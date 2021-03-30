Axie Infinity (AXS) 實時價格圖表
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2026-08-14 21:23:30 (UTC+8) Axie Infinity 今日價格
Axie Infinity (AXS) 今日實時價格為
NT$ 0.8677，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 AXS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.8677 每 AXS。
Axie Infinity 目前市值在
NT$ 150.45M 排名第 #139，流通供應量為 173.38M AXS。過去 24 小時內，AXS 的交易價格在 NT$ 0.8526（低點）和 NT$ 0.8789（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,285.1957948005882921456，而歷史最低價為 NT$ 3.9448656264。
短期表現方面，AXS 在過去一小時內波動了
+1.15%，過去7 天內波動了 -3.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.11K。 Axie Infinity（AXS）市場資訊 市值 NT$ 150.45M NT$ 150.45M NT$ 150.45M 成交量（24H） NT$ 69.11K NT$ 69.11K NT$ 69.11K 完全稀釋市值 NT$ 234.28M NT$ 234.28M NT$ 234.28M 總供應量 270,000,000 270,000,000 270,000,000
Axie Infinity 的目前市值為
NT$ 150.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.11K。AXS 的流通量為 173.38M，總供應量是 270000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 234.28M。 購買Axie Infinity Axie Infinity 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.8526 NT$ 0.8526 NT$ 0.8526
24H最低價
NT$ 0.8789 NT$ 0.8789 NT$ 0.8789
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.8526 NT$ 0.8526 NT$ 0.8526 24H最高價 NT$ 0.8789 NT$ 0.8789 NT$ 0.8789 歷史最高 NT$ 5,285.1957948005882921456 NT$ 5,285.1957948005882921456 NT$ 5,285.1957948005882921456 最低價 NT$ 3.9448656264 NT$ 3.9448656264 NT$ 3.9448656264 Axie Infinity（AXS）價格歷史 TWD
跟蹤 Axie Infinity 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.06677 -0.24% 30天 NT$ -0.1275 -12.82% 60天 NT$ -0.1471 -14.50% 90天 NT$ -0.3103 -26.35% Axie Infinity 今日價格變化
今天，AXS 記錄了
NT$ -0.06677 (-0.24%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Axie Infinity 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.1275 (-12.82%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Axie Infinity 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，AXS 的變化為
NT$ -0.1471 (-14.50%)，從而更廣泛地了解其表現。 Axie Infinity 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.3103 (-26.35%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Axie Infinity 價格歷史頁面
目前 AXS 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 S1 ≤ 現價＜中樞 位於 S1‑中樞間 剛離開中樞，偏中下位置。 StochRSI 20‑80 中性區 正常節奏，無極端信號。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
AXS_USDT在4小時周期運行於0.8615位置。價格處於S1樞紐0.8593與中枢0.8661之間，市場結構呈現區間震蕩特徵。多空雙方在中央軸下方形成短暫平衡。短期均線組發出買入信號，而長期均線組則維持中立狀態。MACD指標呈現死叉形態，動能分布出現快慢指標分層現象。RSI指標位於中性區域，波動率未見明顯擴張或收縮跡象。買盤動能集中於短期時間框架，賣壓則通過MACD死叉得以體現。近端支撐位位於0.8593，距離現價0.0022；近端阻力位位於0.8661，距離現價0.0046。遠端參考支撐位位於0.8529，遠端參考阻力位位於0.8725。價格需突破中央軸才能改變當前結構屬性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Axie Infinity 的價格？
以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：
幾項關鍵因素會影響 AXS 的價格： 1. 遊戲熱度——玩家採用率與每日活躍用戶數直接影響代幣需求。 2. 代幣實用性——AXS 用於治理、質押獎勵以及 Axie 的繁殖。 3. NFT 市場趨勢——Axie NFT 的銷售情況會影響生態系統的價值。 4. 遊戲更新——新功能、新賽季及改進措施能持續提升玩家興趣。 5. 加密貨幣市場情緒——整體市場環境會對所有代幣產生影響。 6. 競爭態勢——其他邊玩邊賺類遊戲會影響市場佔有率。 7. 監管動向——遊戲與加密貨幣相關的法規會影響投資者信心。 8. 質押獎勵——更高的收益率會增加持有 AXS 的誘因。 9. 合作夥伴公告——各項合作案將進一步提升其採用潛力。 10. 經濟因素——遊戲內貨幣 SLP 的通膨狀況會影響生態系統的平衡。 為什麼人們想知道 Axie Infinity 今天的價格？
人們希望了解今日的 AXS 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策與投資組合管理，因為 AXS 是一種波動性較大的遊戲代幣。玩家需要即時價格來計算從 Axie Infinity 遊戲中獲得的收益。投資人則會關注價格走勢，以把握買入或賣出的機會。
Axie Infinity 的價格預測 Axie Infinity（AXS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AXS 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Axie Infinity (AXS) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Axie Infinity 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Axie Infinity
