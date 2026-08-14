Warplet 今日价格

Warplet (WARP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.11%。当前 WARP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WARP。

Warplet 目前市值在 $ 59,000 排名第 #-，流通供应量为 86.49B WARP。过去 24 小时内，WARP 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WARP 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -15.61%。过去一天，总交易量达到 --。

Warplet（WARP）市场信息

市值 $ 59.00K$ 59.00K $ 59.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 68.22K$ 68.22K $ 68.22K 流通量 86.49B 86.49B 86.49B 总供应量 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919

Warplet 的当前市值为 $ 59.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WARP 的流通量为 86.49B，总供应量是 86488472238.74919，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.22K。