789
NT$ 0.8789NT$ 0.8789

NT$ 5,285.1957948005882921456
NT$ 5,285.1957948005882921456NT$ 5,285.1957948005882921456

NT$ 3.9448656264
NT$ 3.9448656264NT$ 3.9448656264

+1.15%

-0.24%

-3.50%

-3.50%

Axie Infinity（AXS）價格歷史 TWD

跟蹤 Axie Infinity 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.06677-0.24%
30天NT$ -0.1275-12.82%
60天NT$ -0.1471-14.50%
90天NT$ -0.3103-26.35%
Axie Infinity 今日價格變化

今天，AXS 記錄了 NT$ -0.06677 (-0.24%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Axie Infinity 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.1275 (-12.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Axie Infinity 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AXS 的變化為 NT$ -0.1471 (-14.50%)，從而更廣泛地了解其表現。

Axie Infinity 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.3103 (-26.35%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Axie Infinity（AXS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Axie Infinity 價格歷史頁面

Axie Infinity 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Axie Infinity 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Axie Infinity 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AXS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

AXS_USDT在4小時周期運行於0.8615位置。價格處於S1樞紐0.8593與中枢0.8661之間，市場結構呈現區間震蕩特徵。多空雙方在中央軸下方形成短暫平衡。短期均線組發出買入信號，而長期均線組則維持中立狀態。MACD指標呈現死叉形態，動能分布出現快慢指標分層現象。RSI指標位於中性區域，波動率未見明顯擴張或收縮跡象。買盤動能集中於短期時間框架，賣壓則通過MACD死叉得以體現。近端支撐位位於0.8593，距離現價0.0022；近端阻力位位於0.8661，距離現價0.0046。遠端參考支撐位位於0.8529，遠端參考阻力位位於0.8725。價格需突破中央軸才能改變當前結構屬性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Axie Infinity 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 AXS 的價格：

1. 遊戲熱度——玩家採用率與每日活躍用戶數直接影響代幣需求。
2. 代幣實用性——AXS 用於治理、質押獎勵以及 Axie 的繁殖。
3. NFT 市場趨勢——Axie NFT 的銷售情況會影響生態系統的價值。
4. 遊戲更新——新功能、新賽季及改進措施能持續提升玩家興趣。
5. 加密貨幣市場情緒——整體市場環境會對所有代幣產生影響。
6. 競爭態勢——其他邊玩邊賺類遊戲會影響市場佔有率。
7. 監管動向——遊戲與加密貨幣相關的法規會影響投資者信心。
8. 質押獎勵——更高的收益率會增加持有 AXS 的誘因。
9. 合作夥伴公告——各項合作案將進一步提升其採用潛力。
10. 經濟因素——遊戲內貨幣 SLP 的通膨狀況會影響生態系統的平衡。

為什麼人們想知道 Axie Infinity 今天的價格？

人們希望了解今日的 AXS 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策與投資組合管理，因為 AXS 是一種波動性較大的遊戲代幣。玩家需要即時價格來計算從 Axie Infinity 遊戲中獲得的收益。投資人則會關注價格走勢，以把握買入或賣出的機會。

Axie Infinity 的價格預測

Axie Infinity（AXS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AXS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Axie Infinity (AXS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Axie Infinity 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Axie Infinity 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Axie Infinity 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AXS 2026–2027 年價格的預測。

關於 Axie Infinity

Axie Infinity Shards (AXS) 是與 Axie Infinity 平台相關的數位加密貨幣代幣，該平台是一個基於區塊鏈的交易和戰鬥遊戲，允許玩家收集、繁殖、飼養、戰鬥和交易被稱為 Axies 的基於代幣的生物。AXS 在 Axie Infinity 生態系統中擔任多種角色，包括治理，其中 AXS 持有者可以對遊戲宇宙的關鍵決策和方向進行投票。此外，它被用作遊戲內的交易和互動資源。該代幣在以太坊網路上運行，遵循 ERC-20 標準。AXS 的發行模型被設計為通縮的，其中一部分用於交易的 AXS 會被銷毀，隨著時間的推移減少總供應量。

如何在台灣購買和投資 Axie Infinity

準備好開始使用 Axie Infinity 了嗎？在 MEXC 購買 AXS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Axie Infinity 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Axie Infinity (AXS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Axie Infinity 將立即存入您的錢包。
Axie Infinity (AXS) 購買教程

Axie Infinity 能做什麼？

擁有 Axie Infinity 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Axie Infinity (AXS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

白皮書

Axie Infinity資源

要更深入地瞭解 Axie Infinity，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Axie Infinity網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesAxie Infinity EcosystemBinance Launchpad

人們還問：關於Axie Infinity的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:23:30 (UTC+8)

Axie Infinity（AXS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Axie Infinity 的更多資訊

AXSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AXS。在 MEXC 上探索 AXSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Axie Infinity (AXS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Axie Infinity 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AXS/USDT
NT$27.706124
NT$27.706124NT$27.706124
-0.33%
80.36K (USDT)
AXS/USDC
NT$27.718908
NT$27.718908NT$27.718908
-0.16%
63.90K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8447596
NT$2.8447596NT$2.8447596

+368.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17935952
NT$0.17935952NT$0.17935952

-4.92%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4685336
NT$0.4685336NT$0.4685336

-24.04%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.999936
NT$8.999936NT$8.999936

+21.06%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3556508
NT$9.3556508NT$9.3556508

+5.18%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.1530244
NT$9.1530244NT$9.1530244

+147.37%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.376172396
NT$0.376172396NT$0.376172396

+80.28%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.7862228
NT$34.7862228NT$34.7862228

+53.98%

Heima

Heima

HEI

NT$4.8432184
NT$4.8432184NT$4.8432184

+23.87%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5916648
NT$3.5916648NT$3.5916648

+17.65%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

AXS
AXS
TWD
TWD

1 AXS = 27.731692 TWD