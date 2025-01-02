Unique Network 图标

Unique Network 价格 (UNQ)

USD

Unique Network (UNQ) 实时价格图表

$0.0062856
$0.0062856$0.0062856
+9.00%(1D)

今天 Unique Network (UNQ) 的价格

今天 Unique Network (UNQ) 的实时价格为 0.00628922 USD。目前其市值为 $ 1.74M USD。UNQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unique Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.23K USD
- Unique Network 当天价格变化为 +9.08%
- 其循环供应量为 276.97M USD

在获取 MEXC 上从 UNQ兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 UNQ 价格信息的首选平台。

Unique Network (UNQ) 价格表现 USD

今天内，Unique Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00052349
在过去30天内，Unique Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005116513
在过去60天内，Unique Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024278294
在过去90天内，Unique Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003263848735752778

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00052349+9.08%
30天$ +0.0005116513+8.14%
60天$ +0.0024278294+38.60%
90天$ +0.003263848735752778+107.88%

Unique Network (UNQ) 价格分析

Unique Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00554403
$ 0.00554403$ 0.00554403

$ 0.00630551
$ 0.00630551$ 0.00630551

$ 0.01608143
$ 0.01608143$ 0.01608143

-0.21%

+9.08%

-17.77%

Unique Network (UNQ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 1.23K
$ 1.23K$ 1.23K

276.97M
276.97M 276.97M

什么是Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Unique Network (UNQ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Unique Network (UNQ) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UNQ 兑换为当地货币

1 UNQ 兑换 AUD
A$0.010062752
1 UNQ 兑换 GBP
0.005031376
1 UNQ 兑换 EUR
0.0060376512
1 UNQ 兑换 USD
$0.00628922
1 UNQ 兑换 MYR
RM0.0281128134
1 UNQ 兑换 TRY
0.2220723582
1 UNQ 兑换 JPY
¥0.9858981272
1 UNQ 兑换 RUB
0.70124803
1 UNQ 兑换 INR
0.5393635072
1 UNQ 兑换 IDR
Rp101.4390180566
1 UNQ 兑换 PHP
0.3640829458
1 UNQ 兑换 EGP
￡E.0.3193036994
1 UNQ 兑换 BRL
R$0.038993164
1 UNQ 兑换 CAD
C$0.0090564768
1 UNQ 兑换 BDT
0.75156179
1 UNQ 兑换 NGN
9.7205555398
1 UNQ 兑换 UAH
0.2648390542
1 UNQ 兑换 VES
Bs0.32075022
1 UNQ 兑换 PKR
Rs1.752805614
1 UNQ 兑换 KZT
3.3014002546
1 UNQ 兑换 THB
฿0.2155315694
1 UNQ 兑换 TWD
NT$0.2068524458
1 UNQ 兑换 CHF
Fr0.005660298
1 UNQ 兑换 HKD
HK$0.0488672394
1 UNQ 兑换 MAD
.د.م0.0635840142