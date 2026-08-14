xExchange 今日价格

xExchange (MEX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.97%。当前 MEX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEX。

xExchange 目前市值在 $ 979,226 排名第 #-，流通供应量为 4.08T MEX。过去 24 小时内，MEX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00100138，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEX 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -1.88%。过去一天，总交易量达到 --。

xExchange（MEX）市场信息

市值 $ 979.23K$ 979.23K $ 979.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 979.23K$ 979.23K $ 979.23K 流通量 4.08T 4.08T 4.08T 总供应量 4,075,069,798,230.0 4,075,069,798,230.0 4,075,069,798,230.0

xExchange 的当前市值为 $ 979.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEX 的流通量为 4.08T，总供应量是 4075069798230.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 979.23K。