USDFC 价格 (USDFC)

USD

USDFC (USDFC) 实时价格图表

$0.996574
$0.996574$0.996574
-2.80%(1D)

今天 USDFC (USDFC) 的价格

今天 USDFC (USDFC) 的实时价格为 0.996571 USD。目前其市值为 $ 172.46K USD。USDFC 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDFC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- USDFC 当天价格变化为 -2.86%
- 其循环供应量为 173.06K USD

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USDFC (USDFC) 价格表现 USD

今天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0293432720725724
在过去30天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0293432720725724-2.86%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

USDFC (USDFC) 价格分析

USDFC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.985398
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$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

-0.82%

-2.86%

-0.07%

USDFC (USDFC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 172.46K
$ 172.46K$ 172.46K

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173.06K
173.06K 173.06K

什么是USDFC (USDFC)

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

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USDFC (USDFC) 资源

白皮书
官网

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USDFC 兑换为当地货币

1 USDFC 兑换 VND
25,553.077011
1 USDFC 兑换 AUD
A$1.58454789
1 USDFC 兑换 GBP
0.75739396
1 USDFC 兑换 EUR
0.87698248
1 USDFC 兑换 USD
$0.996571
1 USDFC 兑换 MYR
RM4.40484382
1 USDFC 兑换 TRY
37.92949226
1 USDFC 兑换 JPY
¥143.01790421
1 USDFC 兑换 RUB
82.89477578
1 USDFC 兑换 INR
85.66524316
1 USDFC 兑换 IDR
Rp16,609.51002286
1 USDFC 兑换 KRW
1,415.57927695
1 USDFC 兑换 PHP
56.98392978
1 USDFC 兑换 EGP
￡E.51.10416088
1 USDFC 兑换 BRL
R$5.83990606
1 USDFC 兑换 CAD
C$1.37526798
1 USDFC 兑换 BDT
120.83423375
1 USDFC 兑换 NGN
1,584.36850722
1 USDFC 兑换 UAH
41.16834801
1 USDFC 兑换 VES
Bs70.756541
1 USDFC 兑换 PKR
Rs278.83060009
1 USDFC 兑换 KZT
513.95159612
1 USDFC 兑换 THB
฿33.35523137
1 USDFC 兑换 TWD
NT$32.25900327
1 USDFC 兑换 AED
د.إ3.65741557
1 USDFC 兑换 CHF
Fr0.80722251
1 USDFC 兑换 HKD
HK$7.72342525
1 USDFC 兑换 MAD
.د.م9.24817888
1 USDFC 兑换 MXN
$20.2303913