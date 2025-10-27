Xian（XIAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00680127 $ 0.00680127 $ 0.00680127 24H最低价 $ 0.00703038 $ 0.00703038 $ 0.00703038 24H最高价 24H最低价 $ 0.00680127$ 0.00680127 $ 0.00680127 24H最高价 $ 0.00703038$ 0.00703038 $ 0.00703038 历史最高 $ 0.01054213$ 0.01054213 $ 0.01054213 最低价 $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +2.26% 漲跌幅（7D） -2.93% 漲跌幅（7D） -2.93%

Xian（XIAN）当前实时价格为 $0.00700864。过去 24 小时内，XIAN 的交易价格在 $ 0.00680127 至 $ 0.00703038 之间波动，市场活跃度显著。XIAN 的历史最高价为 $ 0.01054213，历史最低价为 $ 0.00287465。

从短期表现来看，XIAN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.26%，过去 7 天内累计变动为 -2.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Xian（XIAN）市场信息

市值 $ 121.09K$ 121.09K $ 121.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 777.79K$ 777.79K $ 777.79K 流通量 17.30M 17.30M 17.30M 总供应量 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Xian 的当前市值为 $ 121.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XIAN 的流通量为 17.30M，总供应量是 111109835.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 777.79K。