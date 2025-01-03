Wizardia 价格 (WZRD)

USD

Wizardia (WZRD) 实时价格图表

$0.0015244
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-1.30%(1D)

今天 Wizardia (WZRD) 的价格

今天 Wizardia (WZRD) 的实时价格为 0.0015244 USD。目前其市值为 $ 160.18K USD。WZRD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wizardia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 34.99K USD
- Wizardia 当天价格变化为 -1.37%
- 其循环供应量为 105.13M USD

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Wizardia (WZRD) 价格表现 USD

今天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006132275
在过去60天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002718012
在过去90天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000001698601609278

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.37%
30天$ -0.0006132275-40.22%
60天$ -0.0002718012-17.83%
90天$ +0.000001698601609278+0.11%

Wizardia (WZRD) 价格分析

Wizardia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0015082
$ 0.0015082$ 0.0015082

$ 0.00156634
$ 0.00156634$ 0.00156634

$ 0.520856
$ 0.520856$ 0.520856

+0.08%

-1.37%

+3.06%

Wizardia (WZRD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 160.18K
$ 160.18K$ 160.18K

$ 34.99K
$ 34.99K$ 34.99K

105.13M
105.13M 105.13M

什么是Wizardia (WZRD)

Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.

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Wizardia (WZRD) 资源

官网

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WZRD 兑换为当地货币

1 WZRD 兑换 AUD
A$0.002454284
1 WZRD 兑换 GBP
0.00121952
1 WZRD 兑换 EUR
0.001478668
1 WZRD 兑换 USD
$0.0015244
1 WZRD 兑换 MYR
RM0.006814068
1 WZRD 兑换 TRY
0.053857052
1 WZRD 兑换 JPY
¥0.23994056
1 WZRD 兑换 RUB
0.169223644
1 WZRD 兑换 INR
0.130763032
1 WZRD 兑换 IDR
Rp24.587093332
1 WZRD 兑换 PHP
0.0884152
1 WZRD 兑换 EGP
￡E.0.077378544
1 WZRD 兑换 BRL
R$0.00937506
1 WZRD 兑换 CAD
C$0.002195136
1 WZRD 兑换 BDT
0.1821658
1 WZRD 兑换 NGN
2.356097396
1 WZRD 兑换 UAH
0.064192484
1 WZRD 兑换 VES
Bs0.0777444
1 WZRD 兑换 PKR
Rs0.42485028
1 WZRD 兑换 KZT
0.800203292
1 WZRD 兑换 THB
฿0.052378384
1 WZRD 兑换 TWD
NT$0.050168004
1 WZRD 兑换 CHF
Fr0.001387204
1 WZRD 兑换 HKD
HK$0.011844588
1 WZRD 兑换 MAD
.د.م0.015411684