USDFC 价格 (USDFC)
今天 USDFC (USDFC) 的实时价格为 0.996571 USD。目前其市值为 $ 172.46K USD。USDFC 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDFC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- USDFC 当天价格变化为 -2.86%
- 其循环供应量为 173.06K USD
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今天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0293432720725724。
在过去30天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，USDFC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0293432720725724
|-2.86%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
USDFC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.82%
-2.86%
-0.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.
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|1 USDFC 兑换 VND
₫25,553.077011
|1 USDFC 兑换 AUD
A$1.58454789
|1 USDFC 兑换 GBP
￡0.75739396
|1 USDFC 兑换 EUR
€0.87698248
|1 USDFC 兑换 USD
$0.996571
|1 USDFC 兑换 MYR
RM4.40484382
|1 USDFC 兑换 TRY
₺37.92949226
|1 USDFC 兑换 JPY
¥143.01790421
|1 USDFC 兑换 RUB
₽82.89477578
|1 USDFC 兑换 INR
₹85.66524316
|1 USDFC 兑换 IDR
Rp16,609.51002286
|1 USDFC 兑换 KRW
₩1,415.57927695
|1 USDFC 兑换 PHP
₱56.98392978
|1 USDFC 兑换 EGP
￡E.51.10416088
|1 USDFC 兑换 BRL
R$5.83990606
|1 USDFC 兑换 CAD
C$1.37526798
|1 USDFC 兑换 BDT
৳120.83423375
|1 USDFC 兑换 NGN
₦1,584.36850722
|1 USDFC 兑换 UAH
₴41.16834801
|1 USDFC 兑换 VES
Bs70.756541
|1 USDFC 兑换 PKR
Rs278.83060009
|1 USDFC 兑换 KZT
₸513.95159612
|1 USDFC 兑换 THB
฿33.35523137
|1 USDFC 兑换 TWD
NT$32.25900327
|1 USDFC 兑换 AED
د.إ3.65741557
|1 USDFC 兑换 CHF
Fr0.80722251
|1 USDFC 兑换 HKD
HK$7.72342525
|1 USDFC 兑换 MAD
.د.م9.24817888
|1 USDFC 兑换 MXN
$20.2303913