Axie Infinity 今日價格

Axie Infinity (AXS) 今日實時價格為 NT$ 0.8677，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 AXS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.8677 每 AXS。

Axie Infinity 目前市值在 NT$ 150.45M 排名第 #139，流通供應量為 173.38M AXS。過去 24 小時內，AXS 的交易價格在 NT$ 0.8526（低點）和 NT$ 0.8789（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5,285.1957948005882921456，而歷史最低價為 NT$ 3.9448656264。

短期表現方面，AXS 在過去一小時內波動了 +1.15%，過去7 天內波動了 -3.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.11K。

Axie Infinity（AXS）市場資訊

排名 No.139 市值 NT$ 150.45MNT$ 150.45M NT$ 150.45M 成交量（24H） NT$ 69.11KNT$ 69.11K NT$ 69.11K 完全稀釋市值 NT$ 234.28MNT$ 234.28M NT$ 234.28M 流通量 173.38M 173.38M 173.38M 總供應量 270,000,000 270,000,000 270,000,000 市場佔有率 0.01% 發行日期 2021-03-30 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Axie Infinity 的目前市值為 NT$ 150.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.11K。AXS 的流通量為 173.38M，總供應量是 270000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 234.28M。