Axie Infinity Shards (AXS) 是與 Axie Infinity 平台相關的數位加密貨幣代幣，該平台是一個基於區塊鏈的交易和戰鬥遊戲，允許玩家收集、繁殖、飼養、戰鬥和交易被稱為 Axies 的基於代幣的生物。AXS 在 Axie Infinity 生態系統中擔任多種角色，包括治理，其中 AXS 持有者可以對遊戲宇宙的關鍵決策和方向進行投票。此外，它被用作遊戲內的交易和互動資源。該代幣在以太坊網路上運行，遵循 ERC-20 標準。AXS 的發行模型被設計為通縮的，其中一部分用於交易的 AXS 會被銷毀，隨著時間的推移減少總供應量。
如何在台灣購買和投資 Axie Infinity
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如何購買 Axie Infinity 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Axie Infinity (AXS) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Axie Infinity 將立即存入您的錢包。
Axie Infinity 能做什麼？
擁有 Axie Infinity 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Axie Infinity (AXS)
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
白皮書
該生態系統使用兩種主要加密貨幣：AXS（Axie Infinity Shards）與 SLP（Smooth Love Potion）。AXS 是治理代幣，讓持有者能就遊戲決策進行投票，並透過質押獲得獎勵。SLP 則透過遊戲玩法取得，且為繁殖新 Axie 所必需，支撐著「邊玩邊賺（play-to-earn）」經濟模型。AXS 總供應量固定為 2.7 億枚，分配用途包括遊戲獎勵、質押及開發等多個面向。繁殖新 Axie 需同時消耗 AXS 與 SLP，此設計旨在平衡經濟並調控整體 Axie 數量。遊戲透過市集交易手續費與繁殖費用獲取營收，這些資金匯入「社群金庫（Community Treasury）」，未來將由玩家社群透過治理投票共同管理。為確保長期可持續性，經濟模型會定期調整，例如更新代幣發行速率，並採用代幣銷毀（token burning）機制。
Axie Infinity 由總部位於越南的 Sky Mavis 公司打造，該公司在全球擁有逾 100 名專職員工。創始團隊涵蓋遊戲開發、區塊鏈技術與社群營運等多元領域的專業經驗。核心領導團隊包括執行長 Trung Nguyen、營運長 Aleksander Larsen、美術總監 Tu Doan、技術長 Andy Ho，以及成長負責人 Jeffrey Zirlin。Sky Mavis 已獲得多家知名風險投資機構支持，其中包括一輪高達 1.52 億美元的融資。在 2022 年遭遇安全性事件後，公司進一步擴編，增聘多名區塊鏈安全專家。該組織具備全球佈局，團隊成員遍及多個國家，並透過更新公告、活動及社群媒體（如 Twitter、Discord）與玩家保持緊密連結。整體而言，該團隊以持續推出改進措施、靈活因應市場變化而廣受認可。
Axie Infinity 利用區塊鏈技術，透過 NFT（非同質化代幣）賦予玩家可驗證的遊戲內資產所有權。每隻 Axie 都是獨一無二的數位生物，其獨特屬性永久儲存於鏈上，確保真正擁有權歸玩家所有——而非遊戲公司。遊戲玩法包含一套先進的戰鬥系統，角色能力由 Axie 的身體部位決定，為戰鬥決策增添策略深度。繁殖系統則允許玩家將 Axie 相互配對，創造出繼承雙親特徵的新 Axie，模擬現實世界中的基因遺傳。Axie Infinity 運行於 Ronin 區塊鏈網路——這是一條專為本遊戲打造的自訂鏈，旨在提供比傳統網路更快、交易成本更低的體驗。玩家亦可在遊戲數位世界「盧納西亞（Lunacia）」中購買並開發虛擬土地，於其上建造建築物、創造全新體驗。整體基礎設施整合了精密的安全機制與持續更新，以提升效能與使用者體驗；近期升級包括「起源（Origins）」戰鬥系統、畫質優化，以及擴充的遊戲功能，目標是讓新玩家更容易上手。
Axie Infinity 是一個數位寵物宇宙，將區塊鏈技術與遊戲玩法相結合，聚焦於收集、培育和對戰名為 Axie 的生物。玩家對遊戲內資產擁有真正的所有權，因為這些資產是以 NFT 形式發行；玩家也能透過遊戲玩法及更廣泛參與生態系來賺取加密貨幣獎勵。此體驗包含寶可夢風格的對戰、講究策略的培育機制，以及一個讓玩家交易資產並追求獎勵的虛擬經濟體系。自推出以來，它已成長為全球規模最大的區塊鏈遊戲之一，吸引數百萬活躍玩家，並維持著蓬勃的市場。該專案持續透過更新來演進：引入新功能、優化遊戲機制，並強化為長期永續性而打造的經濟系統。
路線圖旨在推動 Axie Infinity 成為一個完全由社群擁有的遊戲平台。近期里程碑包括成功推出「起源（Origins）」作為全新戰鬥系統，以及導入土地玩法功能。團隊持續優化核心機制、擴展電競計畫，並打造更具吸引力的玩家體驗。即將推出的規劃包含：Axie 部件升級、周邊商品商店上線，以及進一步拓展遊戲宇宙。更宏大的目標是建立一個數位國家，讓玩家能深度參與遊戲玩法與治理。在汲取早期挑戰經驗後，安全性提升與可擴展性解決方案仍是核心重點。此外，路線圖亦強調永續經濟模型、透過持續更新與新功能加強玩家參與度，以及長期目標——全面去中心化與自給自足的虛擬經濟體系。
Axie Infinity資源
要更深入地瞭解 Axie Infinity，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Axie Infinity的其他問題
如果 Axie Infinity 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Axie Infinity 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Axie Infinity 今日價格為 NT$ 27.731692。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Axie Infinity 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 AXS 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Axie Infinity 的交易量為 --。
AXS 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Axie Infinity 價格，請造訪 AXS 價格頁面了解更多資訊。
AXS 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,668.83
-1.18%
ETH
1,868.55
-0.62%
GOLD(XAUT)
4,363.52
+0.31%
USDC
1.001
+0.01%
SOL
75.35
-0.39%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 AXS/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Axie Infinity 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Axie Infinity 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Axie Infinity (AXS) 的價格預測，了解更深入的分析。
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AXSUSDT（合約交易）
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NT$27.706124 NT$27.706124 NT$27.706124 -0.33% 80.36K (USDT) NT$27.718908 NT$27.718908 NT$27.718908 -0.16% 63.90K (USDT) 免責聲明
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