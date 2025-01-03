Wizardia 价格 (WZRD)
今天 Wizardia (WZRD) 的实时价格为 0.0015244 USD。目前其市值为 $ 160.18K USD。WZRD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wizardia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 34.99K USD
- Wizardia 当天价格变化为 -1.37%
- 其循环供应量为 105.13M USD
在获取 MEXC 上从 WZRD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WZRD 价格信息的首选平台。
今天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006132275。
在过去60天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002718012。
在过去90天内，Wizardia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000001698601609278。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.37%
|30天
|$ -0.0006132275
|-40.22%
|60天
|$ -0.0002718012
|-17.83%
|90天
|$ +0.000001698601609278
|+0.11%
Wizardia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
-1.37%
+3.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 WZRD 兑换 AUD
A$0.002454284
|1 WZRD 兑换 GBP
￡0.00121952
|1 WZRD 兑换 EUR
€0.001478668
|1 WZRD 兑换 USD
$0.0015244
|1 WZRD 兑换 MYR
RM0.006814068
|1 WZRD 兑换 TRY
₺0.053857052
|1 WZRD 兑换 JPY
¥0.23994056
|1 WZRD 兑换 RUB
₽0.169223644
|1 WZRD 兑换 INR
₹0.130763032
|1 WZRD 兑换 IDR
Rp24.587093332
|1 WZRD 兑换 PHP
₱0.0884152
|1 WZRD 兑换 EGP
￡E.0.077378544
|1 WZRD 兑换 BRL
R$0.00937506
|1 WZRD 兑换 CAD
C$0.002195136
|1 WZRD 兑换 BDT
৳0.1821658
|1 WZRD 兑换 NGN
₦2.356097396
|1 WZRD 兑换 UAH
₴0.064192484
|1 WZRD 兑换 VES
Bs0.0777444
|1 WZRD 兑换 PKR
Rs0.42485028
|1 WZRD 兑换 KZT
₸0.800203292
|1 WZRD 兑换 THB
฿0.052378384
|1 WZRD 兑换 TWD
NT$0.050168004
|1 WZRD 兑换 CHF
Fr0.001387204
|1 WZRD 兑换 HKD
HK$0.011844588
|1 WZRD 兑换 MAD
.د.م0.015411684